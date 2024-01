Si tu infancia transcurrió en los noventa y eres un apasionado de los videojuegos, es probable que conozcas a un veloz y heroico erizo azul que ha dejado una marca imborrable en la cultura pop. “Sonic Prime” es la serie animada de Netflix que ha tomado a este icónico personaje como su protagonista, trayendo consigo la esencia trepidante y aventurera del universo de Sonic the Hedgehog.

“Sonic Prime” no es solo otra serie animada, sino una adaptación vibrante y emocionante del legendario videojuego homónimo. Esta producción marca la sexta serie animada basada en la franquicia, y su realización es fruto de la colaboración entre Sega of America, Netflix Animation, WildBrain Studios y Man of Action Entertainment. Este último estudio, reconocido por sus éxitos como “Ben 10″ y “Generator Rex”, aporta su experiencia en la creación de historias cautivadoras y personajes inolvidables.

Con tres temporadas y un total de 23 episodios, “Sonic Prime” ha demostrado ser un fenómeno en la plataforma de streaming. Cada una de sus entregas ha logrado posicionarse en el Top 10 de Netflix tras su lanzamiento, conquistando a audiencias de todas las edades con su mezcla de acción, humor y la nostalgia que evoca el icónico erizo azul.

Shadow y Sonic en la serie animada sobre el videojuego (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “SONIC PRIME”?

La sinopsis oficial de la serie desvela una trama épica: “Cuando una batalla con el Dr. Eggman destruye el universo, Sonic emprende una carrera contrarreloj por dimensiones paralelas para reencontrarse con sus amigos y salvar el mundo”.

En el corazón de la historia, Sonic desata accidentalmente el caos al romper el Paradox Prism, un artefacto cristalino con el poder de alterar la realidad. Este acto desencadena la destrucción del universo y da origen al enigmático “Shatterverse”. Este nuevo multiverso se compone de cinco dimensiones alternativas llamadas “Shatterspaces”, cada una formada por un fragmento del Prism y habitada por versiones alternativas de los amigos de Sonic, aunque estas carecen de su propia encarnación del erizo azul.

El viaje de Sonic lo lleva a explorar New Yoke City, una versión distópica futurista de Green Hill, ahora gobernada por variantes de Eggman autodenominadas el “Consejo del Caos”. Estos villanos han aprovechado el poder de su fragmento del Prism para someter la ciudad a su dominio.

MIRA EL TRÁILER DE “SONIC PRIME”

¿CÓMO VER “SONIC PRIME”?

Las tres temporadas de “Sonic Prime” están disponibles en el catálogo de Netflix. Por ello, si quieren disfrutar de esta emocionante serie animada, tan solo necesitan una suscripción activa a la plataforma de streaming.