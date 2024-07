ALERTA DE SPOILER . Al no haber temporada 5 de “Kimetsu no Yaiba”, el anime cambiará de formato y será una trilogía de películas para contar el Arco del Castillo Infinito, el antepenúltimo momento de la historia de Koyoharu Gotouge. El cierre del Arco del Entrenamiento Pilar, con el ataque frontal a Muzan Kibutsuji, aceleró la trama y nos transportó al preludio de lo que será la gran batalla de los cazademonios contra los demonios y las Lunas Superiores.

Muzan había llegado confiado a la guarida de Kagaya Ubuyashiki, el Patrón del Cuerpo de Exterminio de Demonios, pensando que iba a asesinarlo sin sudar una sola gota. Lo que no esperaba era una trampa que todavía tiene más que mostrar de lo que se vio en el episodio 8 de la temporada 4.

Muzan, de esta manera, no solo voló en pedazos y sufrió un golpe directo a su regeneración instantánea, sino que también fue atacado por Tamayo, otro de los personajes sacrificados, para que los Pilares puedan atacarlo hasta el amanecer, la única forma en que Muzan pueda morir: bajo el sol.

Sin embargo, cuando parecía que estaba a punto de ser acorralado, Muzan, a través de Nakime, llevó a todos los Pilares y cazadores de demonios a su Fortaleza Dimensional Infinita para masacrarlos a todos. Este Arco trae grandes peleas y te adelantamos cuál es la primera que se verá en la primera película del Castillo Infinito.

¿CUÁL ES LA PRIMERA PELEA DEL ARCO DEL CASTILLO INFINITO?

La primera pelea del Arco del Castillo Infinito será la del Pilar del Insecto, Shinobu Kocho, contra la Segunda Luna Superior, Doma, en la Fortaleza Dimensional Infinita de Muzan Kibutsuji. Esta será la primera batalla que se debe adaptar en la primera entrega de la trilogía de películas de “Kimetsu no Yaiba”.

Se conocerá un poco más del pasado de Shinobu y su hermana mayor, Kanae, quien fue asesinada por Doma. Shinobu utilizará sus venenos más poderosos para derrotar al demonio, pero este se acoplará, cada vez más, a los ataques de la Pilar.

ALERTA DE SPOILER. Si todavía no has leído el manga, ya no deberías leer más si no quieres conocer el desenlace de la pelea entre Shinobu y Doma.

Si no tienes problemas, debes saber que la Pilar del Insecto es devorada por la Segunda Luna Superior, frente a Kanao, quien intenta ayudarla pero, tras un gesto con la mano de su maestra, entiende un mensaje oculto que, más adelante, será clave para la pelea con el demonio.

Después de ese enfrentamiento, que será muy breve y queda en pausa con la aparición de Kanao, Zenitsu se enfrenta a Kangaku, su antiguo compañero de entrenamiento, quien se convirtió en la Sexta Luna Superior, razón por la cual el abuelo Jigoro Kuwajima se suicidó.

Esta es otro enfrentamiento corto, pero memorable porque veremos el gran poder detrás de Zenitsu, quien deja atrás el miedo, los lamentos y caras graciosas para hacer justicia ante la muerte de su abuelo.

