El crossover más importante para los fanáticos de los animes de lucha llega a Netflix el 6 de junio de 2024. Se trata de “Baki Hanma vs Kengan Ashura”, película dirigida por Toshihiro Hiranor y presenta una serie de peleas entre los personajes de los mangas de Keisuke Itagaki, y Yabako Sandrovich para determinar quién es el peleador más poderoso. Por supuesto, el enfrentamiento entre Ohma Tokita y Baki Hanma es el más esperado. Pero ¿qué otros personajes demostrarán sus habilidades de combate? A continuación, te comparto la lista completa.

El tráiler de la cinta que tiene una duración de 62 minutos muestran un adelanto de los tres combates que definirán quién es el luchador más fuerte de este universo compartido. En el primer combate pelean Saw Paing Yoroizuka y. Kaoru Hanayama. En el segundo, Raian Kure vs. Jack Hammer. Raian Kure. Mientras que en el tercero luchan Ohma y Baki.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”

1. Baki Hanma (Nobunaga Shimazaki)

Baki protagoniza la pelea final de “Baki Hanma vs. Kengan Ashura”. Se trata de unl joven campeón que está decidido a superar a su padre Yūjirō Hanma y convertirse en “la criatura más fuerte de la Tierra”. Baki Hanma peleó por primera vez en la arena subterránea en el domo de Tokio a los quince años y se convirtió en su campeón. En la nueva película de Netflix se enfrentará a Ohma Tokita.

Baki, que sueña con convertirse en “la criatura más fuerte de la Tierra”, es parte de la película de "Baki Hanma vs. Kengan Ashura". (Foto: Netflix)

2. Ohma Tokita (Tatsuhisa Suzuki)

Ohma Tokita es el protagonista de la franquicia “Kengan”. El luchador también conocido como “El Asura” entró en la Asociación Kengan, peleando por el Grupo Nogi. Tiempo después, participó en el Torneo de la Asociación Kengan Vs. El Purgatorio como representante de la primera. En el crossover se enfrenta al hijo de Yūjirō Hanma. Su gran visión y el dominio del Estilo Niko, ¿serán suficientes para vencerlo?

Ohma Tokita, que también es conocido como “El Asura”, en la película "Baki Hanma vs Kengan Ashura" (Foto: Netflix)

3. Jack Hammer (Kenta Miyake)

Jack Hanma, hijo de Yujiro Hanma y Diane Neil, es un luchador de Canadá que al igual que su hermano Baki desea superar a su padre en fuerza y habilidad marcial. Este luchador que logró el cuerpo perfecto gracias a los anabólicos y un entrenamiento poco convencional representa a la arena subterránea de “Baki”

Jack Hammer, que logró el cuerpo perfecto gracias a los anabólicos, en la película "Baki Hanma vs Kengan Ashura" (Foto: Netflix)

4. Raian Kure (Yoshitsugu Matsuoka)

Raian Kure es el miembro más despiadado del clan de asesinos Kure, representa a Under Mount, Inc. de “Kengan Ashura”. El peleador también conocido como “El Diablo” luchó en el Torneo de la Asociación Kengan Vs. El Purgatorio como representante de los primeros.

Raian Kure, que es conocido como “El Diablo”, en la película "Baki Hanma vs Kengan Ashura" (Foto: Netflix)

5. Kaoru Hanayama (Takuya Eguchi)

Kaoru Hanayama es el subjefe de la mafia japonesa desde los 15 años y luchador número 1 de la nación. Se caracteriza por sus múltiples cicatrices en su cuerpo y por el tatuaje en la espalda que parece un rompecabezas.

Kaoru Hanayama, que se caracteriza por su cicatrices en su cuerpo, en la película "Baki Hanma vs Kengan Ashura" (Foto: Netflix)

6. Saw Paing Yoroizuka (Nobuyuki Hiyama)

Saw Paing Yoroizuka es experto en Lethwei, las artes marciales tradicionales de Birmania, y representa a Villa Aurora de “Kengan Ashura”. El luchador conocido como “El Espíritu de Lucha Aullante” fue afiliado de la Aldea del Alba en el Torneo de Aniquilación Kengan.

Saw Paing Yoroizuka, conocido como “El Espíritu de Lucha Aullante”, en la película "Baki Hanma vs. Kengan Ashura" (Foto: Netflix)

Estos son los personajes y actores de voz que completan el reparto de “Baki Hanma vs. Kengan Ashura”:

Chiharu Shiba (Tatsuhisa Suzuki)

Kazuo Yamashita (Chō)

Yūjirō Hanma (Akio Ōtsuka)

Agito Kanoh (Akio Ōtsuka)

Gensai Kuroki (Tesshō Genda)

Kaede Akiyama (Yumi Uchiyama)

Mitsunari Tokugawa (Mugihito)

Metsudo Katahara (Metsudo Katahara)

Doppo Orochi (Takayuki Sugō)

Kaioh Retsu (Rikiya Koyama)

Seishu Akoya (Rikiya Koyama)

Gōki Shibukawa (Bin Shimada)

Muteba Gizenga (Taiten Kusunoki)

Oliver Biscuit (Hōchū Ōtsuka)

Julius Reinhold (Hiroshi Shirokuma)

Pickle (Takeshi Kusao)

Sen Hatsumi (Ryūzo Hasuike)

Katsumi Orochi (Yoshihisa Kawahara)

Cosmo Imai (Junya Enoki)

Kiyosumi Katō (Anri Katsu)

Adam Dudley (Chado Horii)

Kaioh Kaku (Kenichi Ogata)

Gaolan Wongsawat (Kenjirō Tsuda)

Kaioh Jaku (Yutaka Aoyama)

Jun Sekibayashi (Tetsu Inada )

Kureha Shinogi (Ken Narita)

Hajime Hanafusa (Akira Ishida)

Gaia (Ayumu Murase)

Sayaka Katahara (Mana Hirata)

Jerry Tyson (Matthew Masaru Barron)

Kokomi Yoshizawa (Ryōko Maekawa)

¿DE QUÉ TRATA “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, “un sueño hecho realidad para los fans de las artes marciales, ‘Baki Hanma vs. Kengan Ashura’ es el duelo de anime más esperado del año. Con más de 85 millones de ejemplares vendidos, la serie de manga ‘Baki’, publicada en la revista Weekly Shonen Champion, de Akita Shoten, es un megaéxito del manga de artes marciales. Colección de historias de distintos luchadores, se centra en el duelo a vida o muerte entre el protagonista, Baki Hanma, el campeón de lucha clandestina más joven, y su padre, Yujiro Hanma, la ‘criatura más fuerte del mundo’.

El famosísimo manga ‘Kengan Ashura’ sigue siendo el cómic más popular entre los lectores del sitio web de cómics Ura Sunday y la aplicación de cómics MangaONE. El humilde oficinista Kazuo Yamashita conoce al misterioso Ohma Tokita, luchador de artes marciales, y se ve envuelto en los combates ‘Kengan’, en los que las compañías dirimen sus disputas empresariales apostando a lo grande por luchadores expertos”.

¿CÓMO VER “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

“Baki Hanma vs. Kengan Ashura” se estrenará el jueves 6 de junio de 2024 en Netflix. Por lo tanto, para ver la película que reúne a dos famosos y intrépidos luchadores solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.