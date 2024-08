El fastidio por mudarse con su padre en los Alpes alemanes en contra de su voluntad se convierte en algo aterrador para la protagonista de “Cuckoo”, ya que el jefe de su padre enreda a su familia en un complot siniestro. Se trata del segundo largometraje del director Tilman Singer despues de “Luz” y los cortos “El Fin del Mundo” y “The Events at Mr. Yamamoto’s Alpine Residence”. ¿Quieres conocer más detalles sobre la película de terror? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y la lista de miembros del reparto.

Singer también se encarga del guión de la cinta y cuenta con un equipo conformado por Paul Faltzand (“Neo Magazin”) como director de fotografía, Henning Hein (“Tatort”) como diseñador de sonido, Simon Waskow (“The Events at Mr. Yamamoto’s Alpine Residence”) como compositor y Dario Méndez Acosta (“El Fin del Mundo”) como diseñador de producción.

Hunter Schafer, Jan Bluthardt, Marton Csokas, Jessica Henwick y Dan Stevens encabezan el elenco de “Cuckoo”, al que también se suman Greta Fernández, Àstrid Bergès-Frisbey, Konrad Singer, Proschat Madani y Kalin Morrow.

Gretchen (Hunter Schafer) es perseguida por una presencia siniestra en la película de terror "Cuckoo" (Foto: Neon)

¿DE QUÉ TRATA “CUCKOO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Neon, en “Cuckoo”, “Gretchen, de 17 años, abandona a regañadientes su hogar americano para irse a vivir con su padre, que acaba de mudarse a un complejo turístico en los Alpes alemanes con su nueva familia. Al llegar a su futura residencia, son recibidos por el señor König, el jefe de su padre, que siente un inexplicable interés por Alma, la media hermana muda de Gretchen.

Algo no parece estar bien en este tranquilo paraíso vacacional. Gretchen se ve acosada por ruidos extraños y visiones sangrientas hasta que descubre un secreto impactante que también concierne a su propia familia”.

Por lo que he visto en el tráiler, Gretchen escapa de algo siniestro que no la deja en paz. ¿De qué o de quién se trata? En su lucha por ayudar a su media hermana, recibe varias heridas, pero no se detiene a pesar de que las cosas se vuelven sangrientas.

¿CÓMO VER “CUCKOO”?

“Cuckoo” tuvo su estreno mundial en el 74º Festival Internacional de Cine de Berlín el 16 de febrero de 2024 y se estrenará en los cines de Estados Unidos el viernes 9 de agosto.

Fecha de estreno de “Cuckoo” en Estados Unidos: 9 de agosto de 2024

Fecha de estreno de “Cuckoo” en México: 15 de agosto de 2024

Fecha de estreno de “Cuckoo” en Alemania: 29 de agosto de 2024

Fecha de estreno de “Cuckoo” en Reino Unidos: 23 de agosto de 2024

Fecha de estreno de “Cuckoo” en Ecuador: 9 de agosto de 2024

TRÁILER DE “CUCKOO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “CUCKOO”

Hunter Schafer como Gretchen

Dan Stevens como Herr König

Jessica Henwick como Beth

Jan Bluthardt como Henry

Marton Csokas como Luis

Greta Fernández como Trixie

Àstrid Bergès-Frisbey como Ed

Konrad Singer como Erik

Proschat Madani como Dr. Bonomo

Kalin Morrow como la Hooded Woman

Gretchen (Hunter Schafer) termina el el hospital en algún punto de la película de terror "Cuckoo" (Foto: Neon)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “CUCKOO”?

“Cuckoo”, que cuenta con Markus Halberschmidt, Josh Rosenbaum, Maria Tsigka, Ken Kao y Thor Bradwell como productores, tiene una duración de 102 minutos, es decir, 1 hora y 42 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “CUCKOO”?

La fotografía principal de “Cuckoo”, producida por las compañías Neon, Fiction Park y Waypoint Entertainment, se llevó a cabo en Renania del Norte-Westfalia, Alemania, durante 35 días desde mayo hasta julio de 2022.