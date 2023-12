En la industria de Hollywood, es usual que varias franquicias cuenten con numerosas secuelas que se estrenan de forma consecutiva, con el fin de expandir su marca de la manera más rápida posible. No obstante, también hay proyectos que se mantienen como títulos únicos a lo largo de muchos años... hasta que su continuación llega décadas después. Y ese es el caso de una divertida película de Netflix que se estrenó el pasado 15 de diciembre del 2023: “Chicken Run: Dawn of the Nugget”. ¿Quieres saber más sobre el filme? Presta atención a las siguientes líneas.

“Pollitos en fuga: El origen de los nuggets” es un largometraje de animación stop-motion del director Sam Fell, que se presenta como la segunda parte de “Chicken Run”, un clásico del año 2000 con las voces originales de Mel Gibson y Julia Sawalha. Así, más de dos décadas después del estreno de aquella cinta, esta vez Zachary Levi y Thandiwe Newton reemplazan a ambas estrellas en los papeles de Rocky y Ginger, respectivamente.

Como sabemos, en “Pollitos en fuga”, estos protagonistas tuvieron que organizar innumerables intentos de fuga de una granja para alcanzar una vida mejor. En ese sentido, tras conseguir su ansiada libertad... ahora tienen que lidiar con los retos que supone criar a su hija Molly (Bella Ramsey).

De esta forma, con la impecable técnica de plastimación, Aardman Animations nos trae una divertida película que se ha convertido en un éxito en Netflix: en su primera semana de lanzamiento, forma parte del Top 10 de proyectos más vistos de la plataforma de streaming.

¿DE QUÉ TRATA “CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET”?

“Chicken Run: Dawn of the Nugget” nos traslada nuevamente a la historia de Ginger y su bandada, quienes buscan demostrar nuevamente que no se doblegan ante los peligros del mundo humano. De esta manera, vuelven a arriesgarlo todo, hasta la libertad que tanto les costó conseguir... para salvar a los suyos.

Así se lee en la sinopsis oficial: “Habiendo logrado un escape desafiando a la muerte de la granja de Tweedy, Ginger finalmente encontró su sueño - una pacífica isla santuario para todo el rebaño, lejos de los peligros del mundo humano”.

“Cuando ella y Rocky empollan a una pequeña niña llamada Molly, el final feliz de Ginger parece completo. Pero de regreso en el continente, toda la Gallinidad se enfrenta a una nueva y terrible amenaza. Para Ginger y su equipo, incluso si significa poner en peligro su libertad ganada a pulso - esta vez, ¡ellas van a entrar!”.

MIRA EL TRÁILER DE “CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET”

¿CÓMO VER “CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET”?

Como mencioné previamente, “Chicken Run: Dawn of the Nugget” está disponible en Netflix. Entonces, para ver la película, solo necesitas contar con una suscripción activa al servició de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET”?

Thandiwe Newton como Ginger

Zachary Levi como Rocky

Bella Ramsey como Molly

Imelda Staunton como Bunty

Lynn Ferguson como Mac

David Bradley como Fowler

Jane Horrocks como Babs

Romesh Ranganathan como Nick

Daniel Mays como Fetcher

Josie Sedgwick-Davies como Frizzle

Peter Serafinowicz como Reginald Smith

Nick Mohammed como Dr. Fry

Miranda Richardson como la señora Melisha Tweedy

El póster de “Chicken Run: Dawn of the Nugget”, película del director Sam Fell que puedes ver en el streaming (Foto: Netflix)

