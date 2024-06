Después del desenlace de la historia de amor de Colin (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), los fanáticos de “Bridgerton”, serie de Netflix creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, se preguntan qué pasará en la cuarta temporada, que fue anunciada en 2021 junto con la tercera. ¿Quiénes serán los nuevos protagonistas? ¿Cuál de los libros de Julia Quinn se adaptará en los próximos episodios? ¿Qué actores volverán y qué otros se sumarán al reparto? ¿Cuándo se estrenará la nueva temporada? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Lo más importante es que la cuarta entrega está confirmada, así que los seguidores del drama romántico basado en la saga de novelas de Quinn tienen asegurada al menos una historia más. Aunque el final de la tercera temporada dejó algunas pistas sobre el futuro de la serie, no hay nada claro. Benedict, Francesca e incluso Eloise tienen las mismas posibilidades de tomar la posta.

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”

Aunque aún no se ha confirmado al hermano Bridgerton que asumirá el protagonismo en la cuarta entrega, la showrunner Jess Brownell habló con The Hollywood Reporter y compartió algunos detalles sobre los nuevos episodios. “Casi he cometido un error un par de veces, así que sigan preguntando, y tal vez cometa un error”, dijo Brownell cuando se le preguntó quién liderará la próxima temporada.

“Estoy muy entusiasmada con lo que estamos escribiendo. Estamos hacia el final con la temporada de la sala de guionistas, con los guiones. Y siento que es uno de mis mejores trabajos y el mejor trabajo de mi sala de escritores. Realmente hemos consolidado nuestra colaboración y estamos funcionando a toda máquina, así que no puedo esperar a que los fans vean lo que tenemos”, agregó.

En una entrevista con Business Insider, Adjoa Andoh, la actriz que interpreta a Lady Danbury, reveló que el rodaje de la cuarta temporada de “Bridgerton” comenzará “en algún momento del otoño (primavera para el Hemisferio Sur)”.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”?

Las teorías más populares de los fanáticos apuntan a la adaptación de la novela “An Offer From A Gentleman”, que se centra en el romance de Benedict y Sophie, y el libro “To Sir Phillip, With Love”, que narra la historia de amor de Eloise. No obstante, la aparición de la prima del esposo de Francesca podría cambiar el rumbo del drama y llevarlo hasta “When He Was Wicked”.

Respecto a lo que los fans de “Bridgerton” opinarán sobre la elección de los creadores de la serie de Netflix, Brownell dijo a The Hollywood Reporter: “Creo que es difícil decirlo. Hay tantos barcos diferentes. Creo que uno de los barcos estará muy, muy feliz”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”?

La cuarta temporada de “Bridgerton” se estrenará en Netflix en algún momento del 2026, así lo dio a entender Brownell al medio antes mencionado. “Estamos trabajando para intentar sacar las temporadas más rápido, pero tardan ocho meses en filmarse y luego hay que editarlas y luego doblarlas a todos los idiomas”, explicó. “Y la escritura también lleva mucho tiempo, por lo que estamos a un ritmo de dos años, estamos tratando de acelerar, pero en algún punto en ese rango”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”

Nicola Coughlan confirmó que Penélope y Colin regresarán para la cuarta entrega. “Nos dijeron que regresaremos para la cuarta temporada, lo cual es súper encantador. Será emocionante. [Regresaremos] y tendremos algo de diversión, seguro”, dijo a The Wrap.

Estos son los actores y personajes que podrían volver en la cuarta temporada de “Bridgerton”:

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Golda Rosheuvel como Queen Charlotte

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

Hannah Dodd como Francesca Bridgerton

Victor Alli como Lord John Stirling

Nicola Coughlan como Penelope Featherington

Luke Newton como Colin Bridgerton

Polly Walker como Portia Featherington

Harriet Cains como Philippa Featherington

Bessie Carter como Prudence Featherington

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe como Will Mondrich

Emma Naomi como Alice Mondrich

Will Tilston como Gregory Bridgerton

Hugh Sachs como Brimsley

Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix

Lorraine Ashbourne como Mrs. Varley

Daniel Francis como Lord Marcus Anderson

Masali Baduza como Michaela Sterling

