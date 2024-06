Joey King, Zac Efron,y Nicole Kidman encabezan el reparto de “A Family Affair” (“Un asunto familiar” en español), película de Netflix que narra la historia de Zara Ford, quien descubre que su madre, una conocida escritora, tiene una romance con su jefe, un famoso y engreído actor. Por supuesto, la asistente se opone a la relación amorosa y hará todo lo posible por separarlos. ¿Qué otros actores conforman el elenco de la comedia romántica dirigida por Richard Lagravenese (“Hermosas criaturas”, “Posdata: Te quiero”)? A continuación, te comparto la lista completa de miembros del reparto.

El largometraje escrito por Carrie Solomon tiene una duración de 113 minutos, se grabó en Atlanta de agosto a octubre de 2022.y se estrenará el 28 de junio de 2024. Además, cuenta con Joe Roth, Jeff Kirschenbaum y Alyssa Altman como productores.

Kathy Bates y Liza Koshy también forman parte del elenco principal de “A Family Affair”, mientras que Wes Jetton, Ian Gregg, Sarah Baskin, Zele Avradopoulos, Vince Pisani, Sherry Cola, Olivia Macklin, Vee Bhakta, Maxel Amador, Seoum Tylor Aun, Gissette Valentin, Brooks Ashmanskas y Lily LaGravenese completan el reparto.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “A FAMILY AFFAIR”

1. Zac Efron como Chris Cole

Zac Efron, que participó en “The Iron Claw”, “The Greatest Showman”, “High School Musical”, “Hairspray”, “Neighbors”, “17 Again” y “The Beach Bum”, asume el rol de Chris Cole, el jefe que atormenta a Zara y el nuevo amante de Brooke. La estrella de la exitosa franquicia Icarus Rush es muy engreída y egoísta.

Joey King como Zara Ford, Nicole Kidman como Brooke Harwood y Zac Efron como Chris Cole en la comedia romántica "A Family Affair" (Foto: Netflix)

2. Joey King como Zara Ford

Joey King, que fue parte de “We Were the Lucky Ones”, “Ramona and Beezus”, “The Act”, “The In Between”, “The Princess”, “Fargo” y “Battle: Los Angeles”, da vida a Zara Ford, la asistente de Chris Cole e hija de Brooke Harwood. Se siente incómoda por la relación entre su madre y su jefe.

Zara Ford (Joey King) recibe un fuerte golpe al descubrir el romance de su madre Brooke Harwood (Nicole Kidman) y Chris Cole (Zac Efron) en la película "A Family Affair" (Foto: Netflix)

3. Nicole Kidman como Brooke Harwood

Nicole Kidman, recordada por “Big Little Lies”, “The Hours”, “Eyes Wide Shut”, “Moulin Rouge!”, “The Northman”, “Aquaman”, “To Die For” y “Practical Magic”, interpreta a Brooke Harwood, una famosa escritora, madre de Zara y pareja sentimental de Chris. “Nicole trae consigo mucha experiencia, talento e inteligencia. Es como tu codirectora”, dijo Lagravenese a Tudum.

Nicole Kidman interpreta a Brooke Harwood, mientras que Zac Efron interpreta a Chris Cole en la comedia romántica "A Family Affair" (Foto: Netflix)

4. Liza Koshy como Eugenie

Liza Koshy, que anteriormente apareció en “Freakish”, “Boo! A Madea Halloween”, “Transformers: Rise of the Beasts”, “Good Burger 2″, “Cat Person”, es la encargada de interpretar a Eugenie en “A Family Affair”. Se trata de la mejor amiga de Zara.

Eugenie (Liza Koshy) es la mejor amiga de Zara (Joey King) en la comedia romántica "A Family Affair" (Foto: Netflix)

5. Kathy Bates como Leila Ford

Kathy Bates, recordada por producciones como “Misery”, “Titanic”, “About Schmidt”, “Feud”, “Taking Off”, “American Horror Story”, “Fried Green Tomatoes”, “Dolores Claiborne”, “Primary Colors”, “The Waterboy” y “Richard Jewell”, encarna el papel de Leila Ford, la suegra de Brooke y abuela de Zara.

Kathy Bates asume el rol de Leila Ford, la abuela de Zara, en la comedia romántica "A Family Affair" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “A Family Affair”:

Shirley MacLaine

Wes Jetton como Emmanuel

Ian Gregg como Malcolm

Sarah Baskin

Zele Avradopoulos como Mila

Vince Pisani como Jesse

Sherry Cola como Stella

Olivia Macklin como Ashley

Vee Bhakta como Maitre D’

Maxel Amador como Waiter

Seoum Tylor Aun

Gissette Valentin

Brooks Ashmanskas como el Dr. Randy

Lily LaGravenese como Event Staffer

¿DE QUÉ TRATA “A FAMILY AFFAIR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “A Family Affair”, “cuando Zara deja su trabajo como asistente personal del galán de Hollywood Chris Cole, sin querer prepara el escenario para un encuentro casual entre Chris y su famosa madre escritora, Brooke. En tan solo unas horas, Brooke y Chris se dan cuenta de la química innegable que hay entre ellos, lo que provoca situaciones desternillantes mientras el egocéntrico jefe de Zara intenta cortejar a su incrédula madre. Esta comedia romántica multigeneracional sigue a cada personaje mientras se enfrenta a las complicaciones del amor, el sexo y la identidad”.

¿CÓMO VER “A FAMILY AFFAIR”?

“A Family Affair” se estrenará el viernes 28 de junio de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.