Cate Blanchett y Kevin Hart encabezan el elenco principal de “Borderlands”, comedia de acción y ciencia ficción basada en una de las franquicias de videojuegos más vendidas de todos los tiempos. La película dirigida por Eli Roth, quien coescribió el guion con Joe Crombie, sigue a la cazarrecompensas Lilith que regresa a su natal Pandora para localizar a la hija desaparecida de de un poderoso magnate llamado Atlas. Para completar su misión, reúne a un peculiar grupo. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto de la nueva cinta? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El rodaje del largometraje que tiene una duración de 102 minutos comenzó el 1 de abril de 2021 en Budapest, Hungría, durante la pandemia de COVID-19. Aunque las grabaciones terminaron el 22 de junio de 2021, en enero de 2023, se anunciaron dos semanas de nuevas filmaciones dirigidas por Tim Miller, debido a los compromisos de Roth.

Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt y Florian Munteanu completan el reparto principal de “Borderlands”. Mientras que Haley Bennet, Édgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer y Ryann Redmond también forman parte del elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BORDERLANDS”

1. Cate Blanchett como Lilith

Cate Blanchett, reconocida actriz que ha ganado dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro, cuatro premios BAFTA y tres premios del Sindicato de Actores, y que ha protagonizado películas dramáticas como “Tár”, “Blue Jasmine”, “El aviador” y “Carol”, da vida a Lilith, una infame cazarrecompensas con un pasado misterioso.

Cate Blanchett asume el papel de Lilith, una infame cazarrecompensas, en la película "Borderlands" (Foto: Lionsgate)

2. Kevin Hart como Roland

Kevin Hart, conocido por comedias como “Little Fockers”, “Grudge Match”, “Ride Along”, “Get Hard”, “Central Intelligence”, “Jumanji”, “Night School” y “The Man from Toronto”, asume el rol de Roland, un exsoldado que dejó atrás la vida militar para convertirse en un buscacámaras.

Kevin Hart interpreta al exmilitar Roland en la comedia de acción "Borderlands" (Foto: Lionsgate)

3. Jack Black como Claptrap

Jack Black, que ha participado en un gran número de películas, entre ellas “Orange County”, “School of Rock”, “Envy, Bernie”, “The House with a Clock in Its Walls”, “Gulliver’s Travels” y “Jumanji”, interpreta a Claptrap en “Borderlands”. Se trata de un robot sabiondo que es parte del equipo de Lilith.

4. Jamie Lee Curtis como la Dra. Patricia Tannis

Jamie Lee Curtis, que ha recibido un Premio Óscar, un BAFTA, tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores, así como nominaciones para un Emmy y un Grammy, es la encargada de dar vida a la Dra. Patricia Tannis, una científica que fue enviada a una expedición para investigar las ruinas alienígenas de Pandora.

Jamie Lee Curtis da vida a la Dra. Patricia Tannis, una científica. en la película "Borderlands" (Foto: Lionsgate)

5. Ariana Greenblatt como Tiny Tina

Ariana Greenblatt, que ha interpretado a Daphne en la serie de Disney Channel, “Stuck in the Middle” y ha aparecido en las películas “A Bad Moms Christmas”, “Avengers: Infinity War”, “In the Heights”, “65″, “Barbie” y en la serie “Ahsoka”, asume el papel de Tiny Tina, una huérfana de 13 años y experta en demoliciones.

Ariana Greenblatt como Tiny Tina, experta en demoliciones, en la película "Borderlands" (Foto: Lionsgate)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Borderlands”:

Florian Munteanu como Krieg

Haley Bennet

Édgar Ramírez como Atlas

Bobby Lee como Larry

Olivier Richters como Krom

Janina Gavankar como comandante Knoxx

Gina Gershon como Mad Moxxi

Cheyenne Jackson como Jakobs

Charles Babalola como Hammerlock

Benjamin Byron Davis como Marcus

Steven Boyer como Scooter

Ryann Redmond como Ellie

¿DE QUÉ TRATA “BORDERLANDS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Borderlands”, “Lilith, una infame cazarrecompensas con un pasado misterioso, regresa a regañadientes a su hogar, Pandora, el planeta más caótico de la galaxia. Su misión es encontrar a la hija desaparecida de Atlas, el hijo de pu** más poderoso del universo. Lilith forma una alianza inesperada con un equipo heterogéneo de inadaptados: Roland, un mercenario experimentado con una misión; Tiny Tina, una demoledora preadolescente salvaje; Krieg, el protector musculoso de Tina; Tannis, la científico excéntrico que lo ha visto todo; y Claptrap, un robot sabiondo.

Juntos, estos improbables héroes deben luchar contra una especie alienígena y peligrosos bandidos para descubrir uno de los secretos más explosivos de Pandora. El destino del universo podría estar en sus manos, pero lucharán por algo más: entre ellos”.

¿CÓMO VER “BORDERLANDS”?

“Borderlands” se estrenará el viernes 9 de agosto de 2024 en los cines de Estados Unidos, mientras que a algunos países llegará un día antes, es decir, el jueves 8 de agosto.