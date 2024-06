Todavía estoy procesando lo que acaba de pasar y si ustedes también pudieron ver el final de la temporada 3 de “Bridgerton” sabrán de lo que hablo. Aunque la historia de Colin y Penélope concluyó de forma satisfactoria, casi quedó en segundo plano con los giros inesperados que tomaron otros personajes. Y es que una de las sorpresas más grandes que nos trajo esta entrega de la serie de Netflix fue la introducción de Michaela Stirling. ¿Por qué es tan importante para los que hemos leído las novelas de Julia Quinn? Aquí te lo explico.

En el episodio 8, que se estrenó el 13 de junio en la plataforma de streaming, John presenta a su prima Michaela, con quien Francesca parece quedar embelesada, pese a estar recientemente casada con el Conde de Kilmartin.

Para los que solo conocen la historia de “Bridgerton” por la serie, quizás esto haya pasado como cualquier otra escena. Sin embargo, los que conocemos “When He Was Wicked”, el libro en el que Francesca es la protagonista, sabemos de quién se trata.

Michaela Sterling es la prima de John Sterling en la serie de Bridgerton (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES MICHAELA STIRLING?

Aunque la serie ha decidido presentar a este personaje como Michaela Stirling, en los libros de Julia Quinn, John tiene un primo llamado Michael. Es decir, la serie de Netflix ha optado por cambiar el sexo de esta figura y, por ende, casi toda la historia de amor de Francesca.

¿Por qué esto tiene tanta importancia? Pues porque el interés amoroso principal de Francesca en las novelas no fue John, sino Michael.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE MICHAEL Y FRANCESCA?

Tal como se vio en la serie, en la fuente original, Francesca y John se casaron, ya que compartían un amor particular. Ambos se mudaron a la residencia de los Kilmartin en Escocia, alejados de la sociedad londinense, pero junto a Michael, el primo hermano de John y quien se vuelve el mejor amigo de la joven Bridgerton.

Sin embargo, después de pocos años de casados, John muere inesperadamente y ahí es cuando la verdadera historia de amor empieza.

¿CÓMO SE ENAMORAN MICHAEL Y FRANCESCA?

En “When He Was Wicked”, Michael se enamoró de Francesca desde el momento que la vio, pero ya que estaba comprometida con su primo (y luego se convirtió en su esposa), nunca expresó sus sentimientos.

Después de la muerte de John, se sintió culpable por heredar todas sus propiedades, su título como Conde de Kilmartin (al ser el pariente masculino más cercano) y seguir enamorado de Francesca. Por ello, decide viajar a India por unos años, esperando que el tiempo y la distancia lo haga olvidarla, pero esto no surte efecto.

A su regreso a Inglaterra, descubre que Francesca ha decidido dar por finalizado su luto y está en busca de un nuevo esposo, pues quiere tener hijos antes de que sea demasiado tarde. Este es el desencadenante para que cada uno revele la verdad y enfrente sus sentimientos.

¿QUÉ SIGNIFICA EL CAMBIO DE SEXO DE MICHAEL?

Honestamente, si había un personaje al que no debían cambiarle de sexo, era Michael. Principalmente, porque gran parte de su historia y de su conflicto interno es el hecho de que heredera todo tras la muerte de John, al ser hombre.

Ahora que es Michaela (en la serie), no solo no podrá heredar el título de Conde de Kilmartin, sino que tampoco podrá casarse con Francesca (legal y públicamente por lo menos) y mucho menos procrear un hijo con ella. Básicamente, toda la historia de “When He Was Wicked” tendrá que cambiar y, aunque el programa se ha tomado muchas licencias creativas en el pasado, el tronco principal de las historias de amor de cada personaje se han mantenido intactas. Sino, ¿para qué adaptar “Bridgerton” y no crear algo completamente nuevo?

SOBRE EL AUTOR Gianella Altuna Periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Interesada en temas culturales como el cine y series. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.