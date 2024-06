CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en los personajes de los mangas de Keisuke Itagaki y Yabako, “Baki Hanma vs. Kengan Ashura” es una película de Netflix que se centra en los combates para definir al luchador más fuerte de ambos animes. Aunque el enfrentamiento entre Ohma Tokita y Baki Hanma es el más esperado, también pelean Saw Paing Yoroizuka contra Kaoru Hanayama, y Raian Kure contra Jack Hammer. ¿Quiénes se imponen ante sus rivales? ¿Los peleadores de la arena subterránea o los de la Asociación Kengan? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

La cinta dirigida por Toshihiro Hiranor empieza con un encuentro casual entre Ohma y Baki mientras corren. Más tarde, se revela que Mitsunari Tokugawa y Metsudo Katahara son viejos amigos y que tras compartir unas copas, organizaron una serie de combates entre los luchadores de la arena subterránea donde solo el más fuerte prevalece y de la asociación donde los grandes emporios prueban su valía en combate. Ambas organizaciones se enfrentan para decidir quién es el peleador supremo.

Cuando los luchadores de ambos bandos llegan al evento para presenciar los combates de sus compañeros, empiezan a medir fuerzas a distancia, incluso algunos intentan demostrar su superioridad. Sin embargo, las estrellas de la noche son otros, y los primeros en enfrentarse son Paing Yoroizuka y Kaoru Hanayama.

Kaoru Hanayama gana el primer combate en la película anime "Baki Hanma vs Kengan Ashura" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

Saw Paing Yoroizuka, también conocido como “El Espíritu de Lucha Aullante” es el primero en atacar en “Baki Hanma vs. Kengan Ashura”, pero el subjefe de la mafia japonesa desde los 15 años y luchador número uno de la nación parece no inmutarse con el golpe. Cuando Kaoru Hanayama se desprende de su traje sus compañeros saben que va en serio, así que creen que tiene el combate en el bolsillo.

Mientras se desarrolla la pelea, se muestra como Mitsunari Tokugawa y Metsudo Katahara convencieron a sus luchadores de participar en el evento. El portador del tatuaje de honor revienta el brazo de su oponente y le da un golpe certero en el rostro, pero Saw Paing Yoroizuka no sufre gran daño gracias a su cabeza dura, de hecho, le rompe los dedos a su rival.

A pesar de los golpes en la cabeza, Saw Paing Yoroizuka vuelve a ponerse de pie hasta que ya no puede resistir y Kaoru Hanayama se convierte en el ganador del primer combate. Los siguientes en entrar a la arena son Raian Kure, el miembro más despiadado del clan de asesinos Kure, y Jack Hammer, hermano de Baki y luchador que logró el cuerpo perfecto gracias a los anabólicos y un entrenamiento poco convencional.

Ohma y Baki llegan justo a tiempo para ver el segundo combate de “Baki Hanma vs. Kengan Ashura”. Raian acepta el enfrentamiento para demostrar que Hammer es solo músculo con inyecciones y parece que lo consigue, aunque eso dura unos segundos, ya que su oponente, que accedió para vencer a toda una generación de peleadores, demuestra sus verdaderas habilidades.

Raian Kure gana el segundo combate en la película "Baki Hanma vs Kengan Ashura", pero su oponente Jack Hammer quiere seguir peleando (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

Baki o Ohma, ¿quién gana?

Al notar la fuerza de su rival, Raian utiliza la técnica secreta Liberación. Ambos luchadores pelean con todo lo que tienen y sus respectivos maestros se dan cuenta de que liberaron a dos monstruos sedientos de sangre y que a ellos ya no les importa ganar, solo quieren matar al otro. Finalmente, Raian deja a Jack en el suelo y gana la pelea. Sin embargo, el hermano de Baki se pone de pie e insiste en seguir luchando.

Debido a que tiene asuntos sin resolver con Hammer, Pickle se presenta en la arena para reclamar a su presa. Raian parece dispuesto a pelear con el nuevo oponente, pero Ohma y Baki intervienen antes de que las cosas lleguen a otro nivel. Tras el incidente, los últimos luchadores se toman un tiempo para prepararse para su combate.

Ohma Tokita y Baki Hanma finalmente se enfrentan y tras los primeros golpes, ambos reconocen la gran habilidad de su oponente. Baki da una patada voladora, pero Ohma utiliza el estilo Niko para neutralizar el ataque. Baki consigue adaptarse al estilo de su oponente y su rival hace lo propio. Después del Golpe Mach, la técnica Sauce y la técnica posesión, ambos caen al suelo.

Antes de que puedan retomar el combate, Yūjirō Hanma se presenta en la arena y exige luchar contra Ohma. Gensai Kuroki también aparece y le pide al padre de Baki que permita que los jóvenes continúen con su enfrentamiento. Cuando las cosas se ponen tensas, Baki y Ohma deciden detener a los adultos, pero ellos detienen su ataque con un solo golpe. Para calmar la situación, Mitsunari Tokugawa y Metsudo Katahara prometen realizar otro combate para los más experimentados.

Al final de “Baki Hanma vs. Kengan Ashura”, los protagonistas no pueden retomar su pelea debido a los golpes de Yūjirō y Kuroki, así que prometen volver a enfrentarse en otra oportunidad.

La pelea de Ohma Tokita y Baki Hanma termina en un empate en la película "Baki Hanma vs. Kengan Ashura" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BAKI HANMA VS. KENGAN ASHURA”?

“Baki Hanma vs. Kengan Ashura” está disponible en Netflix desde el 6 de junio de 2024. Por lo tanto, para ver la película que reúne a dos famosos y intrépidos luchadores solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.