La película “Captain America: Brave New World” (en español: “Capitán América: Un nuevo mundo”) es uno de los estrenos más llamativos del MCU (Marvel Cinematic Universe), pues no solo es la secuela de la serie “The Falcon and the Winter Soldier”, sino que oficialmente es el cuarto largometraje de la franquicia “Capitán América” y el primero sin estar protagonizado por Chris Evans. Así, ante la ausencia del intérprete de Steve Rogers, Anthony Mackie es el encargado de asumir el papel principal del filme. ¿Conoces a todos los actores y personajes que lo acompañan en el elenco? Pues, en esta nota, te presento la guía de reparto (cast guide) de la producción. ¡Seguro encuentras varias caras conocidas!

Vale precisar que la cinta está programada para estrenarse en cines en febrero del 2025 y se centra en Sam (Mackie), quien se encuentra en medio de un incidente internacional tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos Thaddeus Ross (Harrison Ford).

Entonces, nuestro héroe debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero en grave peligro.

A continuación, mira el tráiler de “Captain America: Brave New World”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD”?

1. Anthony Mackie como Sam Wilson / Captain America (Capitán América)

Para saber quién en quién en la película del MCU, debemos empezar con el protagonista: Sam Wilson. Él es un Vengador y el Capitán América en esta parte de la historia de la franquicia y, al no tener las habilidades o los aliados de Steve Rogers, debe trabajar duro para estar a la altura de su predecesor.

El actor que lo interpreta es Anthony Mackie, a quien también hemos visto en producciones como “Million Dollar Baby”, “The Hurt Locker”, “The Adjustment Bureau” y “Real Steel”.

Anthony Mackie interpreta a Sam Wilson, el protagonista de la película “Captain America: Brave New World” (Foto: Marvel Studios)

2. Danny Ramirez como Joaquín Torres / Falcon

Joaquín Torres es uno de los personajes que conocimos en “El Halcón y el Soldado de Invierno”. El es un primer teniente de la Fuerza Aérea de los EE. UU. y quien cumple el antiguo rol de Wilson: Falcon.

Está interpretado por Danny Ramirez. En la filmografía del artista, destacan: “Top Gun: Maverick”, “Black Mirror: Mazey Day”, “Assassination Nation”, “No Exit”, entre otros títulos.

Danny Ramirez interpreta a Joaquín Torres (Falcon) en la película “Captain America: Brave New World” (Foto: Marvel Studios)

3. Shira Haas como Ruth Bat-Seraph

Ruth Bat-Seraph es una ex Viuda Negra y funcionaria de alto rango del gobierno de los EE. UU. La actriz que le da vida al personaje es Shira Haas, israelí famosa por proyectos como “Unorthodox”, “The Zookeeper’s Wife”, “Bodies” y “Mary Magdalene”.

Shira Haas interpreta a Ruth Bat-Seraph en la película “Captain America: Brave New World” (Foto: Marvel Studios)

4. Carl Lumbly como Isaiah Bradley

Isaiah Bradley es un veterano de la Guerra de Corea que fue sometido involuntariamente a experimentos con un suero para supersoldados en la década de 1950 y, como consecuencia, fue encarcelado durante tres décadas.

El histrión detrás del personaje es Carl Lumbly, reconocido por ser integrante de los elencos de “Alias”, “Doctor Sleep”, “Pacific Heights” y “The Fall of the House of Usher”.

Carl Lumbly interpreta a Isaiah Bradley en la película “Captain America: Brave New World” (Foto: Marvel Studios)

5. Harrison Ford como Thaddeus Ross

Thaddeus Ross es el presidente recién elegido de los Estados Unidos y quien quiere darle al Capitán América un puesto militar oficial. En los cómics, él se transforma en el infame Red Hulk, por lo que se espera que esto se repita en “Captain America: Brave New World”.

Originalmente, este papel fue asumido por William Hurt, pero -tras su fallecimiento- ahora está en manos de Harrison Ford, leyenda del cine mejor conocido por “Star Wars”, “Blade Runner”, “Indiana Jones”, “Apocalypse Now”, entre otras obras emblemáticas del séptimo arte.

Harrison Ford interpreta al presidente Thaddeus Ross en la película "Captain America: Brave New World" (Foto: Marvel Studios)

Otros actores y personajes de “Captain America: Brave New World”:

Tim Blake Nelson como Samuel Sterns / Leader, un biólogo celular que fue contaminado accidentalmente con la sangre de Bruce Banner (Hulk)

un biólogo celular que fue contaminado accidentalmente con la sangre de Bruce Banner (Hulk) Liv Tyler como Betty Ross, una bióloga celular e hija de Thaddeus

una bióloga celular e hija de Thaddeus Giancarlo Esposito, quien hace su debut en el MCU

quien hace su debut en el MCU Xosha Roquemore

Seth Rollins

Rosa Salazar

El escudo del Capitán América es la figura principal del póster de la película "Captain America: Brave New World" (Foto: Marvel Studios)