Además del regreso de Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara, “Beetlejuice 2″ cuenta con las actuaciones de reconocidos actores como Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti y Willem Dafoe. Pero ¿a quiénes interpretarán en la secuela de la exitosa película de 1988? Uno de los personajes que más curiosidad ha despertado entre los fans de las películas de Tim Burton es el de Dafoe, quien interpreta a Wolf Jackson. ¿De quién se trata? A continuación, te comparto lo que el ganador de cuatro Premios Globo de Oro contó en una entrevista con Variety.

La comedia de terror y fantasía escrita por Alfred Gough y Miles Millar se basa en una historia de Gough, Millar y Seth Grahame-Smith y se estrenará el 9 de septiembre de 2024. “Es muy divertido, es genial. ¿Y sabes qué es? Lo estamos haciendo exactamente como hicimos en la primera película... Hay una mujer en la gran sala de espera para el más allá, literalmente con un hilo de pescar. Quiero La gente debe saber esto porque me encanta: tirar de la cola de un gato para que se mueva”, contó Keaton a Empire.

¿QUIÉN ES WOLF JACKSON EN “BEETLEJUICE 2″?

Willem Dafoe, el actor de 68 años que ha recibido varios galardones, incluida la Copa Volpi al Mejor Actor, así como nominaciones a cuatro Premios de la Academia, asume el rol de Wolf Jackson en “Beetlejuice 2″. Se trata de un detective no-muerto que en vida fue una estrella de acción de películas de serie B.

El papel más relevante de Jackson fue el de un policía llamado Frank Hardballer. Tras su muerte, Wolf decide llevar su interpretación a otro nivel y se convierte en el jefe de la Unidad de Crímenes del Más Allá, es decir, se encargará de localizar a Beetlejuice cuando Astrid (Ortega), la hija de Lydia (Ryder), libere al bioexorcista embaucador.

“Todavía no he visto ningún metraje, pero fue divertido hacerlo. Interpreto a un oficial de policía en el más allá, así que soy una persona muerta. Y en vida fui una estrella de acción de película B, pero tuve un accidente y eso fue lo que me envió al otro lado. Pero gracias a mis habilidades, me convertí en un personaje detective en el más allá. Entonces ese es mi trabajo. Pero está influido por el hecho de quién era yo [cuando estaba vivo]: una estrella de acción de película B”, detalló a Variety.

Asimismo, Willem Dafoe dijo a la revista Empire que, “no es un papel normal. Lo más importante para mí era encontrar el tono. Tenía que estar arraigado pero también tenía que ser lo suficientemente libre como para poder jugar con él”.

En la imagen que el medio antes mencionado compartió se aprecia al detective Wolf Jackson en su oficina hablando con el personaje de Michael Keaton. También se puede notar que al nuevo personaje se le ve parte del cerebro, probablemente a consecuencia del accidente que lo llevó al más allá.

Willem Dafoe como Wolf Jackson, un detective que rastreará a Beetlejuice, en la película "Beetlejuice 2" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “BEETLEJUICE 2″?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Beetlejuice 2″, “después de una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de La ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente.

Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos”.