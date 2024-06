La colisión entre una organización de baloncesto disfuncional y un matrimonio aún menos funcional, y el impacto de una cinta con los comentarios racistas de un notorio propietario de la NBA son el eje central de “Clipped”, serie de FX dirigida por Gina Welch y Kevin Bray. Mientras se produce la caída del propietario Donald Sterling, su equipo bajo la dirección del entrenador Doc Rivers lucha por ganar un campeonato. ¿Qué otros datos debes conocer sobre este drama deportivo? A continuación, te comparto la trama, la cantidad de episodios, la fecha de estreno y la lista de miembros del elenco.

La ficción limitada escrita por Rembert Browne, Tearance Arvelle Chisholm, Tracey Scott Wilson y Ramona Shelburne también cuenta con Welch como creadora, showrunner y productora ejecutiva. Mientras que el reparto lo conforman Laurence Fishburne, Ed O’Neill, Jacki Weaver, Cleopatra Coleman, Kelly AuCoin, J. Alphonse Nicholson, Rich Sommer, Corbin Bernsen, Clifton Davis, Harriet Sansom Harris y LeVon Button

¿EN QUÉ SE BASA “CLIPPED”?

“Clipped” se basa en el exitoso podcast de ESPN “30 for 30″, específicamente en “The Sterling Affairs”, reportado y presentado por Ramona Shelburne, y que según su sinopsis es “una historia de cinco partes sobre el baloncesto en Los Ángeles, un imperio inmobiliario despiadado, el peor dueño del deporte y el escándalo que sacudió a la NBA”.

El entrenador Doc Rivers (Laurence Fishburne) discute con Donald Sterling (Ed O'Neill) en el drama deportivo "Clipped" (Foto: FX)

¿DE QUÉ TRATA “CLIPPED”?

De acuerdo con la descripción oficial de FX, “Clipped” empieza con los comentarios racistas de un famoso propietario de la NBA, capturados en una cinta que se escuchó en todo el mundo. “El famoso entrenador Doc Rivers llega como entrenador de los LA Clippers en 2013. Con una plantilla prometedora de grandes personalidades, Rivers tiene las bases para ganar el primer campeonato de la franquicia. El dueño del equipo, Donald Sterling, es un problema bien conocido: es tacaño, errático y un matón. Pero minimizar la influencia de Sterling para ganar un título se convierte en una búsqueda personal para Doc.

Mientras tanto, se intensifica una lucha de poder en la corte entre el ambicioso asistente personal de Sterling, V. Stiviano, y su esposa y socia comercial durante 60 años, Shelly. ‘Clipped’ de FX es una historia de ajuste de cuentas racial de la era Obama transmitida a través de memes, en la que V. y los Sterling descubren quién tiene realmente el poder en la era de Internet, y que deja a Rivers y sus jugadores preguntándose si la expulsión de una manzana podrida provoca el cambio transformador que los medios quieren celebrar”.

Por lo que he visto en el tráiler, el entrenador Doc Rivers se esfuerza porque su equipo alcance el campeonato, pero no resulta una tarea sencilla y menos tras los audios de Sterling, quien no parece prestar atención a sus acciones y cómo afectan a los LA Clippers.

¿CÓMO VER “CLIPPED”?

“Clipped” se estrenará el martes 4 de junio de 2024 en FX en Estados Unidos. También estará disponible en la plataforma de streaming Hulu.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “CLIPPED”

Capítulo 1: White Party: 4 de junio de 2024

Capítulo 2: A Blessing and a Curse: 4 de junio de 2024

Capítulo 3: Let the Games Began: 11 de junio de 2024

Capítulo 4: Winning Ugly: 18 de junio de 2024

Capítulo 5: 25 de junio de 2024

Capítulo 6: 2 de julio de 2024

TRÁILER DE “CLIPPED”

ACTORES Y PERSONAJES DE “CLIPPED”

Laurence Fishburne como Doc Rivers

Ed O’Neill como Donald Sterling

Jacki Weaver como Shelly Sterling

Cleopatra Coleman como V. Stiviano

Kelly AuCoin como Andy Roeser

J. Alphonse Nicholson como Chris Paul

Rich Sommer como Seth Burton

Corbin Bernsen como Pierce O’Donnell

Clifton Davis como Elgin Baylor

Harriet Sansom Harris como Justine

LeVon Button

Jacki Weaver como Shelly Sterling, Ed O'Neill como Donald Sterling y Cleopatra Coleman como V. Stiviano en el drama deportivo "Clipped" (Foto: FX)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CLIPPED”?

“Clipped”, que cuenta con Gina Welch, Nina Jacobson, Brad Simpson, Zanne Devine, Ramona Shelburne y Kevin Bray como productores ejecutivos, tiene seis episodios.