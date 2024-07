La sexta y última temporada de “Cobra Kai”, exitosa serie de Netflix escrita y producida por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, se divide en tres partes de cinco capítulos. Los primeros episodios se estrenarán el 18 de julio de 2024 y seguirán a los estudiantes de Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio) mientras se preparan para el Sekai Taikai, el campeonato mundial de karate. ¿Qué actores regresan en la última entrega? A continuación, te comparto la lista completa de miembros del reparto de los nuevos capítulos.

“Hay muchas sorpresas en la temporada 6. Les encantará”, adelantó Kove en un video detrás de escena del set en febrero de 2024. Por su parte, Macchio dijo a Tudum: “Todos sienten que se ha cerrado un capítulo y podemos esperar trabajar juntos para crear la mejor experiencia Sekai Taikai para nuestros estudiantes”.

El reparto de la temporada final de “Cobra Kai” incluye a Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Yuji Okumoto, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro y Oona O’Brien.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 6 “COBRA KAI”

1. Ralph Macchio como Daniel LaRusso

Por supuesto, Ralph Macchio vuelve a dar vida a Daniel LaRusso, papel que interpretó desde la primera película de la franquicia “Karate Kid”. El actor de 62 años también participó en producciones como “Crossroads”, “Mi primo Vinny”, “Hitchcock”, “More Than Miyagi: The Pat Morita Story”, “Ugly Betty”, “Law & Order: Criminal Intent”, “How I Met Your Mother” y “Kevin Can Wait”.

Ralph Macchio como Daniel LaRusso en la sexta y última temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

2. William Zabka como Johnny Lawrence

William Zabka, que apareció en “Back to School”, “Shootfighter: Fight to the Death”, “High Voltage”, “Falcon Down”, “Smiley Face”, “Hot Tub Time Machine” y “Landspeed”, repite el papel de Johnny Lawrence en la sexta temporada de “Cobra Kai”. En los nuevos episodios, prepara, junto a Daniel, a sus estudiantes para el importante torneo.

Ralph Macchio como Daniel LaRusso, William Zabka como Johnny Lawrence y Yuji Okumoto como Chozen Toguchi en la temporada 6 de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

3. Mary Mouser como Samantha LaRusso

Mary Mouser, que fue parte de “Son of the Mask”, “Tarzán 2″, “Hoodwinked!”, “Dragon Hunters”, “Guerra de novias”, “Frenemies”, “Without a Trace”, “CSI: Crime Scene Investigation”, “Ghost Whisperer” y “The Fosters”, regresa como Samantha LaRusso, la hija de Daniel y Amanda.

Oona O’Brien como Devon Lee, Mary Mouser como Samantha LaRusso y Peyton List como Tory Nichols en la sexta y última temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

4. Xolo Maridueña como Miguel Díaz

Xolo Maridueña, que participó en “Major Crimes”, “Twin Peaks”, “Victor and Valentino”, “Fast & Furious: Spy Racers”, “The Boys Presenta: Diabolical” y “Blue Beetle”, asume el rol de Miguel Díaz, el discípulo de Johnny que también es parte de Miyagi-Do gracias a la unión de los sensei que antes eran enemigos.

Xolo Maridueña asume el papel de Miguel Díaz en la última temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

5. Tanner Buchanan como Robby Keene

Tanner Buchanan, que apareció en series como “Grey’s Anatomy”, “Los Goldberg”, “Bella y los Bulldogs”, “Girl Meets World”, “The Fosters”, “Game Shakers” y “Designated Survivor”, vuelve a interpretar a Robby Keene, el hijo de Johnny Lawrence.

Tanner Buchanan retoma el rol del Robby Keene, hijo de Johnny Lawrence, en la sexta temporada de "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 6 de “Cobra Kai”:

Courtney Henggeler como Amanda LaRusso

Jacob Bertrand como Eli ‘Hawk’ Moskowitz

Peyton List como Tory Nichols

Dallas Dupree Young como Kenny Payne

Vanessa Rubio como Carmen Díaz

Thomas Ian Griffith como Terry Silver

Martin Kove como John Kreese

Alicia Hannah-Kim como Kim Da Eun

C.S. Lee como el Maestro Kim Sun-Yung

Oona O’Brien como Devon Lee

Yuji Okumoto como Chozen Toguchi

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 6 “COBRA KAI”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la sexta temporada, “tras la eliminación de Cobra Kai del Valle, nuestros senseis y estudiantes deben decidir si competirán en el Sekai Taikai, el campeonato mundial de karate, y cómo lo harán”. El co-showrunner Hayden Schlossberg dijo a Tudum que, “eso lleva las cosas al siguiente nivel”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 6 “COBRA KAI”?

La primera parte de la sexta temporada de “Cobra Kai” se estrenará el jueves 18 de julio de 2024 en Netflix, mientras que la segunda parte llegará el 28 de noviembre y el evento final tendrá lugar en 2025.