El domingo 16 de junio, los seguidores del emocionante anime “Kimetsu no Yaiba” aguardan con expectación el lanzamiento del esperado capítulo 6 de la temporada 4. Esta entrega promete profundizar aún más en la compleja trama que ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos. En anteriores entregas, hemos sido testigos del crecimiento y los desafíos enfrentados por Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, quienes están atravesando un duro entrenamiento, además de otras revelaciones impactantes. Sin dudas, cada episodio ha añadido capas de profundidad a esta historia épica de valentía y camaradería.

El capítulo 6 se presenta como un momento crucial en la narrativa, donde los lazos entre los personajes se fortalecen y las motivaciones se vuelven aún más claras y podremos tener más luces de los resultados que están teniendo nuestros queridos personajes con su entrenamiento. De esta manera, los espectadores pueden esperar escenas emocionantes de combate para este estreno, donde las habilidades sobrenaturales de los cazadores de demonios brillarán en su máximo esplendor, aunque también podría haber alguna sorpresa, por lo que no podemos adelantar aún.

Además, este nuevo episodio promete expandir el universo de “Kimetsu no Yaiba”, ofreciendo más insights sobre el mundo de los demonios y los secretos que aún quedan por descubrir. Los guionistas han tejido una trama compleja que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre temas universales como la redención, la perseverancia y el poder del vínculo familiar. Para los aficionados que siguen de cerca esta serie aclamada por la crítica, el domingo será una fecha crucial para sumergirse nuevamente en la acción y el drama que caracterizan a “Kimetsu no Yaiba”.

TRÁILER DE “KIMETSU NO YAIBA 4”

¿CUÁNDO SE ESTRENA Y CÓMO VER EL CAPÍTULO 6 DE “KIMETSU NO YAIBA 4″?

El sexto episodio de la cuarta temporada de “Kimetsu no Yaiba”, de acuerdo con la planificación previa, está programado para estrenarse este domingo 9 de junio en todo el mundo, así que para ver esta nueva entrega solo necesitas tener una suscripción activa en Crunchyroll, servicio de streaming que tiene los derechos de transmisión del anime.

¿A QUÉ HORA VER EL NUEVO CAPÍTULO DEL ANIME?

Desde la semana pasada, Crunchyroll está estrenando los nuevos capítulos de “Kimetsu no Yaiba” un par de horas antes de lo acostumbrado anteriormente, así que repasemos los horarios, dependiendo de cada país.

México, Guatemala, Costa Rica: 9:45 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 10:45 a. m.

Chile, Venezuela, República Dominicana: 11:45 a. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay: 12:45 p. m

España: 5:45 p. m.

FICHA TÉCNICA DE “KIMETSU NO YAIBA”

Título original: Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba Año: 2019

2019 Duración promedio de episodios: 25 min.

25 min. País: Japón

Japón Dirección: Haruo Sotozaki, Shinya Shimomura, Yûki Itô, Takuya Nonaka, Takashi Suhara, Ken Takahashi

Haruo Sotozaki, Shinya Shimomura, Yûki Itô, Takuya Nonaka, Takashi Suhara, Ken Takahashi Guion: Ufotable

Ufotable Manga: Koyoharu Gotōge

Koyoharu Gotōge Música: Yuki Kajiura, Go Shiina

Yuki Kajiura, Go Shiina Canción: LiSA

LiSA Fotografía: Yuichi Terao

Yuichi Terao Compañía: Ufotable