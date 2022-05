“Que tengas un buen viaje” o “Godspeed”, como se le conoce en inglés, es una película turca que se estrenó este 23 de mayo en Netflix. Los protagonistas son Engin Akyürek y Tolga Saritas, quienes ya han participado en diversas series y largometrajes. El final dejó a todos preguntándose qué pasó y cuál era el significado, aquí te lo explicamos.

La historia gira en torno a dos soldados retirados que emprenden la misión de detener una boda forzada. Si bien “Salih” (Engin Akyürek) es quien lidera la expedición, quien está más motivado es su compañero “Kerim” (Tolga Saritas), dado que está enamorado de la novia, “Elif”.

A través de recuerdos del pasado, se descubre que “Kerim” pidió la mano de la joven en matrimonio, pero su padre se rehusó. Con el objetivo de ganarse su agrado y poder casarse con la mujer de sus sueños, se enlista en la milicia. Fue allí donde conoció al capitán “Salih” y se volvieron amigos inseparables.

Sin embargo, en el presente nos muestra que sus planes no sucedieron como lo tenía planeado. “Salih” escapa de un hospital y el par es buscado. A pesar de ello, se dirigen al lugar de la boda sin saber lo que les espera.

El capitán logra rescatar a “Elif” de la boda y la llevó al auto junto con su amigo. Sin embargo, cuando este la ve solo se queda en silencio, una reacción bastante extraña, a menos que hayas prestado atención a los detalles. A lo largo de la travesía, “Kerim” no participó tanto del plan y no parecía estar particularmente interesado en irrumpir en la boda. Cuando no interactúa con ella, las sospechas empiezan a levantarse.

EL FINAL EXPLICADO

Dado el silencio de su compañero, “Salih” conversa con “Elif” en el asiento de adelante. Conforme pasa el tiempo, vemos el punto de vista de la joven, donde se ve un asiento trasero vacío, mientras que el capitán lo ve perfectamente bien. Sin embargo, se da cuenta que en su regazo tiene un ave muerta.

Se puede observar que no hay nadie en el asiento de atrás (Foto: Netflix)

Lo que este lenguaje audiovisual quiso dar a entender a una audiencia perspicaz fue que en realidad “Kerim” estaba muerto y era parte de la imaginación de “Salih”. Este simbolismo queda reafirmado con el animal muerto que observa.

Algo similar a “Club de la pelea” o “El sexto sentido”, el giro de la trama revela que uno de los personajes principales nunca estuvo allí, ya sea por se parte de la imaginación del personaje o por que es un fantasma.

De esta forma, las extrañas escenas empiezan a tener más sentido: lo poco que participaba “Kerim” y los sentimientos suicidas de “Elif”.

LA REVELACIÓN QUE ACLARÓ TODO

Un último regreso al pasado explica que “Kerim” murió y el “Salih” perdió la pierna en combate, por eso estaba en un hospital.

Durante una operación militar, “Kerim” fue atacado por un soldado enemigo y “Salih” lo vio todo. Fue entonces que trató de disparar al adversario desde lejos, pero accidentalmente le cayó a su amigo.

Al darse cuenta de lo que había hecho, corrió colina abajo para tratar de salvar a “Kerim”, pero terminó pisando una mina, destruyendo una de sus piernas.

"Kerim" es herido por una bala de su amigo (Foto: Netflix)

Su amigo murió en el hospital y el capitán inició su largo proceso de recuperación, cargando consigo una gran culpa.

EN QUÉ TERMINÓ LA PELÍCULA

Al final de la cinta, “Salih” y “Elif”, quien todavía tenía puesto su vestido de novia, van juntos al funeral de “Kerim”. De forma un poco masoquista, el padre había elegido que la fecha de la boda sea la misma que la del funeral del hombre al que su hija amó tanto.

No pudiendo contener más la culpa, “Salih” intenta suicidarse, pero su esposa “Duygu” lo convence de no hacerlo al confesarle que estaba embarazada.

A modo de epílogo, la película avanza dos años adelante, mostrando a “Salih” con su hijo, a quien nombró como su amigo, mientras ambos pescaban.