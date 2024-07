“A Different Man” es una fascinante combinación de comedia negra y suspenso psicológico, escrita y dirigida por Aaron Schimberg. Producida por A24, la compañía detrás de éxitos de la crítica como “Everything, Everywhere, All At Once”, “Lady Bird” y “The Farewell”, esta película promete ser una adición destacada a su impresionante catálogo. Si quieres conocer más al respecto, aquí te lo cuento.

Protagonizada por Sebastian Stan, Renate Reinsve y Adam Pearson, la cinta nos sumerge en la vida de Edward, un hombre que ha luchado contra la neurofibromatosis.

Con una premisa intrigante y una fecha de estreno fijada, “A Different Man” se perfila como una de las películas más esperadas del año.

Sebastian Stan interpreta a Edward en "A Different Man" (Foto: A24)

¿DE QUÉ TRATA “A DIFFERENT MAN”?

“A Different Man” nos sumerge en la vida de Edward, un hombre que ha pasado gran parte de su vida adulta luchando contra la neurofibromatosis, una enfermedad que le ha deformado el cuerpo y el rostro, afectando profundamente sus relaciones y su trabajo. Tras someterse a un tratamiento que elimina las deformidades, Edward cree que finalmente tendrá la vida perfecta que siempre deseó.

Sin embargo, su nueva vida no es tan sencilla. Al conocer a Oswald, otro hombre con la misma enfermedad pero con una perspectiva de vida diferente, Edward comienza a cuestionar su existencia y decisiones. La trama se complica cuando Edward se obsesiona con un actor que lo interpreta en una producción teatral basada en su vida anterior, lo que lleva a una profunda reflexión sobre la identidad, la aceptación y la búsqueda de la verdadera felicidad.

MIRA EL TRÁILER DE “A DIFFERENT MAN”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “A DIFFERENT MAN”?

“A Different Man” está programada para estrenarse el 20 de septiembre de 2024 en las salas de cine de Estados Unidos. La película ofrece una experiencia cinematográfica conmovedora y provocadora.