El misterioso asesinato de un estudiante de secundaria llama la atencíón de Pip Fitz-Amobi, una joven de 17 años que empieza su propia investigación en “Asesinato para principiantes”, serie de Netflix y BBC Three basada en la novela homónima de Holly Jackson, adaptada por Poppy Cogany dirigida por Dolly Wells. Aunque la policía y todo el pueblo tiene claro que Andie Bell fue asesinada por su novio Sal Singh, quien después se suicidó, Pip está seguro de que esa no es la verdad. ¿Cómo lo demostrará? ¿Qué otros actores y personajes son parte de esta historia? A continuación, te comparto la lista completa de miembros del reparto.

El thriller escrito por Amapola Cogan, Rubí Thomas, Zia Ahmed y Ajoke Ibironke tiene seis episodios que se grabaron desde julio hasta septiembre de 2023 en los alrededores de Bristol y Somerset. La primera temporada se estrenó el 1 de julio de 2024 en el Reino Unido e Irlanda a través de BBC Three y BBC iPlayer, mientras que al resto del mundo llegará el 1 de agosto en la plataforma de la N roja.

Emma Myers y Zain Iqbal encabezan el reparto de “Asesinato para principiantes”, conformado por actores como Anna Maxwell Martin, Gary Beadle, Mathew Baynton, India Lillie Davies, Rahul Pattni, Henry Ashton, Mitu Panicucci, Orla Hill, Ephraim O.P. Sampson, Carla Woodcock, Yasmin Al-Khudhairi, Jackson Bews, Jessica Webber, Matthew Khan, Georgia Aaron, Oliver Wickham, Adam Astill y Annabel Mullion.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”

1. Emma Myers como Pippa ‘Pip’ Fitz-Amobi

Emma Myers, recordada por interpretar a Enid Sinclair en la serie “Wednesday” y a CeeCee Walker en la película “Family Switch”, asume el rol de Pippa (Pip) Fitz-Amobi, quien investiga el asesinato de la estudiante Andie Bell como proyecto de calificación extendido. Kitty Anderson da vida a una versión más joven de Pip.

“Pip es un personaje muy fuerte, muy decidido”, dijo Myers. “Fue un placer interpretar la forma en que Holly Jackson la describió en los libros y la forma en que Poppy Cogan la tradujo en la pantalla. El viaje de Pip y lo que atraviesa es muy intenso. Es una persona completamente diferente desde el principio hasta el final. Fue muy divertido explorar eso”.

Emma Myers asume el rol de Pippa ‘Pip’ Fitz-Amobi, quien investiga un asesinato, en la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

2. Zain Iqbal como Ravi Singh

“Asesinato para principiantes” marca el debut actoral de Zain Iqbal. El joven actor asume el rol de Ravi Singh, el hermano de Sal, quien se declaró culpable del asesinato de su novia Andie. Para limpiar el nombre de su fallecido hermano, Ravi se une a la investigación de Pip.

Zain Iqbal como Ravi Singh, quien se une a la investigación de Pip, en la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

3. Asha Banks como Cara Ward

Asha Banks, que apareció en producciones como “EastEnders”, “Call the Midwife”, “Les Misérables”, “Charlie and the Chocolate Factory”, “The Boy in the Dress”, “Rebel Cheer Squad”, “The Magic Flute” y “Spring Awakening”, interpreta a Cara Ward, la mejor amiga de Pippa Fitz-Amobi.

Asha Banks interpreta a Cara Ward, amiga de Pip, en la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

4. Raiko Gohara como Zach Chen

Raiko Gohara, que participó en el corto “Get Lost” y en un episodio de la serie “The Day of the Jackal”, asume el papel de Zach Chen, otro de los amigos de Pip. “Le aporta ese aspecto excéntrico y ligeramente inexpresivo a Zach”, explicó la directora Dolly Wells.

Raiko Gohara asume el papel de Zach Chen, amigo de Pip, en la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

5. Yali Topol Margalith como Lauren Gibson

Yali Topol Margalith, que interpretó a Mirab en la serie “House of David” y a Cilka en la serie “El tatuador de Auschwitz”, da vida a Lauren Gibson, una buena amiga de la protagonista de la serie de Netflix. “Aporta al personaje un aire cómico a lo Marilyn Monroe”, señaló la directora Dolly Wells.

Yali Topol Margalith como Lauren Gibson, amiga de Pip, en la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Asesinato para principiantes”:

Jude Morgan-Collie como Connor Reynolds

Yasmin Al-Khudhairi como Naomi Ward

Henry Ashton como Max Hastings

Carla Woodcock como Becca Bell

Mathew Baynton como Elliot Ward

Gary Beadle como Victor Amobi

Anna Maxwell Martin como Leanne Amobi

India Lillie Davies como Andie Bell

Rahul Pattni como Sal Singh

Georgia Arron como Emma Hutton

Orla Hill como Ruby Foxcroft

Mitu Panicucci como Stella Chapman

Annabel Mullion como Rosie Hastings

Adam Astill como Toby Hastings

Matthew Khan como Dylan

Matt Chambers como Jason Bell

Jackson Bews como Daniel da Silva

Jessica Webber como Nat Da Silva

Ephraim O.P. Sampson como Jake Lawrence

¿DE QUÉ TRATA “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Asesinato para principiantes” “se desarrolla cinco años después de que un asesinato-suicidio sacudiera la ciudad de Little Kilton. La popular estudiante de último año de secundaria Andie Bell fue asesinada por su novio, Sal Singh, quien luego se suicidó. Al menos, eso es lo que todos creen, incluida la policía. Caso cerrado, ¿verdad?

Pero Pip Fitz-Amobi (Myers), ahora una estudiante de último año de secundaria, ve cómo el espantoso asesinato todavía tiene control sobre su ciudad natal, y cree que hay más en la historia. Pip comienza una investigación propia mientras analiza el caso para su proyecto final, decidida a llegar al fondo de este misterio. Pero si Sal no lo hizo, eso significa que todavía hay un asesino suelto, y la propia Pip ahora puede estar en peligro”.

¿CÓMO VER “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”?

“Asesinato para principiantes” se estrenará el jueves 1 de agosto de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver solo necesitas una suscripcion a la popular plataforma de streaming.