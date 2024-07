El anime de “Kimetsu no Yaiba” cerró su temporada 4 por todo lo alto, con una animación memorable y una adaptación acorde al gran momento de esta parte del manga de Koyoharu Gotouge: el ataque frontal contra Muzan Kibutsuji para vencerlo. El Arco del Entrenamiento Pilar, uno de los más cortos y tibios de “Demon Slayer”, se despidió con estridencia y marcó el final de una etapa de la ficción japonesa: no habrá temporada 5, no volverán los domingos de “Kimetsu” en Crunchyroll. Entonces, ¿cómo veremos el siguiente arco? Aquí te lo contamos.

El entrenamiento con los Hashira es muy corto en el manga y sirve como transición para el próximo Arco, el del Castillo Infinito. Los que han leído la historia de Gotouge saben que, a partir de ese punto, se viene lo mejor de la lucha contra los demonios de Muzan.

Y el final del Arco del Entrenamiento Hashira ha sido una muestra notable de las batallas que se vienen más adelante contra las Lunas Superiores. Ya hemos visto a Gyomei Himejima, el Pilar de la Roca, cortarle la cabeza a Muzan con su increíble poder, como un ejemplo del curso que tomará el anime más adelante.

Por ello, que la siguiente parte de “Kimetsu no Yaiba” no llegue en forma de temporada y capítulos semanales tiene todo el sentido, en especial después de la animación del episodio 8 de la temporada 4. El Castillo Infinito merece otra forma de adaptación y Ufotable parece haberla encontrado.

¿POR QUÉ NO HABRÁ TEMPORADA 5 DEL ANIME DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

No habrá temporada 5 del anime de “Kimetsu no Yaiba” porque la adaptación del Arco del Castillo Infinito del manga de Koyoharu Gotouge será en forma de una trilogía de películas, según el anuncio oficial que hizo la cuenta oficial de la ficción en sus redes sociales, durante el día del estreno del final del Arco del Entrenamiento Hashira.

Serán tres películas en las que se espera una animación a la altura del episodio 8 de la temporada 4 de “Demon Slayer”: con un ritmo distinto al formato televisivo de streaming, con una calidad que merece verse en la pantalla más grande posible.

Por supuesto que, además de un fin estético en cuanto al trabajo de animación, también hay otro comercial y rentable: no olvidemos que “Kimetsu no Yaiba” ha llevado a millones de personas al cine para ver sus “películas” antes del inicio de las dos últimas temporadas.

Por supuesto que de cine no tenían nada, porque solo eran adelantos del primer episodio, unida con el final de la anterior entrega. El anuncio de la trilogía de películas, al parecer, apunta a darle un estilo distinto a la etapa del Castillo Infinito de “Demon Slayer”, ya que se vienen las peleas contra las Lunas Superiores y las ineludibles despedidas de personajes muy queridos.

Muzan Kibutsuji a punto de estallar en el final de la temporada 4 de "Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

El anime de “Kimetsu no Yaiba” se encuentra disponible en Crunchyroll. Para ver las cuatro temporadas de “Demon Slayer”, de manera online y sin publicidad, debes tener una suscripción a una cuenta Premium de la plataforma de streaming.

Si te gustó esta nota, también te pueden interesar otros artículos de Mag sobre el Demon Slayer que gozan de la popularidad de la audiencia.