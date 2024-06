Nos volvemos a sumergir en el universo postapocalíptico que la familia Abbott nos presentó en 2018. “A Quiet Place: Day One” (“Un lugar en silencio: Día uno” en Hispanoamérica y “Un lugar tranquilo: Día uno” en España), precuela de la película dirigida por John Krasinski y protagonizada por Emily Blunt, se estrena el 28 de junio de 2024 en Estados Unidos y un día antes de los cines de Latinoamérica. Por eso, los fanáticos de la saga de terror se preguntan si la nueva entrega tiene alguna escena post-créditos. A continuación, te cuento si vale la pena quedarse tras la secuencia final.

El largometraje dirigido por Michael Sarnoski a partir de un guion que coescribió con Jeff Nichols y basada en una historia original de John Krasinski sigue a un grupo de personajes que intentan sobrevivir a la invasión de criaturas alienígenas sedientas de sangre con audición ultrasónica en la ciudad de Nueva York.

Lupita Nyong’o y Joseph Quinn encabezan el elenco de “A Quiet Place: Day One”, mientras que Alex Wolff, Djimon Hounsou, Thea Butler, Jennifer Woodward, Sunjay Midda, Elijah Ungvary, Zay Domo Artist, Cain Aiden, Malik Jubal, Truck Driver, Alexander John, Káit Feeney, Nick Davison, Jonathan Sparrow, Yaya Hamza, Mark Khan y Vinodini Patel completan el reparto.

Lupita Nyong'o asume el rol de Sam, mientras que Joseph Quinn asume el rol de Eric en la película "A Quiet Place: Day One" (Foto: Paramount Pictures)

“A QUIET PLACE: DAY ONE”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “A Quiet Place: Day One” no tiene ninguna escena post-créditos, por lo tanto, puedes abandonar la sala de cine después de los 100 minutos que dura la película producida por Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller y John Krasinski.

Aunque puede resultar decepcionante para algunos fanáticos, no es una sorpresa, ya que las anteriores entregas de la franquicia tampoco cuenta con escenas posteriores a los créditos. No obstante, eso no significa que los creadores no tengan pensado realizar otra película. ¿La precuela incluye alguna pista?

Respecto a la trama de drama apocalíptico, que comenzó su fotografía principal el 6 de febrero de 2023 en Londres, Joseph Quinn dijo a Entertainment Weekly que se trata “más de un drama [de personajes] que cualquier otra cosa. El guión está obviamente ambientado en el mundo que conocemos, pero es en gran medida una película sobre estos dos personajes que están perdidos y tratan de negociar su destino. También hay otros personajes maravillosos en la película con los que Sam se encuentra, pero la mayor parte son Eric y Sam en su aceptación mutua de esta nueva realidad, más sombría y tranquila”.

¿CÓMO VER “A QUIET PLACE: DAY ONE”?

“A Quiet Place: Day One” se estrena el los cines de Estados Unidos el viernes 28 de junio del 2024, mientras que a Latinoamérica llega el 27 de junio.

ACTORES Y PERSONAJES DE “A QUIET PLACE: DAY ONE”

Lupita Nyong’o como Sam

Joseph Quinn como Eric

Alex Wolff como Ruben

Djimon Hounsou como Henri

Thea Butler

Jennifer Woodward como una enfermera

Sunjay Midda

Elijah Ungvary

Zay Domo Artist

Cain Aiden

Malik Jubal

Truck Driver

Alexander John

Káit Feeney como Fran

Nick Davison

Jonathan Sparrow

Yaya Hamza

Mark Khan

Vinodini Patel