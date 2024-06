¿Pudo más el amor o la venganza? Es la pregunta que se hacen todos los espectadores que siguen de cerca “Clanes” (“Gangs of Galicia” en inglés), la serie española de Netflix que se estrenó el 21 de junio de 2024. Si quieres saber a detalle qué ocurrió al final, sigue leyendo esta nota, pero te advertimos que te revelaremos varios spoilers, así que si decides continuar, lo dejamos bajo tu entera responsabilidad. Cabe precisar que esta producción está dirigida por Jorge Guerricaechevarría y protagonizada por Clara Lago, Tamar Novas y Xosé Antonio Touriñán.

Antes de detallarte qué pasó en el capítulo siete, te contamos brevemente su sinopsis. La historia se centra en Ana, una prestigiosa abogada con amplia experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid que lo deja todo para empezar de cero en Cambados. Su único propósito es encontrar al asesino de su padre, de quien descubre que llevaba una doble vida; para ello, se infiltra en un cartel de drogas en Galicia para acercarse a su líder; y ¡vaya que lo logra!

La prestigiosa abogada no puede creer que su papá tuvo una doble vida en "Clanes" (Foto: Vaca Films)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CLANES”?

Para responder a esta interrogante, primero contextualicemos todo de manera rápida. Ana y Daniel cruzan sus caminos cuando ella decide ir a Cambados para dar con el individuo que mató a su padre José Silva. En dicho lugar conoce a Daniel, quien se siente atraído por la muchacha, por lo que sabiendo sus antecedentes profesionales, le solicita que sea la abogada del negocio de contrabando de su familia, cuyo director original es su papá José Padín, pero tras ser encarcelado, dirige todo desde la clandestinidad, por lo que el nuevo líder visible es él. Ella acepta con la esperanza de reunir pruebas contra Padín, pues cree que este mató a su papá, pero terminaría enamorándose de su hijo.

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! En el último episodio de “Clanes”, se da a conocer que cuando la esposa de Padín enfermó, Silva se hizo cargo de Daniel, pero jamás imaginó que Berta, su primer compromiso, lo engañaría con su socio; lo peor es que al tener una pequeña llamada Laura, la policía lo convenció de que no era suya para que testificara en contra del narcotraficante; y así fue. De la traición a su padre se enteró el joven, quien calificó también a su mujer e hija de soplones. Por su parte, Silva se convirtió en un testigo protegido y huyó a Madrid con otro nombre, Jorge, para formar una nueva familia, de la cual nación Ana, quien desconocía por completo su pasado hasta el día de su asesinato.

Asimismo, vemos que Ana se encuentra de manera inesperada con un sujeto parecido al turista que contrató los servicios del barco de su padre el día del crimen, por lo que investiga más. ¿Qué descubre? Que Daniel había buscado a Silva por meter preso a su progenitor, por lo que al dar con su paradero viajó a Madrid para vengarse; sin embargo, se revela que José Padín fue quien realmente contrató al asesino.

La protagonista mirando la fotografía de ella junto a su padre en "Clanes" (Foto: Vaca Films)

En el episodio siete apreciamos también que al no resultarle las cosas al clan de narcos, ellos investigan si tienen entre ellos a un posible infiltrado. ¡Vaya sorpresa que se llevan cuando descubren que se trata de Ana! Pero ella está tan involucrada con Daniel que aún no lo sabe y aceptó una misión con los colombianos, pero su “tranquilidad” se tambalea cuando Berta y María le cuentan que todos saben que es hija de Silva y le tendieron una trampa a Daniel. Ella a pesar de sus intentos por contactarlo, no responde. Mientras tanto en la cárcel Nazario le cuenta a José que ya saben quién es realmente la muchacha, por el no dudan en llamarlo y le dicen la verdad. El joven se da cuenta del mensaje de su amada sobre el informante, pero es tarde y se dirigen al punto: un almacén, donde es detenido con toda la droga.

Por su parte, Ana después de reunirse con los colombianos, llama nuevamente a Daniel, pero al no responder se da cuenta que es tarde; es más, la policía descubre que ella trabaja con el hijo de Padín.

Ana decide dejar su cómoda vida en Madrid para buscar al asesino de su papá en "Clanes" (Foto: Vaca Films)

En la última escena del último capítulo de “Clanes”, Ana tiene que cambiar de apariencia para visitar en prisión a Daniel, quien accede a reunirse con ella, pues antes le había enviado una carta explicándole su versión. Cuando la tiene frente a frente, le confiesa que no mató a su papá, por lo que cuando lo hubiese conocido le iba a preguntar por qué traicionó a su progenitor. En otro momento, la joven le comenta que los colombianos y José la están buscando porque piensan que ella los traicionó, algo que negó él, pero el resto está convencido de lo contrario.

Finalmente, el joven le consulta si sus sentimientos hacia él eran sinceros y ella acepta que está enamorada; es más, le comenta que está embarazada y espera un hijo suyo. La noticia se ve interrumpida cuando el guardia señala que el tiempo de visita a terminado. Fin.

Clara Lago como Ana y Tamar Novas como Daniel en la serie española "Clanes" (Foto: Vaca Films)