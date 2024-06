Una agente de las fuerzas especiales llamada Parker es la protagonista de “Detonantes” (“Trigger Warning” en su idioma original), película de acción y suspenso de Netflix. El personaje interpretado por Jessica Alba regresa a su pueblo natal para encargarse del bar de su padre, pero cuando descubre que una violenta banda está detrás de la muerte de Harry emprende una despiadada venganza. Aunque cuenta con grandes habilidades, los enemigos que enfrenta no son sencillos de vencer. ¿Qué otros actores forman parte del reparto del largometraje dirigido por Mouly Surya? A continuación, te comparto la lista completa de miembros del reparto.

El rodaje de la película escrita por John Brancato, Josh Olson y Halley Gross se llevó a cabo en Nuevo México entre septiembre y octubre de 2021. La cinta tiene una duración de 106 minutos y se estrenará el 21 de junio de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja.

Anthony Michael Hall, Mark Webber, Jake Weary, Tone Bell Alejandro De Hoyos, Gabriel Basso, Kaiwi Lyman, Hari Dhillon, Nadiv Molcho, Peter Monro, Stephanie Jones, James Cady, Jerry G. Angelo y David DeLao completan el elenco de “Detonantes”. Entonces, ¿quién es quién en la película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “DETONANTES”

1. Jessica Alba como Parker

Jessica Alba, recordada por películas como “Honey”, “Sin City”, “Los 4 Fantásticos”, “Into the Blue”, “Los 4 Fantásticos y Silver Surfer” y “Novio por una Noche”, asume el rol de Parker, una oficial de las Fuerzas Especiales que regresa al pueblo en que nació debido a la inesperada muerte de su padre. En ese lugar descubre una conspiración a la que debe enfrentarse para encontrar la verdad.

Jessica Alba como Parker, una agente que busca vengar la muerte de su padre, en la película de acción "Detonantes" (Foto: Netflix)

2. Anthony Michael Hall como el Senator Ezekiel Swann

Anthony Michael Hall, que apareció en series como “Poltergeist: The Legacy”, “Touched by an Angel”, “La zona muerta”, “CSI: Miami”, “No Ordinary Family” y “Warehouse 13″, interpreta al senador Ezekiel Swann, un político poderoso que está involucrado en la muerte del padre de Parker.

Anthony Michael Hall interpreta a Ezekiel Swann, un senador corrupto, en la película de acción "Detonantes" (Foto: Netflix)

3. Mark Webber como Jesse

Mark Webber, conocido por sus papeles en las películas “Snow Day” (2000), “The Laramie Project” (2002), “Weapons” (2007), “Scott Pilgrim vs. the World” (2010) y “Scott Pilgrim Takes Off” (2023), da vida a Jesse en “Detonantes”: Se trata del exnovio de Parker que se ha convertido en sheriff.

Mark Webber asume el rol de Jesse, el exnovio de Parker, en la película de acción "Detonantes" (Foto: Netflix)

4. Jake Weary como Elvis

Jake Weary, que interpretó a Deran Cody en la serie “Animal Kingdom”, a Luke Snyder en la telenovela “As the World Turns”, a Vince Keeler en la serie “Chicago Fire” y en las películas de terror “It Follows” y “It Chapter Two”, asume el papel de Elvis, el hermano de Jesse.

Elvis (Jake Weary) discute con el sheriff Jesse (Mark Webber) en la película de acción "Detonantes" (Foto: Netflix)

5. Tone Bell como Spider

Tone Bell, que fue parte de “Dog Days”, “The Weekend”, “Sylvie’s Love”, “The United States vs. Billie Holiday”, “Single Ladies”, “The Flash”, “BoJack Horseman”, “American Soul”, “Nailed It!” y “Drink Masters”, da vida a Spider, un hacker y socio de operaciones encubiertas.

Jessica Alba interpreta a Parke, mientras que Tone Bell da vida a Spider en la película de acción "Detonantes" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Detonantes”:

Alejandro De Hoyos como Harry

Gabriel Basso como Mike

Kaiwi Lyman como Ghost

Hari Dhillon como Mohamed

Nadiv Molcho como Beck

Peter Monro como Mickey

Stephanie Jones como Georgia

James Cady como Frank

Jerry G. Angelo como Adam

David DeLao como Luis Torres

¿DE QUÉ TRATA “DETONANTES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Detonantes”, “la comando de las Fuerzas Especiales Parker está en servicio activo en el extranjero cuando la llaman a regresar a su ciudad natal con la trágica noticia de que su padre ha muerto repentinamente. Ahora, propietaria del bar familiar, Parker se reencuentra con su exnovio convertido en sheriff Jesse, su irascible hermano Elvis y su poderoso padre, el senador Swann, mientras intenta comprender lo qué sucedió realmente con su papá.

La búsqueda de respuestas de Parker rápidamente fracasa y pronto se encuentra en desacuerdo con una pandilla violenta que arrasa su ciudad natal. Sin estar segura de en quién puede confiar realmente, Parker recurre a su entrenamiento de comando y demuestra ser una fuerza a tener en cuenta mientras busca la verdad e intenta corregir lo que salió mal en el condado de Swann, con la ayuda de su compañero de operaciones encubiertas y el hacker Spider y el distribuidor local conectado Mike”.

¿CÓMO VER “DETONANTES”?

“Detonantes” se estrenará el viernes 21 de junio de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso y acción solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.