Netflix no deja de sorprendernos con películas como “Find Me Falling” (”Al borde del abismo” en español). Se trata de una interesante entrega que mezcla comedia y romanticismo bajo la dirección de Stelana Kliris. En caso hayas visto este largometraje y te haya quedado un sinsabor de boca, déjame explicarte cómo fue el desenlace de esta cinta furor de la plataforma de la N.

Las comedias son una apuesta ganadora que Netflix sabe aprovechar bien. Rodada en la isla de Chipre, la cinta nos muestra la historia de un famoso rockero que pasa al retiro tras el último fracaso de su álbum musical.

Sumérgete en una historia de amor y comedia con “Al borde del abismo”, protagonizada por Harry Connick Jr. y Agni Scott (Foto: Netflix)

Mientras la trama avanza, “Find Me Falling” nos deja en claro el vínculo de John Allman con la isla es mucho más profundo del que creemos. ¿Qué pasa exactamente a lo largo de la cinta y cuál es el punto más álgido de toda la película?

“FIND ME FALLING”: ¿QUÉ PASÓ EN LA CINTA?

Como vemos en la película, los días dorados de John Allamn como superestrella rockera han quedado en el olvido. Su hit “Girl on the Beach” ya ha quedado en segundo plano y el lanzamiento de su álbum fue un fracaso tan ruidoso que lo hizo mudarse a Chipre.

Conforme lo vemos llegar a Chipre, vemos que John recibe la oferta idónea por su pequeña choza al acantilado. Lo curioso de esto es que el jefe de la policía le informa que muchas personas se quitan la vida muy seguido. ¿Logrará afectarle este tipo de vida alejado del resto a esta estrella retirada?

“Esta es una historia de amor sobre muchos tipos de amor: romántico, familiar, sueños de toda la vida y lo que estás dispuesto a sacrificar por las personas o las cosas que amas”, explica la directora tras el desarrollo de la trama.

FINAL EXPLICADO DE “FIND ME FALLING”, LA PELÍCULA DE NETFLIX

¡Alerta de Spoilers! Tras las revelaciones mostradas a lo largo de la cinta, podemos ver que John, Sia y Melina se encuentran en una agria discusión.

Tras adaptarse a su nueva faceta como padre, John trata de enamorar a Sia a través de una hermosa balada interpretada desde el otro lado de una puerta.

La letra de la canción, en el idioma griego, hace referencia a la manera en que se abre la “ventana cerrada” a otra persona. Pero al momento de que se presenta la opción de juntarse, Sia opta por no abrir la puerta y se dirige a John aún con miedo.

Tras el intento de brindarle una serenata emotiva a Sia, el rockero retirado decide darle a su hija la partitura de “Find Me Falling”, la cual es usada para iniciar su propia carrera musical. No obstante, este gesto no pasa desapercibido.

“Al borde del abismo” promete escapismo mágico con Harry Connick Jr. y Agni Scott (Foto: Netflix)

Y es que Sia logra ver todo y se enamora de John, ya que logra ver generosidad, amor y solidaridad en el cantante retirado. Tras esto, va a la casa de John y le dice que ha llegado a ese lugar para saltar en vez de estar cayendo.

La película salta un año adelante, con Melina ocupada grabando las canciones de John. En su casa, John y Sia comparten su vida con su nueva familia, compuesta por Manoli, su esposa, y sus dos hijos.