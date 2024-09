Aunque los personajes de Betelgeuse (Michael Keaton) y Lydia Deetz (Winona Ryder) son dos de los más icónicos de la película de Tim Burton, la historia original no hubiera empezado sin Adam y Barbara Maitland, los dueños de la casa que murieron y a quienes interpretaron Alec Baldwin y Geena Davis. Sin embargo, en la secuela “Beetlejuice Beetlejuice”, estas queridas figuras no estarán de regreso. ¿Por qué exactamente? Aquí te lo explico.

En la primera edición de la franquicia, que se estrenó en 1988, Adam y Barbara son personajes clave en la historia. Su lucha por retomar el control de su hogar y adaptarse a su existencia fantasmal es lo que impulsa la trama. La pareja se encuentra atrapada en su propia casa, lidiando con su nueva realidad mientras intentan deshacerse de los nuevos propietarios que no encajan con su estilo de vida, y terminan recurriendo a Betelgeuse, un bioexorcista excéntrico.

A lo largo del filme, los Maitland desarrollan una relación especial con Lydia Deetz, la hija de los nuevos propietarios, quien puede verlos y llega a entenderlos mejor que nadie. El filme incluso concluye con la pareja espectral conviviendo alegremente junto a los Deetz, casi como si fueran los segundos (¿o primeros?) padres de la adolescente. Entonces, ¿cómo pudieron desaparecer de su vida? La respuesta radica en la dirección creativa de Tim Burton para la secuela, quien optó por explorar nuevas dinámicas y personajes, dejando atrás a los Maitland para dar paso a una nueva historia.

Geena Davis como Barbara Maitland y Alec Baldwin como Adam Maitland en "Beetlejuice" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿POR QUÉ ADAM Y BARBARA MAITLAND NO APARECEN EN LA SECUELA?

Adam y Barbara Maitland, interpretados por Alec Baldwin y Geena Davis en la icónica película “Beetlejuice,” no aparecen en la secuela debido a una decisión del director Tim Burton. Burton explicó que no quería “marcar cualquier casilla” y prefería centrarse en otra historia. “Aunque eran una parte integral increíble de la primera, me estaba centrando en otra cosa”, comentó a People.

En esta nueva entrega, la trama se enfoca en Delia y Lydia, quienes ahora viven en otro lugar y regresan a la casa de Connecticut para el funeral del patriarca Charles. Según Burton, fue necesario que pasaran muchos años para hacer la película que realmente quería.

Por su parte, Geena Davis también se refirió a su ausencia en la secuela. En una entrevista con Entertainment Tonight, bromeó diciendo: “No estoy en la nueva versión. Oh, ¿esperabas que lo estuviera? Sí, no, ¿sabes qué? Porque mi teoría es que los fantasmas no envejecen... ¡No es que yo lo haya hecho!”

CHARLES DEETZ TAMPOCO REGRESA

Charles Deetz tampoco regresa en la secuela de “Beetlejuice”, y es por una razón crucial: su muerte es lo que provoca que Lydia, junto a su hija, regrese a la casa de los Maitland. Aunque puede que esta decisión haya sido la forma de Tim Burton de librarse de la polémica que rodea al actor que lo interpreta, Jeffrey Jones.

Aunque Jones sigue con vida, su carrera quedó marcada por un incidente legal en 2002, cuando fue arrestado por posesión de pornografía infantil y por solicitar a un niño de 14 años que produjera imágenes sexualmente explícitas entre septiembre de 2000 y mayo de 2001.