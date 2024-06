El pasado 16 de junio, en México, Christian Nodal celebró su primer Día del Padre. Sin embargo, la celebración no fue tan tranquila como se esperaría, ya que se dio en medio de una vorágine mediática. La reciente separación del cantante de su ex pareja, la argentina Cazzu, y el anuncio de su nueva y apresurada relación con Ángela Aguilar, han sido el foco de atención en los medios.

En septiembre del año pasado, Christian Nodal se convirtió en padre por primera vez junto a Cazzu, conocida por sus temas como “Mucha Data” y “Nadie”. La noticia de su paternidad fue recibida con alegría por sus seguidores, pero la felicidad se vio empañada a principios de junio de 2024, cuando Nodal anunció sorpresivamente que su relación con Cazzu había llegado a su fin.

Según ambos, la ruptura fue de mutuo acuerdo y en buenos términos, aunque no faltaron los rumores y críticas sobre posibles infidelidades, las cuales Nodal negó rotundamente.

La situación se complicó aún más cuando, poco después, la revista ¡Hola! publicó una reveladora foto de Christian Nodal abrazando a Ángela Aguilar, confirmando así los rumores de su nueva relación. Esta imagen no solo sorprendió a los fans, sino que también generó una gran cantidad de comentarios y especulaciones sobre la rapidez con la que Nodal había pasado de una relación a otra.

¿CÓMO FUE EL PRIMER DÍA DEL PADRE DE CHRISTIAN NODAL?

Christian Nodal, en medio de su aclamado “Pal’ Cora Tour”, tuvo un primer Día del Padre que no pasó desapercibido, aunque no por las razones que todos esperarían. Debido a su apretada agenda, el cantante mexicano no pudo estar junto a su hija Inti, pero eso no le impidió compartir su amor paternal en redes sociales.

En sus historias de Instagram, Nodal compartió tiernas fotos de Inti, acompañadas de un emotivo mensaje: “Mi solecito siempre brillando. Me regalaste el orgullo más grande de este mundo que es ser tu padre”.

Publicación de Christian Nodal sobre su hija Inti en el Día del Padre (Foto: Christian Nodal / Instagram)

Sin embargo, lo que parecía ser un dulce gesto pronto se vio empañado por una oleada de críticas. Los seguidores no tardaron en notar que Nodal había eliminado no solo las fotos junto a su expareja Cazzu, sino también aquellas en las que aparecía con su hija. Este movimiento desató un aluvión de comentarios y especulaciones.

En respuesta a las críticas, Nodal declaró: “Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona y nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio un regalo precioso que es Inti, mi hija, a quien siempre voy a cuidar”.

En varios conciertos de su tour, Nodal ha sido visto muy cercano a la hija de Pepe Aguilar. En un evento particularmente comentado, la química entre ambos se hizo más que evidente en un momento que muchos calificaron como incómodo y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Así, mientras Christian Nodal navega entre el amor paternal y las polémicas románticas, su primer Día del Padre fue todo menos tranquilo. Con su tour en pleno apogeo y las redes sociales echando humo, queda claro que la vida de Nodal es tan apasionante fuera del escenario como sobre él.

¿CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA AGUILAR SE CASARON?

Esta semana, los rumores sobre un posible matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar han sacudido el mundo del espectáculo. Según la periodista Maxine Woodside, la pareja habría viajado a Italia para sellar su amor en una ceremonia secreta.

De acuerdo con Woodside, Nodal y Aguilar habrían dado el “sí, quiero” en una ceremonia íntima, con la presencia de Pepe Aguilar, el famoso padre de la supuesta nueva novia de Nodal. Esta noticia ha dejado a todos boquiabiertos, dado que la relación entre los dos jóvenes artistas nunca se había confirmado oficialmente.

El fuego de los rumores se avivó aún más cuando una usuaria de redes sociales afirmó haberse encontrado con Nodal en las calles de una ciudad italiana. Lo más intrigante es que, según esta testigo, el cantante fue visto hablando por teléfono justo frente a una tienda de vestidos de novia.

Aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado o desmentido la noticia, la especulación sigue creciendo. Los fans están atentos a las redes sociales de ambos artistas, esperando alguna señal que confirme o desmienta este sorprendente rumor.

