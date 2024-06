ALERTA DE SPOILERS. Después del candente final de la primera parte, los últimos episodios de la temporada 3 de “Bridgerton” finalmente llegaron el jueves 13 de junio y me han dejado en shock. Además de concluir el romance de Penélope y Colin de una forma satisfactoria, también han avanzado en los arcos de otros miembros de la familia, incluso con giros inesperados relacionados a la sexualidad de Benedict y un nuevo personaje que tendrá mucha importancia en la historia de Francesca. Si tú también te quedaste con muchas preguntas respecto a la conclusión de la serie de Netflix, aquí te lo explico.

La primera parte, que se lanzó en la plataforma de streaming el 16 de mayo, concluyó con Colin aceptando sus sentimientos y la tan hablada escena del carruaje en la que los protagonistas intercambiaron un intenso momento. Sin embargo, si pensaban que el principal conflicto de esta temporada iba a ser que un hombre se diera cuenta de lo que siente, están equivocados.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “BRIDGERTON”?

En el emocionante final de la temporada 3 de “Bridgerton”, Colin y Penélope anuncian su boda, lo que da inicio a una serie de conflictos y revelaciones. Eloise está molesta con Penélope porque no le ha confesado a Colin que ella es Lady Whistledown, y le da un ultimátum: debe decirle la verdad antes de la medianoche, como en el cuento de Cenicienta.

En medio de este drama, Cressida Cowper asegura ser Lady Whistledown, lo que se convierte en la gota que derrama el vaso de Penélope y resulta en su desmayo. Por otro lado, Benedict está envuelto en sus propios enredos junto a Lady Arnold y el Sr. Suárez.

A pesar de los conflictos, Penélope y Colin se casan, pero la tensión entre ellos persiste. Cressida descubre la verdadera identidad de Penélope y comienza a chantajearla. Colin intenta resolver la situación, pero solo logra empeorarla.

Penélope decide tomar el control de la situación y envía una carta a la reina y a Violet Bridgerton confesando su doble identidad. Su discurso en el baile de sus hermanas impresiona a la reina, quien finalmente le da su aprobación para continuar escribiendo como Lady Whistledown.

La temporada culmina con Colin y Penélope reconciliados con un hijo varón. Francesca y John también se casan, y Eloise les pide acompañarlos a Escocia. John introduce a su prima, Michaela Sterling, a la familia, preparando el terreno para futuras historias y romances.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “BRIDGERTON”?

¿Por qué Cressida Cowper finge ser Lady Whistledown?

Desde el inicio de la temporada 3, se ha dejado en claro que Cressida Cowper estaba con el tiempo en contra. Debía encontrar un marido lo más pronto posible, o sus padres elegirían a su futuro esposo. Al no poder conquistar a Lord Debling, era inminente que tendría que pasar el resto de su vida (o la de su vejestorio) con un hombre que podría ser su abuelo.

Cressida estaba desesperada por encontrar una salida de ese matrimonio arreglado por lo que cuando–en la fiesta de compromiso de Colin y Penélope–, escucha los beneficios que debe tener vivir como Lady Whistledown, decide que es una buena idea asegurar que es ella, librarse de la elección de su padre y obtener la recompensa de 5 mil libras de la reina.

Sin embargo, no contaba con que la mayoría de las personas no creerían que ella era lo suficientemente ingeniosa para ser Whistledown y solo obtuvo todas las desventajas de la mala fama. Definitivamente, puedo empatizar con su difícil posición. Al igual que otros personajes femeninos en la serie, ve sus opciones y su futuro restringido en una sociedad como la Regencia de Londres.

¿Benedict es bisexual en los libros de Julia Quinn?

La temporada 3 también sentó las bases para los conflictos existenciales que tendrá Benedict cuando sea el protagonista de su temporada de “Bridgerton” (Foto: Netflix)

Algo que puede haber sorprendido a los fanáticos de “Bridgerton” es haber visto que el romance con Lady Arnold se desarrolló en un trío con el Sr. Suárez y, básicamente, que Benedict es bisexual.

En los libros de Julia Quinn, especialmente “An Offer from a Gentleman” en la que Benedict es protagonista, no hay ninguna indicación de que el personaje sea bisexual. Aunque si se habla sobre sus tendencia artísticas, lo cual también ha sido mostrado en la serie, esto no está directamente relacionado a su sexualidad.

En la fuente original, tan solo se menciona su romance con Sophie, pero, como sabemos, la adaptación de Netflix se está tomando varias licencias creativas, lo que me lleva a la aparición de Michaela Sterling.

¿Por qué la aparición de Michaela Sterling es importante?

Michaela Sterling es la prima de John Sterling en la serie de Bridgerton (Foto: Netflix)

Si tan solo conocen “Bridgerton” por la serie de Netflix, la aparición de Michaela Sterling no despertará muchas alarmas o, como máximo, los podrá hacer sospechar que Francesca también es LGBTQ+. Sin embargo, esto ha sido algo impactante para mí–y asumo también, para otros lectores de los libros–porque significa un gran cambio en la historia de “When He Wicked” y también es un gran indicio de quién podría ser la protagonista de la siguiente temporada.

En la sexta novela de Julia Quinn, que tiene como protagonista a Francesa, su romance principal empieza después de la inesperada muerte de John y se desarrolla con su PRIMO, Michael Sterling.

Por supuesto, la aparición de “Michaela” significa que la serie ha decidido cambiarle de sexo al personaje, lo que plantea varias dudas de cómo se va a desarrollar su romance, considerando que están en una época en la que las relaciones homosexuales eran completamente tabú.

¿Por qué el hijo de Penélope y Colin se vuelve el nuevo Lord Featherington?

Como se mencionó al principio de la serie, tras la huida de Jack, la corona quería aclarar la sucesión del título de Lord Featherington. Al no haber otro hombre en la familia de Portia, el nuevo Barón podría pasar a otra familia, pese al documento (falsificado) en el que Jack cedía el título a los futuros hijos de sus sobrinas.

Por ello, el personaje de Polly Walker buscaba que sus hijas casadas, Philippa y Prudence tuvieran descendencia pronto. Al final se revela que ambas tienen hijas mujeres y, aunque son ligeramente mayores que el hijo de Penélope y Colin, debido a su género, no podían heredar el título.

Ya que Colin es el tercer hijo de los Bridgerton, es poco probable que eventualmente pueda convertirse en Vizconde, por lo que su hijo, en su lugar, sería el nuevo Lord Featherington. Esto era suficiente para que la familia, sobre todo Portia, pudiera conservar sus propiedades.

