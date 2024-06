Después de años de citas románticas fallidas, Lucy empieza a cuestionarse sobre los motivos por los que sus relaciones amorosas no prosperan en “Am I OK?” (“¿Estoy bien?” en español), comedia dramática de Max dirigida por Tig Notaro y Stephanie Allynne. Tras un análisis profundo, la mujer de más de 30 años se enfrenta a la impactante comprensión de que en realidad es lesbiana y con la ayuda de su amiga Jane emprende un viaje de autodescubrimiento. ¿Quieres saber más sobre la nueva película? A continuación, te comparto la fecha de estreno, el tráiler y la lista de miembros del reparto.

La cinta estadounidense escrita por Lauren Pomerantz tiene como protagonista a Dakota Johnson, mientras que Sonoya Mizuno, Jermaine Fowler, Kiersey Clemons, Molly Gordon, June Diane Raphael, Tig Notaro y Sean Hayes completan el reparto.

¿DE QUÉ TRATA “AM I OK”?

De acuerdo con la sinopsis de Max, en “Am I OK?”, “Lucy y Jane han sido mejores amigas toda su vida. Cuando Jane anuncia que se muda, Lucy le confía a su amiga algo que nunca antes había reconocido”.

Por lo que he visto en el tráiler, todas las citas románticas de Lucy resultan un desastre, así que empieza a cuestionarse la razón de sus fracasos amorosos, incluso completa un test en línea para descubrir si es gay. Tras expresar sus dudas, su amiga Jane la anima a salir con otras mujeres, pero el resultado no cambia demasiado.

Se trata del viaje de autodescubrimiento de Lucy, quien además de tratar de aceptar que es lesbiana, se esfuerza por salir del closet. Aunque no resulta una tarea sencilla, cuenta con su inquebrantable mejor amiga.

Lucy (Dakota Johnson) recurre a su amiga Jane (Sonoya Mizuno) para afrontar su nuevo descubrimiento sobre sí misma en la comedia dramática "Am I OK?" (Foto: Max)

¿CÓMO VER “AM I OK”?

“Am I OK?” tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance el 24 de enero de 2022 y llegará a Max el jueves 6 de junio de 2024.

Por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “AM I OK?”

ACTORES Y PERSONAJES DE “AM I OK?”

Dakota Johnson como Lucy

Sonoya Mizuno como Jane

Jermaine Fowler como Danny

Kiersey Clemons como Brittany

Whitmer Thomas como Ben

Molly Gordon como Kat

June Diane Raphael

Tig Notaro como Sheila

Sean Hayes como Stu

Odessa A’zion como Sky

Sonoya Mizuno asume el rol de Jane, la mejor amiga de Lucy, en la comedia dramática "Am I OK?" (Foto: Max)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “AM I OK”?

“Am I OK?”, que cuenta con Tig Notaro, Stephanie Allynne, Will Ferrell, Jessica Elbaum, Dakota Johnson, Ro Donnelly, Erik Feig y Lucy Kitada como productores, tiene una duración de 86 minutos, es decir, 1 hora y 26 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “AM I OK”?

La fotografía principal de “Am I OK?”, producida por las compañías Gloria Sanchez Productions, Picturestart, TeaTime Pictures y Something Fierce Productions, comenzó en febrero de 2021 en Los Ángeles.