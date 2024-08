CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Holly Jackson, “Asesinato para principiantes” (“A Good Girl’s Guide to Murder” en su idioma original) es una serie de Netflix y BBC Three creada por Poppy Cogany que narra la historia de una estudiante de último año de secundaria que decide investigar un asesinato que ocurrió hace cinco año. Aunque el novio de la víctima se declaró culpable y se suicidó, Pippa ‘Pip’ Fitz-Amobi (Emma Myers) está segura de que esa no es la verdad y pretende descubrirla. Entonces, ¿quién mató a Andie Bell (India Lillie Davies)? A continuación , te cuento lo que pasó con Pip, sus amigos y los sospechosos del crimen.

La serie escrita por Amapola Cogan, Rubí Thomas, Zia Ahmed y Ajoke Ibironke empieza con Andie caminando por las calles de la pequeña ciudad de Little Kilton sucia y con una herida en la cabeza. Cinco años después, aunque su cuerpo nunca apareció, cerraron el caso cuando su novio Sal Singh (Rahul Pattni) fue encontrado muerto en el bosque debido a una sobredosis de pastillas y luego de enviar un mensaje admitiendo su culpa. Cinco años después, Pip elige el caso para su proyecto escolar.

Cuando empieza a investigar, descubre que para algunas personas era mejor dejarlo enterrado para siempre. Primero entrevista a los amigos de Sal, Naomi Ward (Yasmin Al-Khudhairi) y Max Hastings (Henry Ashton), quienes en su momento declararon que Singh no estaba con ellos cuando se produjo el crimen. Aunque ninguno revela nada fundamental, queda claro que esconden algo. ¿Por qué cambiaron su declaración y dejaron a Sal sin coartada?

Pop (Emma Myers) fue una de las últimas personas en ver a Andie Bell (India Lillie Davies) antes de su desaparición en la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”?

¿Cuál es la verdadera motivación de Pip?

La protagonista de “Asesinato para principiantes” insiste en que quire demostrar la inocencia de Sal, y tal vez hay algo de eso, pero la realidad es que se siente culpable. ¿Por qué? Pippa fue una de las últimas personas que vio a Andie en la escuela antes de que desapareciera. Andie le hizo un gesto a una joven Pip (Kitty Anderson) para que no revelara su ubicación, pero cuando Sal apareció buscando a su novia, la niña señaló en su dirección. Necesita que Sal no sea inocente.

Pip también entrevista a las mejores amigas de Andie, Emma Hutton (Georgia Arron) y Nat Da Silva (Jessica Webber), quienes le advierten que no continúe investigando. Durante el viaje de campamento de cumpleaños de su mejor amiga Cara Ward (Asha Banks), Pippa recibe una nota amenazante y a medida que se acerca a la verdad, recibe una serie de mensajes de texto con el mismo tono.

Uno de los principales aliados de Pip es Ravi Singh (Zain Iqbal), el hermano de Sal. Con su ayuda descubre que Andie salía con un hombre mayor, vendía drogas y visitaba un hotel lejos de Little Kilton. Para conseguir toda esa información, Pippa se expone a muchos peligros. Cuando está cerca de la verdad, el oficial Daniel da Silva (Jackson Bews) le muestra un video que le hace dudar de la inocencia de Sal, lo que más tarde, provoca una fuerte discusión con Ravi.

¿Por qué los amigos de Sal dieron un testimonio falso?

Naomi no ha sido la misma desde la muerte de su mejor amigo y en una de sus crisis le entrega a Pip la prueba de la inocencia de Sal: una fotografía tomada por él a la hora de la muerte de Andie. También confiesa que cambiaron su testimonio por una amenaza anónima. Hace cinco años, tras volver de una fiesta, Nami, Max y Jake provocaron un accidente automovilístico que dejó una víctima. Max hizo una llamada y evitaron a la policía.

¿A quién llamaron? Daniel da Silva (Jackson Bews) admite que se encargó del asunto, pero niega las amenazas. De hecho, Max lo chantajeaba porque sabía que tuvo una romance con Andie. Entonces, ¿quién chantajeó a Naomi y sus amigos?

Ravi Singh (Zain Iqbal) y Pippa ‘Pip’ Fitz-Amobi (Emma Myers) se unen para investigar el asesinato de Andie Bell en la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”?

¿Qué pasó con Andie Bell y Sal Singh?

Los mensajes amenazantes que recibe la protagonista de “Asesinato para principiantes” demuestran que está cada vez más cerca de la verdad, así que decide publicar un video prometiendo revelar todo sobre el caso de Andie Bell para atraer al culpable. Pero solo consigue que maten a su perro Barney. Atemorizada, resuelve desistir, no obstante, una llamada la lleva al responsable: Elliot Ward (Mathew Baynton), profesor y padre de Cara.

Luego de dejar su teléfono en el automóvil de Elliot, comparte la ubicación con Ravi y llama a la policía antes de ir tras el padre de su amiga. Pip cree que el maestro tiene encerrada a Andie, pero en realidad se trata de otra mujer. Elliot la llevó a su casa pensando que era Andie, pero la encerró luego de confesarle sus crímenes.

Elliot admite que tuvo una aventura con Andie tras la muerte de su esposa. También cuenta que la joven lo citó en un hotel para pedirle dinero a cambio de no acusarlo y poder escapar de casa. El profesor se negó a pagarle y en medio de la discusión, Andie se golpeó la cabeza. Antes de que Wlliot pudiera conseguir ayuda médica, la joven desapareció.

Niega ser el asesino de Andie, pero admite que drogó y asfixió a Sal. Luego envió el mensaje con su confesión. Elliot también está detrás del chantaje a su hija Naomi y a sus amigos, pero no envió los mensajes de texto amenazantes a Pip ni asesinó a Barney. Entonces, ¿quién mató a Andie?

¿Quién asesinó a Andie Bell?

Pip no está segura de que el caso esté solucionado, así que va a visitar a la única persona que podría tener respuestas, Elliot, quien le cuenta que Andie quería el dinero para escapar del régimen autoritario de su padre. Jason Bell se convierte en el nuevo sospechoso, pero una conocida le demuestra que está equivocada. Además, le revela que Becca sufrió un abuso sexual el mismo año de la desaparición de su hermana.

Luego de confrontar a Max por el abuso, Pip visita a Becca en busca de respuestas. Becca explica que su hermana se negó a acompañarla a la policía para hacer la denuncia, ya que fue ella quien le vendió las drogas a Hastings. Cuando Becca escuchó que su hermana pensaba abandonarla, enloqueció y la empujó. Luego se deshizo del cuerpo en un pozo, al que se ofrece a llevar a Pippa.

Becca droga a Pip con la intención de empujarla al mismo pozo, pero Ravi y Cara llega a tiempo para salvarla.

Becca Bell (Carla Woodcock) es la verdadera culpable del asesinato de Andie en la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”?

“Asesinato para principiantes” está disponible en Netflix desde el 1 de agosto de 2024, por lo tanto, para ver solo necesitas una suscripcion a la popular plataforma de streaming.