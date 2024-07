“Descendants: The Rise of Red” (en español: “Descendientes: El ascenso de Red”) es la película de Disney Plus con la que se expande el fantástico universo centrado en los hijos de los héroes y villanos de la casa de Mickey Mouses. Así, estrellas como Kylie Cantrall, China Anne McClain y Rita Ora forman parte del elenco de la producción... pero no son las únicas. En ese sentido, ¿conoces a todos los actores y personajes del filme? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Seguro encuentras varias caras conocidas!

Vale precisar que el largometraje llega a Disney+ el viernes 12 de julio y está dirigido por Jennifer Phang, basándose en un guion de Dan Frey y Russell Sommer.

Así, la trama se centra en las hijas de la Reina de Corazones y Cenicienta, quienes viajan al pasado para evitar un golpe de estado en Auradon.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Descendants: The Rise of Red”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

1. Kylie Cantrall como Red

Para saber quién es quién en la película de Disney Plus, debemos empezar con la protagonista: Red. Ella es la única persona que se atreve a rechazar las órdenes de la Reina de Corazones, pues quiere estar a cargo de su propia vida.

Está interpretada por Kylie Cantrall, actriz que también hemos visto en proyectos como “High School Musical: The Musical: The Series”, “Raven’s Home” y “Gabby Duran & The Unsittables”.

Kylie Cantrall como Red en la película "Descendants: The Rise of Red" (Foto: Disney Studios)

2. Malia Baker como Chloe Charming

Chloe Charming, por su parte, es la hija de Cenicienta. Ella es una estudiante con excelentes notas, capitana de su equipo de esgrima y presidenta del “Dragon Appreciation Club”. Sin dudas, vive una vida llena de encantos, pero puede que sea hora de que rompa algunas reglas.

La artista que le da vida al personaje es Malia Baker, reconocida por producciones como “The Baby-Sitters Club”, “Are You Afraid of the Dark?: Curse of the Shadows” y “Caught in His Web”.

Malia Baker como Chloe en la película "Descendants: The Rise of Red" (Foto: Disney Studios)

3. China Anne McClain como Uma

En “Descendants: The Rise of Red”, Uma es la hija de Úrsula. Ella está interpretada por China Anne McClain, estrella que también forma parte de los elencos de “Grown Ups”, “Hubie Halloween”, “Black Lightning” y “A.N.T. Farm”.

China Anne McClain como Uma en la película "Descendants: The Rise of Red" (Foto: Disney Studios)

4. Dara Reneé como Uliana

Uliana es la hermana menor de Úrsula y una bruja marina que se caracteriza por ser la mayor acosadora de la Academia Merlín.

La actriz que asume este rol es Dara Reneé, quien tiene títulos como “High School Musical: The Musical: The Series”, “Freaky Friday”, “The Kids Are Alright” y “My Stepfather’s Secret” en su filmografía.

Dara Reneé como Uliana en la película "Descendants: The Rise of Red" (Foto: Disney Studios)

5. Rita Ora como la Reina de Corazones

La Reina de Corazones es la gobernante del País de las Maravillas. Por supuesto, es sumamente despiadada y alguien que cree que es mejor ser temido que amado.

Rita Ora es quien se pone en la piel de este personaje. Como actriz, ella ha sido parte de: “Fast & Furious 6”, “Fifty Shades of Grey”, “Pokémon Detective Pikachu”, “Southpaw”, entre otras producciones.

Rita Ora como La Reina de Corazones en la película "Descendants: The Rise of Red" (Foto: Disney Studios)

Otros actores y personajes de “Descendants: The Rise of Red”:

Ruby Rose Turner como Bridget

Brandy Norwood como Cinderella (Cenicienta)

Morgan Dudley como Ella

Paolo Montalban como el Rey Encantador (King Charming)

Tristan Padil como el joven Príncipe Encantador

Melanie Paxson como el Hada Madrina (Fairy Godmother)

Grace Narducci como Fay

Levin Valayil como Aladdin (Aladino)

Kabir Bery como el joven Aladdin

Shazia Pascal como Jasmine

Aiza Azaar como la joven Jasmine

Jeremy Swift como Merlin

Leonardo Nam como Maddox

Alex Boniello como Jack of Diamonds

Sam Morelos como Zellie

Peder Lindell como Morgie

Marissa “Mars” Kruep como la joven Maleficent

Joshua Colley como el joven Hook

Anthony Pyatt como Hades

Julee Cerda como la madrastra malvada

El póster de "Descendants: The Rise of Red", película dirigida por Jennifer Phang (Foto: Disney)

