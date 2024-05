“Bridgerton” se ha convertido en una de las series más populares de Netflix, no solo por su increíble puesta en escena de época, sino también por sus ardientes romances. Basada en la serie de libros escrita por Julia Quinn, ha capturado la imaginación de millones de espectadores con su elegante recreación de la Regencia inglesa y sus complejas historias de amor. Aunque cada temporada se centra en dos protagonistas principales, el programa también explora romances secundarios, lo que ha permitido varias licencias creativas y diferencias con el material original.

Según el orden de los libros, la tercera temporada debió haberse enfocado en Benedict Bridgerton, siguiendo el esquema de la autora. Sin embargo, los creadores de la serie han decidido centrar esta entrega en Colin Bridgerton y Penélope Featherington, dos personajes cuya relación ha intrigado a los fans desde la primera temporada.

Esta elección ha suscitado preguntas entre los seguidores: ¿Quién era la mujer destinada a vivir su historia de amor con Benedict según los libros? ¿Quiénes serán los protagonistas en las próximas entregas de la serie?

Luke Newton como Colin Bridgerton y Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la temporada 3 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS LIBROS TIENE “BRIDGERTON”?

La saga “Bridgerton” escrita por Julia Quinn consta de ocho libros principales, cada uno centrado en uno de los hijos de la familia Bridgerton. Cada libro presenta una historia de amor única, desarrollando no solo las relaciones románticas, sino también las dinámicas familiares y los desafíos personales de cada protagonista.

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS DE CADA LIBRO DE “BRIDGERTON”?

1. “El Duque y Yo” (”The Duke and I”)

Protagonistas: Daphne Bridgerton y Simon Basset, el Duque de Hastings.

Regé-Jean Page como Simon Basset y Phoebe Dynevor como Daphne Bridgerton en el episodio 8 de la temporada 1 (Foto: Netflix)

Daphne es la hija mayor de la familia Bridgerton y es conocida por su belleza y encanto. Es inteligente, decidida y leal a su familia. A lo largo de la historia, se encuentra en una situación de compromiso falso con Simon Basset, el Duque de Hastings, y juntos navegan por los desafíos del amor y la sociedad londinense de la Regencia.

Mientras tanto, Simon es un hombre apuesto y orgulloso que se ha jurado a sí mismo no casarse ni tener hijos debido a traumas del pasado. Sin embargo, su relación con Daphne lo lleva a cuestionar sus convicciones y a enfrentarse a sus propios demonios emocionales.

2. “El Vizconde Que Me Amó” (The Viscount Who Loved Me)

Protagonistas: Anthony Bridgerton y Kate Sheffield.

Simone Ashley como Kate Sharma y Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton en la temporada 3 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

Anthony es el vizconde y el cabeza de familia después de la muerte de su padre. Es protector, responsable y a menudo se siente abrumado por las expectativas de su posición social. Su historia de amor con Kate Sheffield lo desafía a reconsiderar lo que realmente quiere en la vida.

Anthony es el vizconde y el cabeza de familia después de la muerte de su padre. Es protector, responsable y a menudo se siente abrumado por las expectativas de su posición social. Su historia de amor con Kate Sheffield lo desafía a reconsiderar lo que realmente quiere en la vida.

3. “Te Atraparé” (”An Offer From a Gentleman”)

Protagonistas: Benedict Bridgerton y Sophie Beckett.

Benedict es el tercer hijo de la familia Bridgerton, un artista talentoso y un espíritu libre que busca encontrar su lugar en el mundo. Su historia de amor con Sophie Beckett, una criada enmascarada en un baile de máscaras, desafía las barreras sociales y las expectativas de la alta sociedad.

4. “Seduciendo a Mr. Bridgerton” (”Romancing Mister Bridgerton”)

Protagonistas: Colin Bridgerton y Penelope Featherington.

Nicola Coughlan interpreta a Penelope Featherington en la serie "Bridgerton" y Luke Newton es Colin Bridgerton (Foto: Netflix)

Penelope es la mejor amiga de Eloise Bridgerton y es un personaje central en “Romancing Mister Bridgerton”. Aunque inicialmente parece ser una joven tímida y reservada, Penelope es en realidad astuta, inteligente y posee un ingenio agudo. Su relación con Colin Bridgerton, el tercer hijo de la familia Bridgerton, se desarrolla gradualmente a lo largo de la serie.

5. “Para Sir Phillip, Con Amor” (”To Sir Phillip, With Love”)

Protagonistas: Eloise Bridgerton y Sir Phillip Crane.

Eloise es una de las hermanas Bridgerton y es una figura destacada en “Para Sir Phillip, Con Amor”. Es conocida por su ingenio y su rebeldía contra las normas de la sociedad. Su historia de amor con Sir Phillip Crane, un hombre viudo y padre de dos hijos, la lleva a cuestionar sus propias creencias sobre el matrimonio y el amor.

6. “El corazón de una Bridgerton” (”When He Was Wicked”)

Protagonistas: Francesca Bridgerton y Michael Stirling

Francesca es la sexta hija de la familia Bridgerton y es la protagonista de “When He Was Wicked”. Después de un matrimonio corto y trágico, Francesca busca encontrar la felicidad de nuevo. Su relación con Michael Stirling, un amigo cercano de la familia Bridgerton, se desarrolla en medio de secretos y desafíos inesperados.

7. “Por un beso” (”It’s In His Kiss”)

Protagonistas: Hyacinth Bridgerton y Gareth St. Clair

Hyacinth es la hermana menor de la familia Bridgerton y es la protagonista de “It’s In His Kiss”. Es una joven vivaz, curiosa y audaz que a menudo se involucra en las aventuras de sus hermanos mayores. Su historia de amor con Gareth St. Clair, un hombre enigmático con un misterioso pasado, la lleva a descubrir secretos familiares y encontrar el verdadero amor.

8. “Buscando esposa” (”On the Way to the Wedding”)

Protagonistas: Gregory Bridgerton y Lucy Abernathy.

Gregory es el hijo menor de la familia Bridgerton y es el protagonista de “On the Way to the Wedding”. Es un joven encantador, amable y romántico que está ansioso por encontrar a su verdadero amor. Su historia con Lucy Abernathy, una amiga de la infancia, se ve complicada por las expectativas sociales y los obstáculos inesperados.

Si te interesan las últimas noticias sobre series de televisión, quizás podrían gustarte estas notas que he escrito para Mag.