Si eres fanático de las películas de fantasía del mundo mágico de Disney, de seguro ya viste “Descendants: The Rise of Red”, el spin-off de la franquicia “Descendientes”, que se centra en el golpe de estado contra Auradon que da la Reina de Corazones. ¿Cómo acabó esta película y qué significa el final? La respuesta en los siguientes párrafos. Cabe precisar que – según el tráiler – ante este suceso, su propia hija y la joven Chloe unen fuerzas para detenerla, ya que además de querer gobernar a la fuerza, ordena que “le corten la cabeza” a Cenicienta por no arrodillarse ante ella. ¿Las muchachas lograron cambiar el rumbo de las cosas viajando al pasado?

La cinta, estrenada en Disney+ el 12 de julio de 2024, tiene como protagonistas a Kylie Cantrall como Red y a Malia Baker como Chloe Charming, mientras que en los papeles antagónicos están Rita Ora como la Reina de Corazones en su versión adulta y Dara Reneé como Uliana, la hermana menor de Úrsula.

Cenicienta le dice a la Reina de Corazones que no se arrodillará ante una tirana en "Descendants: The Rise of Red" (Foto: Disney Channel)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

A continuación, un recuento de los sucesos principales que ocurrieron en “Descendants: The Rise of Red”. Antes te advertimos que si aún no viste la película, el contenido de esta nota está lleno de spoilers, por lo que queda bajo tu entera responsabilidad seguir leyendo.

Primero recordemos que Auradon Prep ahora tiene como directora a Uma, la hija de Úrsula, cuyo primer mandato es invitar a los menores de todos los reinos asistir a la escuela, lo cual incluye al País de las Maravillas; por tanto, Red, la hija de la Reina de Corazones, también recibe una invitación que es aceptada por su madre, quien ve esta oportunidad para gobernar este lugar a través de un golpe de estado, algo que ejecuta, pero al ver que Cenicienta no se arrodilla ante ella, dice enérgicamente: “Qué le corten la cabeza”.

Estos sucesos indignan a Red, quien se une a Chloe, la hija de Cenicienta, para salvar el reino; por tal motivo, viajan al pasado con una pequeña máquina del tiempo, que no es otra cosa que un reloj de bolsillo. Una vez que la usan, las jóvenes se encuentran cara a cara con las versiones adolescentes de sus madres; contrario a lo que imaginaban, tanto la Reina de Corazones como Cenicienta son completamente distintas a lo que son en la actualidad, y no nos referimos a sus apariencias físicas, sino a sus formas de ser. Una vez ahí, deben descubrir qué llevó a Bridget, así se llama la malvada reina, a convertirse en un ser tirano.

El momento en el que la Reina de Corazones da su golpe de estado y pide que le corten la cabeza a Cenicienta en "Descendants: The Rise of Red" (Foto: Disney Channel)

¿CÓMO ERA BRIDGET Y QUE PASÓ PARA QUE SE CONVIERTA EN VILLANA?

Una vez que viajan en el tiempo, Red y Chloe aparecen fuera de la Academia Merlín, a la que todos los niños asisten. Aquí se harán pasar como estudiantes transferidas por lo que conocen a Bridget y Ella, nombre de Cenicienta. La hija de la Reina de Corazones se sorprende por la forma de ser tan gentil y amorosa de su madre; es más, no usa su clásico look rojo, sino rosa. Pese a que es muy amable y le encanta preparar pastelitos a todos sus compañeros, es víctima de las burlas de Uliana, la hermana menor de Úrsula, y sus secuaces. Aunque soporta bastante, todo cambia en ella cuando la muchacha malvada la humilló durante el baile de la escuela, “Castlecoming”, por lo que busca venganza.

Al enterarse de esto, Red y Chloe saben que la única forma de detener a Uliana es evitar que robe un libro de hechizos mágicos que está guardado en la oficina de Merlín, si no lo hacen, ella concretará su cruel broma. Por fortuna, logran llegar antes que los malvados y aunque estos intentan quitárselo, al abrir sus páginas quedan paralizados, situación que es aprovechada por las princesas que retornan a la actualidad.

Uliana es la hermana menor de Úrsula en "Descendants: The Rise of Red" (Foto: Disney Channel)

¿A CENICIENTA LE CORTAN LA CABEZA POR ODEN DE LA REINA DE CORAZONES?

Preocupadas por lo que habían dejado en Auradon, antes de su viaje, donde hay un golpe de estado y Cenicienta fue detenida, Red y Chloe retornan a la actualidad. Mientras que la hija de la Reina de Corazones quiere saber si su madre sigue siendo malvada, a la otra muchacha le interesa conocer noticias sobre su mamá.

Ni bien llegan, los acontecimientos del inicio se desarrollan de la misma manera, pero cuando Bridget se da vuelta se aprecia que usa un vestido rosa, al igual que su juventud; no sólo ello, libera corazones mágicos en el aire y saluda amorosamente a su hija; es decir, la misión fue exitosa, pues ella jamás fue un ser malo. En tanto, Cenicienta está viva.

En "Descendants: The Rise of Red", Red viendo a su madre en su versión adolescente (Foto: Disney Channel)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DESCENDANTS: THE ROSE OF RED”?

El final feliz de “Descendants: The Rose of Red” nos daría a entender que la vida en Auradon es plena, pues todos vivirían en perfecta armonía; sin embargo, antes de que los créditos aparezcan, la voz de Uma nos pregunta si realmente ese era el final, pues nos advierte que haber alterado el tiempo tendría consecuencias graves. Es decir, aunque todo es magnífico para Red, esto significaría que la existencia de otro niño villano se vio alterada. Por tanto, esto sugiere que hay más por ver en esta franquicia.

Además, muchas nuevas preguntas circulan por nuestra mente: ¿Cómo es la nueva relación de Red con su mamá? ¿Qué ocurrió con Uliana? ¿La hermana de Úrsula cobrará venganza? ¿Cómo será la relación entre Red y Chloe? Eso podríamos saberlo si dan luz verde a la continuidad de este filme que nos dejó con ganas de ver más.

Cuando le advierten a Red sobre las consecuencias de usar la máquina del tiempo en "Descendants: The Rise of Red" (Foto: Disney Channel)