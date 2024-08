Si disfrutaste de “Sound of Freedom”, entonces no querrás perderte la nueva producción mexico-estadounidense “City of Dreams” (“Ciudad de los sueños” en español). Este impactante drama, inspirado en la redada de un taller clandestino en El Monte, California, en 1995, promete conmoverte con su cruda representación de la realidad. La película cuenta con la producción de Yalitza Aparicio, la talentosa actriz que ganó reconocimiento mundial por su papel en “Roma” de Alfonso Cuarón. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta fascinante cinta? Aquí te lo cuento.

Dirigida y escrita por Mohit Ramchandani en su debut como director, la historia no solo revela la oscura realidad de la explotación laboral, sino que también es un testimonio del espíritu humano que lucha por la libertad.

El film cuenta con un elenco estelar que incluye a Diego Calva, nominado al Globo de Oro por su actuación en “Babylon”, junto al aclamado actor chileno Alfredo Castro, la talentosa mexicana Paulina Gaitán, y Jason Patric, recordado por su papel en “The Lost Boys”.

"City of Dreams" está dirigida y escrita por Mohit Ramchandani (Foto: Roadside Attractions)

¿DE QUÉ TRATA “CITY OF DREAMS”?

“City of Dreams” nos sumerge en la desgarradora historia de Jesús, un joven mexicano cuyas aspiraciones de ser una estrella del fútbol se desvanecen cuando es traficado a través de la frontera y obligado a trabajar en un taller clandestino en Los Ángeles.

Inspirada en hechos reales, la película muestra cómo Jesús, atrapado en un ciclo de explotación, encuentra una chispa de esperanza en su amistad con Elena, otra víctima de este cruel sistema. Sin embargo, cuando ella desaparece y la violencia se intensifica, Jesús se da cuenta de que su única salida es arriesgarlo todo en un escape desesperado.

MIRA EL TRÁILER DE “CITY OF DREAMS”

¿CÓMO VER “CITY OF DREAMS”?

“City of Dreams” se estrena el 30 de agosto de 2024 en cines de Estados Unidos. Si quieres sumergirte en esta impactante historia inspirada en hechos reales, asegúrate de acudir a tu sala de cine favorita y disfrutarla en la pantalla grande.