Un nuevo spin-off de “Game of Thrones” se asoma por el horizonte, y los fanáticos no podrían estar más emocionados. “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” nos llevará de vuelta a los Siete Reinos para contar la historia de Dunk y Egg, una dupla tan improbable como fascinante. Tras el final de la temporada 2 de “House of the Dragon” el domingo 4 de agosto de 2024, todos nos preguntamos qué nos deparará el universo creado por George R.R. Martin. ¿Quieres saber cuándo se estrena esta nueva serie? Aquí te lo cuento.

Esta nueva aventura está protagonizada por Peter Claffey, quien dará vida a Ser Duncan el Alto, el caballero errante titular, y Dexter Sol Ansell como Egg, su joven y misterioso escudero. La precuela fue anunciada formalmente en abril de 2023 y la producción comenzó en junio de 2024 en Belfast, Irlanda del Norte.

Antes de seguir con los detalles, mira el primer vistazo de “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT”?

Los fanáticos del universo de George R.R. Martin están de enhorabuena, porque la espera no será eterna. La primera temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” llegará a HBO y Max en 2025.

Aunque esta entrega constará de tan solo seis episodios, cada uno promete estar cargado de acción, intriga y todos los elementos que hacen del mundo de Martin algo tan adictivo.

Dexter Sol Ansell interpreta a Egg en "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATA “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT”?

Según la información oficial, “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” “está ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva”.

Las novelas en las que se basa la serie siguen las emocionantes aventuras de Ser Duncan el Alto, un caballero que proviene de Lecho de Pulgas, la zona más pobre de Desembarco del Rey, y su joven escudero Egg.

Específicamente, “El caballero errante” nos cuenta los inicios de esta dupla, comenzando cuando Duncan, con solo 16 años, decide participar en el Torneo de Vado Ceniza. Prepárate para una serie llena de caballerosidad, misterios y desafíos épicos, mientras seguimos a Dunk y Egg en su viaje por los Siete Reinos.