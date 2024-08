Después de diez episodios que dieron continuidad a la trama original de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, a quienes habíamos dejado muy enamorados, al fin pudimos saber en “Betty la fea: La historia continúa” qué pasó realmente entre ellos, que de acuerdo con el tráiler estaban a punto de divorciase. ¿Realmente llegaron a separarse? ¿La relación de Mila con su madre cambia? ¿Qué pasa con Ecomoda? Las respuestas a estas y otras interrogantes te las absolvemos en los siguientes párrafos.

Cabe mencionar que la serie se estrenó el 19 de julio de 2024 y llegó a su cierre casi un mes después, el 16 de agosto. A lo largo de los capítulos pudimos ver el regreso de personajes muy queridos, así como nuevos rostros que cautivaron a la audiencia.

"Betty la fea: La historia continúa" enamoró a la audiencia con sus diez primeros episodios (Foto: Amazon Prime Video)

FINAL EXPLICADO DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”

A continuación, el final explicado de la telenovela de Amazon Prime Video. Antes te advertimos que si aún no viste sus nuevos capítulos, lo mejor es que no sigas leyendo, ya que daremos una serie de spoilers ; por lo tanto, si continúas, queda bajo tu entera responsabilidad.

¿QUÉ PASÓ CON BETTY Y ESTEBAN?

Betty despierta en una cama que no es suya. Ella no puede creer lo que sucede, pues está desnuda, lo peor es que no recuerda nada porque bebió bastante. Su desconcierto crece más cuando Esteban aparece llevándole el desayuno. Desesperada se levanta y al recordar que tiene una reunión en Ecomoda llama a Nicolás, a quien le pide llevarle ropa y recogerla. Su buen amigo va por ella y en el carro le pregunta qué pasó: “Borré casete”, le contesta; él de inmediato le responde: “¡Uy, buenísimo! Si no se acuerda, no pasó nada”.

El momento que Beatriz despierta desnuda y ve a Esteban (Foto: Amazon Prime Video)

UNA REUNIÓN QUE DESENMASCARA A IGNACIO

Beatriz llega a la reunión y Armando le lanza una mirada seria, pues él sabe que pasó la noche con Esteban. Cuando están todo reunidos, Mila da a conocer que en la empresa hay una relación amorosa clandestina, algo que pone nerviosos a varios, pero la joven revela que se trata de ella con Ignacio, a quien acusó de espiar a todos con un virus que instaló en Ecomoda, la cual piensa quedársela.

Armando se levanta para golpearlo, pero el joven se defiende y asegura que un presidente como él necesitaba ser vigilado porque está en juego los intereses de todos, además amenaza a Betty con denunciarla por encubrimiento. La protagonista le pide su renuncia o ella lo despedirá, pero Marcela interviene y le menciona que no puede porque es hijo de su hermano Daniel; la trama cambia cuando él señala que en realidad su padre es Julio Valencia, es decir es el hermano menor de Marcela. Tras lo ocurrido, los hermanos deciden hablar solos, el muchacho le dice que debe estar de su lado, sino será destruida; al final, no llegan a ningún acuerdo.

Mila y Esteban tiene un romance a escondidas, pero él la usando (Foto: Amazon Prime Video)

MILA DESCUBRE QUE SU PADRE LASTIMÓ A SU MADRE

Ya en su casa, Beatriz consuela a su hija, quien se queda dormida. Cuando sale de la habitación, Armando llega y le pregunta qué pasó con Esteban, a lo que ella responde nada, pues tras beber, se quitó la ropa y se durmió. Mientras conversan llega don Hermes para reclamarle a su yerno por qué le había causado tanto dolor a Betty en el pasado, luego de leer el diario de su hija. Ante el alboroto, Mila despierta, sale y le quita el cuaderno a su abuelo, y se encierra en su cuarto, donde lee la angustia y sufrimiento que vivió su mamá a manos de su padre. La muchacha queda devastada y le pide a su madre que se divorcie.

El momento en el que Mila lee el diario de su madre y se entera del dolor que le causó su padre (Foto: Amazon Prime Video)

¿BETTY SE DIVORCIÓ DE ARMANDO?

Mendoza se niega a firmar el divorcio y señala que lo hará después de que Betty lo haga. Decidida a olvidar todo lo que pasó, la protagonista decide viajar. Fuera de su casa está Mila, su padre y Esteban. Ante la presión de su hija, termina poniendo su firma.

Posteriormente, la muchacha va a Ecomoda para señalarle a su papá que Beatriz ya firmó el divorcio, por lo pide que también haga lo mismo. Además, le solicita que no tenga contacto con ella, salvo casos de la empresa. No sólo eso, también le comenta que su madre se fue de viaje.

Ya en Cartagena, nuestra protagonista trata de olvidar todo lo que pasó; sin embargo, aparece sorpresivamente Armando, quien suponía que se había a dicha ciudad colombiana. En su encuentro, él le entrega los papeles para que se separen y le dice: “Llegar hasta aquí me dolió el alma, me rompió el corazón, pero qué más da”.

Armando viaja hasta Cartagena para darle los papeles de divorcio a Betty (Foto: Amazon Prime Video)

En la escena final, alguien se acerca a Betty y ella le dice: “Estoy feliz de verlo, más ahora que soy una mujer libre”. No se sabe de quién se trata.

Beatriz se reencuentra con alguien especial en Cartagena (Foto: Amazon Prime Video)

¿IGNACIO CONVENCE A MARÍA JOSÉ DE HACER UNA ALIANZA?

Algo importante también ocurrió en el último capítulo. Resulta que Ignacio quiere continuar con su plan de quedarse con Ecomoda, para ello conversa con María José para que se una a él con el fin de destruir a Betty y todos sus enemigos. El fin del joven es apoderarse de la empresa, mientras ella aseguraría estar al lado de Armando.

Asimismo, le confiesa que Pascual es su testaferro y aunque la bodega de Ecomoda está a nombre de dicho individuo, él es el verdadero dueño.

Cerca del final de "Betty, la fea: La historia continúa", Ignacio le propone a María José unirse (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BETTY LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

Tomando en cuenta que la primera temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” deja varias cosas sin un cierre definitivo, la trama seguirá en una segunda entrega, la cual ya fue confirmada por Prime Video.

Si empezamos por la escena final, todos están ansiosos por saber quién es el galán que aparece en la vida de Beatriz Pinzón, y aunque no hay pistas sobre él, lo que queda claro es que ambos se conocen. ¿Se dará una nueva oportunidad en el amor?

Mientras que ella se reencuentra con alguien, Armando no la pasaría nada bien, no sólo en el aspecto del corazón, pues al haber acabado con el amor de su vida, y el alejamiento de su hija, ahora estaría en manos de Ignacio, quien recabó información confidencial de Ecomoda y la usaría en contra de él.

En tanto, Marcela tiene una persona que muere por estar con ella, nos referimos a Pascual ‘El Papero’, que es el testaferro de Ignacio. ¿Será que le abre su corazón o unirán fuerzas para defender lo que considera suyo con su hermano menor?

Por último, el hecho de que Aura María haya aparecido cerca del final en la empresa ha emocionado a sus amigas del Cuartel de las feas, pero aún no se ha encontrado con Freddy, quien ha señalado que se irá de viaje por el mundo con su moto. ¿Qué pasará entre ellos?

El retorno de Aura María a Ecomoda emociona a sus amigas (Foto: Amazon Prime Video)