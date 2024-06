Después del estreno de los últimos capítulos de la tercera temporada de “Bridgerton”, los fanáticos del drama romántico de Netflix creado por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes se preguntan quién será el siguiente protagonista tras Daphne (Phoebe Dynevor), Anthony (Jonathan Bailey) y Colin (Luke Newton). Benedict (Luke Thompson), Eloise (Claudia Jessie) y Francesca (Hannah Dodd) encabezan la lista de candidatos, pero sin duda el primero es el favorito de muchos, sobre todo porque de acuerdo con la cronología de las novelas de Julia Quinn debía ser el primero. ¿Qué otras razones hay para que la cuarta temporada sea de Benedict? A continuación, te comparto algunas pistas que dejó la anterior entrega.

Mientras se desarrollaba la historia de amor de Colin y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), Benedict recibió un arco de autodescubrimiento. Su apasionada relación con la viuda Lady Tilley Arnold (Hannah New) lo llevó a nuevos descubrimientos sexuales. Pero decidió no continuar con sus encuentros con Tilley y su amigo después de que la viuda le confesara sus verdaderos sentimientos. ¿Qué pasará con él en los próximos episodios?

¿POR QUÉ BENEDICT SERÍA EL PROTAGONISTA DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”?

Además de que el personaje interpretado por Luke Thompson ha recorrido un largo camino en las tres primeras temporadas de “Bridgerton” y parece estar listo para convertirse en el protagonista, el último capítulo de la anterior entrega incluye una pista que es casi una confirmación de lo que la showrunner Jess Brownell ha tratado de mantener en secreto.

Al final de ‘A la luz’ (3x08), Eloise se despide de Benedict antes de acompañar a su hermana Francesca y a John Stirling (Victor Alli) a Escocia. La rebelde joven comenta que no sabe cuando volverá, pero aclara que no se perderá el próximo baile de Violet Bridgerton. “¿Crees que mamá me perdone si faltó a su baile de máscaras?”.

A lo que Benedict responde: “Supongo que no. Ahí estaré, oculto tras una máscara, evitando la plaga de las señoritas elegibles”. ¿Por qué esta escena es tan importante? En el libro “Te doy mi corazón” (“An Offer From a Gentleman”), Benedict conoce a una misteriosa joven en dicho baile. A pesar de no saber de quién se trata, se obsesiona con ella y sueña con encontrarla.

Benedict (Luke Thompson) mantuvo una relación secreta con Lady Tilley Arnold en la tercera temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

LA HISTORIA DE BENEDICT EN LA NOVELA DE JULIA QUINN

En la tercera novela de la saga “Bridgerton”, Benedict se enamora de Sophie Beckett, la hija bastarda de un Conde, en un baile de máscaras. Aunque no conoce su identidad, se reencuentra con ella unos años más tarde y la salva de unos hombres que intentaban abusar de ella.

Al estilo de la Cenicienta, tras la muerte de su padre, Sophie se convierte en la sirvienta de su madrastra y hermanastras. Se escabulle para asistir al baile y pierde un guante de seda. Debido a un grave incidente, escapa de su casa y empieza a trabajar en otro lugar, así se reencuentra con Benedict y termina como doncella de Eloise.

Benedict se siente atraído por Sophie y trata de convertirla en su amante, pero sigue pensando en la dama enmascarada. Cuando descubre que se trata de la misma persona se enfada por el engaño y se da cuenta de que esa relación podría representar su expulsión de la alta sociedad. Con ayuda de Violet y otras personas, Benedict y Sophie consiguen su final feliz. La cuarta temporada de “Bridgerton”, ¿adaptará esta historia?

¿Qué pasará con Benedict (Luke Thompson) en la cuarta temporada de "Bridgerton"? (Foto: Netflix)