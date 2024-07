ATENCIÓN SPOILERS. Con el lanzamiento en cines de “Deadpool & Wolverine”, miles de fans de las películas de superhéroes ya han podido disfrutar de una grata experiencia en pantalla grande. Así, seguro más de un espectador notó cada una de las referencias al MCU y a la cultura pop en la cinta. Y tú, ¿te las perdiste? Pues, no te preocupes. En las siguientes líneas, te presento la lista de easter-eggs (huevos de Pascua) del largometraje. ¡Presta atención!

Vale precisar que el filme de Shawn Levy se desarrolla a largo de 127 minutos y se centra en Wolverine, quien está sanando sus heridas... hasta que se cruza con Wade Wilson.

Resulta que el antiguo mercenario ha viajado en el tiempo para curarlo, con la intención de hacerse amigos y formar un equipo para acabar con un enemigo común.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Deadpool & Wolverine”:

LISTA DE EASTER-EGGS EN “DEADPOOL & WOLVERINE”

11. Buck no tiene líneas de diálogos

Empezamos la lista con un dato divertido. Resulta que, tras haber arruinado su única línea de diálogo en “Deadpool 2″, Wade todavía no permite que Buck tenga líneas de diálogo en la película. ¿Te diste cuenta de este detalle?

Randal Reeder interpreta a Buck en las películas de "Deadpool" (Foto: Marvel Studios)

10. La Tierra-10005

¡Es oficial! El universo Fox ha recibido su designación multiversal como Tierra-10005. Esto, en contraste con la Tierra-616, donde transcurre la mayoría de las aventuras de los Vengadores.

9. Las referencias al DCEU

Luego de que Wade conoce a Paradox, se menciona que la dinámica de poder en el MCU “está a punto de cambiar”, haciendo una clara referencia a la famosa frase de Dwayne “La Roca” Johnson sobre el desaparecido DCEU. Además, cuando Henry Cavill aparece en pantalla, nuestro protagonista le promete que será tratado mejor en Marvel.

Henry Cavill aparece en el MCU como una versión alternativa de Wolverine (Foto: AFP)

8. La ausencia de Cable

Deadpool también confirma que las apariciones de X-Force y Cable no tuvieron buenos resultados en las pruebas de grupo focales de las proyecciones previas, por lo que decidieron omitir la presencia de este último personaje del largometraje.

7. Las reliquias en la oficina de Happy Hogan

Entre los objetos que destacan en la oficina de Happy Hogan, se encuentran:

El prototipo del escudo del Capitán América de “Iron Man 2″

La portada de la revista Forbes de Pepper Potts

Las tarjetas del Capitán América del agente Coulson

del agente Coulson El casco de Iron Man

El reactor de arco grabado de la primera película de “Iron Man”

La foto de Tony Stark y Peter Parker (cubiertos por un casco de Iron Man para niños con el fin de evitar problemas de licencia con Sony )

y (cubiertos por un casco de para niños con el fin de evitar problemas de licencia con ) La máscara de Iron Man de Ultrón

de Ultrón El maletín Iron Man Mark V

Mark V El afiche de la exposición Stark (1943)

En "Deadpool & Wolverine", Happy Hogan tiene una oficina repleta de referencias a Iron Man (Foto: Marvel Studios)

6. El guiño a la escena post-créditos de “Deadpool 2”

Justo cuando la TVA se alista para arrestar a Deadpool, se citan sus diversos crímenes cometidos contra la Línea de Tiempo Sagrada. Lo cierto es que muchos de estos provienen de la escena post-créditos de “Deadpool 2″, en la que Wade reescribe el tiempo para salvar a sus seres queridos.

5. La referencia a “Gossip Girl”

En un momento de la película, Wade señala que “hay 206 huesos en el cuerpo humano, 207 si estoy viendo ‘Gossip Girl’”, haciendo una evidente broma descarada sobre la presencia de Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds en la vida real, en aquella famosa serie de televisión.

Blake Lively, la protagonista de "Gossip Girl" y Ryan Reynolds, el protagonista de "Deadpool & Wolverine", están casados en la vida real (Foto: @blakelively / Instagram)

4. Las katanas de Deadpool

Antes de descubrir que Paradox planea borrar su universo, Wade se equipa con un nuevo traje de Deadpool y un par de katanas de adamantio... hechas del esqueleto y las garras de Wolverine.

3. La referencias a “ The Greatest Showman ” y “Grease”

En una de las escenas de lucha entre nuestros protagonistas, podemos escuchar que la estación de radio emite “The Greatest Show”, la canción interpretada por Hugh Jackman en la película homónima. Tan solo un momento después, se oye el tema “You’re the One That I Want” de “Grease”.

Hugh Jackman es el protagonista de la película musical “The Greatest Showman” (Foto: 20th Century Fox)

2. El cadáver de Ant-Man

En la película, Nova usa el cadáver de una versión gigante de Ant-Man como su cuartel general. Y si bien no sabemos cuál es la versión del personaje que pereció en ese lugar, Deadpool bromea y dice: “Paul Rudd finalmente envejeció”.

1. La aparición de Stan Lee

Durante la pelea con Deadpool Corps, Wolverine y Deadpool se abren paso a través de un autobús lleno de Deadpools multiversales, en donde se puede ver brevemente una caricatura de Stan Lee en un cartel. Sin dudas, ¡el difunto escritor sigue estando presente en el MCU!

"Deadpool & Wolverine" recuerda a Stan Lee a través de una caricatura en un cartel publicitario (Foto: EFE)