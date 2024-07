“Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en un villano”. Aunque pertenece a un personaje de DC, es la frase que los fanáticos del MCU están usando para expresar su sorpresa y emoción al enterarse de que Robert Downey Jr. regresará al Universo Cinematográfico de Marvel, pero esta vez como el icónico supervillano Doctor Doom. La noticia se dio a conocer en el gran panel de Marvel en la Comic-Con 2024, pero ¿qué más se sabe al respecto? ¿Cómo eso tendrá sentido tras la muerte de Tony Stark / Iron Man?

“Máscara nueva, misma tarea. ¿Qué puedo decir? Me gusta interpretar personajes complicados”, dijo en el escenario el actor que ganó un Oscar por interpretar a Lewis Strauss en “Oppenheimer” y que será parte de la quinta película de “Avengers”, inicialmente llamada “Avengers: The Kang Dynasty”, ahora ha sido anunciada como “Avengers: Doomsday”. El enfoque en Doom en lugar de Kang se debe a Jonathan Majors fue declarado culpable de agresión y acoso.

Durante la presentación también se confirmó que “Avengers: Secret Wars” es el título de la sexta película. “Es la historia más grande que Marvel Comics haya contado jamás”, dijo Joe Russo en el escenario. “Es la razón por la que Anthony y yo estamos aquí. Es una épica que choca mundos. Pero primero tenemos que hacer otra película. Hay un personaje muy importante que se necesita para hacerle justicia”.

Robert Downey Jr. interpretará al icónico supervillano Doctor Doom en la quinta película de "Avengers" (Foto: Robert Downey Jr./ Instagram)

¿CÓMO SE EXPLICARÁ EL REGRESO DE ROBERT DOWNEY JR. AL MCU?

Tras la euforia por el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel, los fans comenzaron a preguntarse, ¿cómo es posible ese cambio? ¿Interpretará a un personaje diferente que se parece exactamente a Tony Stark? ¿Pertenece a una de las muchas tierras alternativas?

La respuesta podría estar en los cómics de Marvel. El Doctor Doom (Dr. Victor Von Doom) es un supervillano creado por el escritor y editor Stan Lee y el artista/cocreador Jack Kirby y que hizo su debut en “The Fantastic Four #5″. Se trata del monarca de la nación ficticia Latveria y aunque sus principales adversarios fueron Los 4 Fantásticos, también ha enfrentado a los X-Men y otros superhéroes del Universo Marvel.

“Secret Wars”, cómic escrito por Jonathan Hickman con arte de Esad Ribic y publicado por primera vez en 2015, se centra en la destrucción del multiverso a través de un proceso de colisión de universos paralelos. Doom logra salvar a un pequeño grupo de personajes de todo el tiempo y el espacio del daño causado por un grupo de poderosos seres sobrenaturales llamados los Reyes de Marfil. Los lleva a un planeta heterogéneo llamado Battleworld.

Teniendo en cuenta que se trata de una historia multiversal, es probable que el Doom interpretado por Robert Downey Jr. sea una variante multiversal de Tony Stark. Aunque normalmente las variantes comparten nombres y tiene apariencia similar, no suena descabellado la idea de que un actor interpreté a otro personaje en el MCU, ya que John Krasinski dio vida a Reed Richards en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y Pedro Pascal asume el rol en “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”.

Además, en el cómic “Infamous Iron Man”, el Doctor Doom se colocó el traje de Iron Man, ya que Stark estaba en coma.

El icónico supervillano Doctor Doom apareció por primera vez en el cómic “The Fantastic Four #5″ (Foto: Marvel Comics)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “AVENGERS: DOOMSDAY” Y “AVENGERS: SECRET WARS”?

“Avengers: Doomsday” se estrenará en mayo de 2026, mientras que “Avengers: Secret Wars” llegará a los cines un año después, es decir, en mayo de 2027.