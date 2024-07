Si eres fan de la franquicia “Descendientes”, seguro estás entusiasmado con la llegada de la película “Descendants: The Rise of Red” (en español: “Descendientes: El ascenso de Red”) a Disney Plus, pues es la oportunidad perfecta para descubrir mucho más acerca de este fantástico universo ficticio. Así, es importante que conozcas todos los detalles sobre el lanzamiento de la producción. Por ello, en las siguientes líneas, te cuento cuándo, a qué hora y cómo ver el largometraje. ¡Prepara tu calendario!

Vale precisar que la cinta está dirigida por Jennifer Phang y, en su elenco, destacan nombres como China Anne McClain, Kylie Cantrall, Dara Renee, Rita Ora y Jeremy Swift, entre otras estrellas.

Todos juntos narran la historia de las hijas de la Reina de Corazones y Cenicienta, quienes viajan al pasado para evitar un golpe de estado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Descendientes: El ascenso de Red”:

¿DE QUÉ TRATA “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

La película inicia su trama principal cuando la tiránica Reina de Corazones del País de las Maravillas incita un golpe de estado contra Auradon.

Entonces, Red (la Princesa Roja y rebelde hija de la Reina de Corazones) se ve obligada a formar equipo con Chloe (la perfeccionista hija de Cenicienta) para detener este eventual desastre.

De esta manera, ambas viajan en el tiempo utilizando un reloj de bolsillo mágico con un objetivo claro: intentar deshacer el traumático suceso que lleva a la madre de Red por su malvado camino.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

“Descendants: The Rise of Red” se estrena el viernes 12 de julio del 2024 a nivel internacional.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

El lanzamiento de “Descendants: The Rise of Red” está programado para llevarse a cabo en Disney+ a partir de las 12:01 a.m. (PT) / 3:01 a.m. (ET) del 12 de julio.

Por si fuera poco, se prepara una repetición especial para el viernes 9 de agosto a las 8 p.m. (EDT/PDT) en Disney Channel.

¿CÓMO VER “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

Para disfrutar de “Descendants: The Rise of Red”, tan solo asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming Disney Plus. Además, recuerda que las otras películas de la franquicia también están albergadas en la plataforma.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Descendientes: El ascenso de Red”:

Kylie Cantrall como Red

Malia Baker como Chloe Encantador

Rita Ora como la Reina de Corazones

Brandy Norwood como Cenicienta

Morgan Dudley como Ella

China Anne McClain como Uma

Dara Reneé como Uliana

Joshua Robert Colley como el joven Garfio

Melanie Paxson como Hada Madrina

Grace Narducci como Fay

Jeremy Swift como el director Merlín

Ruby Rose Turner como Bridget

Kylie Cantrall es la figura principal del póster de la película "Descendants: The Rise of Red" (Foto: Disney Studios)