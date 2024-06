Disney Plus sumará los contenidos de Star Plus a partir del miércoles 26 de junio, a nivel internacional, y en Latinoamérica ya se han fijado los precios de los planes de la plataforma de streaming. A partir de ese momento, el segundo servicio dejará de funcionar en la región y todos sus programas, transmisiones y otras ofertas pasarán a formar parte del catálogo de la empresa del famoso ratón. Por ello, te contamos cuánto costará Disney Plus tras la fusión en Latinoamérica.

El contenido en los planes de Disney Plus también se han modificado a partir del anuncio de la fusión de las dos plataformas. A partir de la fecha señalada, estará disponible Disney Plus Estándar, el cual incluye el catálogo completo de Disney, película y series de Star Plus y canales lineales de ESPN e ESPN 3, con anuncios.

Se podrá reproducir el contenido en dos dispositivos de manera simultánea y se podrá descargar 25 contenidos hasta en diez dispositivos. Mientras que el Disney Plus Premium suma el catálogo de Disney, las películas y series de Star Plus, el contenido completo de deportes de ESPN con anuncios.

Se podrá reproducir hasta cuatro dispositivos de manera simultánea y descargar 25 títulos en diez dispositivos, de acuerdo a la información oficial de la empresa. También incluye el Audio hasta Dolby Atmos y video hasta 4K UHD y HDR.

El contenido que se suma al plataforma de streaming Disney Plus (Foto: Disney)

¿CUÁNTO CUESTA LA SUSCRIPCIÓN DE DISNEY PLUS EN LATINOAMÉRICA?

Perú

Disney+ Estándar: S/ 38,90 (mensual) y S/ 326,90 (anual)

Disney+ Premium: S/ 55,90 (mensual) y S/ 469,90 (anual)

México

Disney+ Estándar: $219 (mensual) y $1,839 (anual)

Disney+ Premium: $299 (mensual) y $2,509 (anual)

Colombia

Disney+ Estándar: $7,399 (mensual) y $62.149 (anual)

Disney+ Premium: $10.549 (mensual) y $88.599 (anual)

Argentina