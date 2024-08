CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Leonardo Padrón (“Pálpito”), “Accidente” (“The Accident” en inglés) es una serie mexicana de Netflix que narra la historia de tres familias que pierden a sus hijos debido a un terrible error durante una fiesta de cumpleaños. Inicialmente todo parecía un fatídico accidente, pero un video demuestra que existe un responsable, lo que obliga a los protagonistas a lidiar con el dolor, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza. ¿Quién es el culpable y por qué lo hizo? ¿Qué otros secretos ocultan? A continuación, te cuento lo que pasó con los personajes principales.

El drama de suspenso dirigido por Padrón, Gracia Querejeta y Klych López empieza con Emiliano Lobo (Sebastián Martínez) y Daniela (Ana Claudia Talancón) celebrando el cumpleaños de su hijo Rodri junto a amigos y familiares, mientras Emiliano espera una llamada que promete un gran negocio. La alegría de cerrar un contrato por 40 millones de dólares solo dura unos segundos, ya que un viento muy fuerte eleva un juego inflable, lo que provoca la muerte de tres niños y la desaparición de una niña.

Mientras Emiliano y Daniela, Charro Mejías (Alberto Guerra) y Lupita (Eréndira Ibarra), Brenda y Mauricio entierran a sus hijos, Fabián (Erick Elias) busca desesperadamente a su hija Paula. Ninguno se resigna a su pérdida y un video grabado por Brenda demuestra que no fue un “Accidente”, ya que una de las estacas del juego no estaba asegurada. ¿El responsable? Moncho, el empleado de Emiliano.

Daniela (Ana Claudia Talancón), Emiliano (Sebastián Martínez) y Lucía (Macarena García Romero) en el funeral de Rodri en la serie mexicana "Accidente" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ACCIDENTE”?

¿Quién es el verdadero culpable?

Charro Mejías decide hacer justicia por su cuenta. Golpea a Moncho e incendia su casa con sus hijos adentro. Emiliano y Daniela llegan a tiempo para evitar otra tragedia. Moncho es arrestado, al igual que Charro, quien gracias a su dinero y poder recupera su libertad en poco tiempo. Lobo insiste en que fue un accidente y promete ayudar a su empleado. ¿Cuál es el verdadero motivo?

El verdadero culpable de la tragedia es Emiliano. Cuando su esposa le pidió hielos, envió a Moncho a pesar de que aún no terminaba con el inflable. Aunque él se comprometió a terminar el trabajo, lo dejó inconcluso al recibir la llamada de los inversionistas estadounidenses. La culpa lo atormenta e intenta confesar, pero su cuñado y socio, David Matamoros, lo convence de guardar silencio por el bien de sus negocios. Para que no revele la verdad, le ofrecen dinero a Moncho, quien no acepta hasta que su esposa Yola se lo pide.

La ambición de Yola le cuesta la vida a Moncho. Charro no es un hombre que resuelve sus asuntos de la mano de la justicia, así que contrata a un policía para que lo asesine. Aunque el primer plan fracasa, un hombre llamado Eulogio se presenta como abogado para ver al detenido y lo envenena. ¿Quién dio la orden de matar a Moncho? Todos se convierten en sospechosos.

¿Paula sobrevive?

La búsqueda de la hija de Fabián continúa y cuando empieza a perder la esperanza, finalmente la encuentran. La pequeña sobrevive, pero debe lidiar con el dolor de perder a sus amigos. Para Fabián, las cosas se complican cuando personas que creen que el regreso de Paula fue un milagro empiezan a rodear.

Después de una crisis de la niña en la escuela, Fabián decide llamar a la madre de su hija que los abandonó para seguir su carrera de actriz. Al ver a su hija en los medios, la mujer vuelve con la intención de aprovechar esa atención. De hecho, la lleva a un programa de televisión para que cuente su historia.

Charro Mejías (Alberto Guerra) está desesperado por vengar la muerte de su hijo Gabriel en la serie mexicana "Accidente" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ACCIDENTE”?

Después de la muerte de Moncho, los padres de los tres niños muertos se convierten en los principales sospechosos. Todos niegan su participación, pero Yola promete vengarse, no obstante, exige dinero a cambio de su silencio. Aunque Emiliano acepta pagarle, no puede con la culpa y decide contarle la verdad a Javier, su socio y esposo de Brenda. Javier también le pide que no se entregue a las autoridades por el bien del negocio.

Sin embargo, Charro se entera de la verdad gracias a David, quien desesperado por salvar su vida (después de acostarse con la esposa de Mejía) comparte la información. Emiliano no puede más y se entrega a la policía. Pero Charro no busca justicia sino venganza, así que va tras la familia de Emiliano y David. Aunque Lucía (Macarena García Romero) logra escapar, Carla (Regina Blandón), esposa de Matamoros y una periodista dispuesta a todo (incluso pagarle a Yola para que declare) para conseguir una primicia, no corre con la misma suerte.

Para evitar que Charro asesine a Carla, David le permite unirse al negocio con los estadounidenses. Mejía permite que Emiliano siga con vida para no afectar en nuevo contrato, pero ordena la muerte de Lucía y Daniela, quien gracias a sus habilidades como policía logra deshacerse de su sicario.

¿Quién asesinó a Moncho?

Después de que el intento de Charro de matar a Moncho fracasó, Lupita contrató a Eulogio para que desapareciera al hombre que creía responsable de la muerte de su amado Gabriel. Al ver las noticias, el sicario empezó a chantajear a la esposa de Mejía. Cuando la mujer dejó de depositar dinero en su cuenta, amenazó con denunciarla. Para evitarlo, Lupita envenenó al hombre.

Al final de “Accidente”, Lupita incrimina a Charro y lo envía a la cárcel. El artículo de Carla afecta el gran negocio. Emiliano es sentenciado a dos años de prisión. Mejía desaparece a David, mientras Carla lo busca desesperadamente. Brenda y Javier retoman su relación.

Lupita (Eréndira Ibarra) fue la que ordenó la muerte de Moncho en la serie mexicana "Accidente" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ACCIDENTE”?

“Accidente” está disponible en Netflix desde el 21 de agosto de 2024, por lo tanto, para ver el nuevo drama mexicano solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.