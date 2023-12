A lo largo de diciembre del 2023, Netflix estrenó ambiciosas producciones con el fin de ganarse el respaldo del público y la crítica. Así, títulos como “Leave the World Behind” y “May December” ya pueden disfrutarse en el servicio de streaming. No obstante, hay una cinta en particular con la que la plataforma busca competir en la categoría de Mejor Actor de los premios Óscar y esta no es otra que ”Maestro”, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper.

“Maestro” es un largometraje que se basa en la biografía del famoso compositor estadounidense Leonard Bernstein, reconocido por ser uno de los directores más importantes de su tiempo. En ese sentido, podríamos decir que el film tiene todos los ingredientes que le gustan premiar a la Academia: es un biopic, tiene a un protagonista que tuvo que caracterizarse durante toda la producción y, por si fuera poco, se podría cobrar una “deuda histórica”, ya que Bradley Cooper -al momento de escribir este artículo- ha tenido 9 nominaciones y ninguna victoria.

Más allá de eso, la película de Netflix cuenta con grandes actuaciones de estrellas de la talla de Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke y Sarah Silverman. Además, tiene a las leyendas Martin Scorsese y Steven Spielberg como productores.

Vale precisar que el drama dura 120 minutos en total y triunfa en Netflix desde su fecha de lanzamiento, ya que -según datos de FlixPatrol- ocupa el Top 10 de proyectos más vistos a nivel mundial.

¿DE QUÉ TRATA “MAESTRO”?

Como te adelanté, “Maestro” narra la biografía de Leonard Bernstein. Sin embargo, la cinta lo hace a partir de su compleja relación con Felicia Montealegre Cohn Bernstein, actriz que fue su esposa y madre de sus tres hijos.

De esta manera, nos acercamos al lado más íntimo del matrimonio de uno de los músicos más prolíficos de Estados Unidos, desde el nacimiento de su imponente e intrépida historia de amor... hasta las aventuras que trajeron conflictos en medio de su vida en común.

En resumen, de acuerdo con la sinopsis oficial, esta es “una carta de amor a la vida y al arte (...) en su esencia, es un retrato emocionalmente épico de la familia y el amor”.

¿CÓMO VER “MAESTRO”?

“Maestro” llegó a Netflix el pasado 20 de diciembre del 2033. Entonces, para disfrutar del film desde la comodidad de tu hogar, debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MAESTRO”?

A continuación, conoce al grupo de artistas del elenco de “Maestro”:

Carey Mulligan como Felicia Montealegre

Bradley Cooper como Leonard Bernstein

Matt Bomer como David Oppenheim

Vincenzo Amato como Bruno Zirato

Greg Hildreth como Isaac

Michael Urie como Jerry Robbins

Brian Klugman como Aaron Copland

Nick Blaemire como Adolph Green

Mallory Portnoy como Betty Comden y otros intérpretes

Bradley Cooper y Carey Mulligan son las figuras principales del póster de "Maestro". Ellos interpretan a Leonard Bernstein y Felicia Montealegre, respectivamente (Foto: Netflix)

