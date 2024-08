Después de varios de sus negocios fracasaron, Byeon Moo-jin (Ji Jin-hee) decidió alejarse de su familia en “El amor vuelve a casa” (“Gajok X Melo” en su idioma original y “Romance in the House” en inglés), serie surcoreana de Netflix y JTBC. Sin embargo, cuando su suerte cambia y se convierte en un hombre adinerado regresa para recuperar a su esposa e hijos. Mientras Geum Ae-yeon (Kim Ji-soo) y Byeon Mi-rae (Son Na-eun) no quieren saber nada de él, Byeon Hyun-jae (Yoon San-ha) prácticamente lo recibe con los brazos abiertos. ¿Quiénes conforman el elenco de este K-drama? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La comedia dramática dirigida por Kim Da-ye (“Salon De Nabi”) y escrita por Kim Young-yoon (“My Secret Romance”) tiene doce episodios, que se emitirán en JTBC y en la plataforma de streaming de la N Roja desde el 10 de agosto de 2024 hasta el 15 de septiembre.

Ji Jin-hee, Kim Ji-soo, Son Na-eun y Choi Min-ho son los protagonistas de “El amor vuelve a casa”. Mientras que Yoon San-ha, Jung Woong In, Kim Young Jae, Park Chul Min, Kim Gi Cheon, Jung Suk Yong, Hwang Bo Ra, Kim Do Hyun, Yang Jo Ah y Lee Kyo Yeob completan el reparto.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL AMOR VUELVE A CASA”

1. Ji Jin-hee como Byeon Moo-jin

Ji Jin-hee, conocido por sus papeles en las series “Jewel in the Palace”, “Spotlight”, “He Who Can’t Marry”, “Dong Yi”, “Second to Last Love”, “Misty” y “Designated Survivor: 60 Days”, da vida a Byeon Moo-jin, un hombre de negocios que abandona a su familia tras quedar en quiebra. Más doce años después, se recupera y vuelve al que alguna vez fue su hogar. ¿Podrá recuperarlo?

Ji Jin-hee interpreta a Byeon Moo-jin, el esposo de Geum Ae-yeon y madre de Mi-rae, en la serie surcoreana "El amor vuelve a casa" (Foto: Netflix/ JTBC)

2. Kim Ji-soo como Geum Ae-yeon

Kim Ji-soo, que apareció en “Faraway Songba River”, “The Last Lover”, “See and See Again”, “Bad Friends”, “Like a Flowing River”, “Women in the Sun”, “The King of Legend”, “Love Again”, “One Warm Word”, “A Korean Odyssey”, “Where Stars Land” y “High Class”, interpreta a Geum Ae-yeon, la esposa de Byeon Moo-jin. Tras la partida de su pareja, se enfocó en cuidar de sus hijos y trabajar para que no les falte nada.

Kim Ji-soo como Geum Ae-yeon, la madre de Mi-rae, en la comedia romántica surcoreana "El amor vuelve a casa" (Foto: Netflix/ JTBC)

3. Son Na-eun como Byeon Mi-rae

Son Na-eun, actriz y cantante surcoreana que protagonizó series como “The Great Seer”, “My Kids Give Me a Headache”, “Second 20s”, “Cinderella with Four Knights”, “The Most Beautiful Goodbye”, “Dinner Mate”, “Ghost Doctor” y “Agency”, asume el papel de Byeon Mi-rae, la hija de Byeon Moo-jin y Geum Ae-yeon. Aunque sufrió por el abandono de su padre, no parece dispuesta a perderlo cuando regresa.

Son Na-eun asume el rol de Byeon Mi-rae, la hija de Geum Ae-yeon y Byeon Moo-jin, en la serie surcoreana "El amor vuelve a casa" (Foto: Netflix/ JTBC)

4. Choi Min-ho como Nam Tae-pyeong

Choi Min-ho, que anteriormente apareció en “Salamander Guru and The Shadows”, “To the Beautiful You”, “Medical Top Team”, “My First Time” y “Hwarang: The Poet Warrior Youth”, interpreta a Nam Tae-pyeong en “El amor vuelve a casa”. Se trata del hijo del dueño del supermercado donde trabaja Mi-rae, pero debido a algo de su pasado trabaja en ese lugar ocultando su verdadera identidad. Se convierte en el interés romántico de Mi-rae.

Choi Min-ho da vida a Nam Tae-pyeong, el interés amoroso de Mi-rae, en la serie surcoreana "El amor vuelve a casa" (Foto: Netflix/ JTBC)

5. Yoon San-ha como Byeon Hyun-jae

Yoon San-ha, cantante y actor surcoreano participó en producciones como “King of Mask Singer”, “Yogobara”, “Law of the Jungle” y “Show Champion”, Byeon Hyun-jae, el hermano de Mi-rae. Solo se decida a causar alboroto y celebra el regreso de su padre.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El amor vuelve a casa”:

Jung Woong In como Nam Chi Yeol

Kim Young Jae como Oh Jae Geol

Park Chul Min como Park Byeong Hoon

Kim Gi Cheon como Choi Dong Jin.

Jung Suk Yong como Jang Chun Sik

Hwang Bo Ra como Yoo Se Ri

Kim Do Hyun como Lee Jung Hyeok

Yang Jo Ah como Ahn Jung In

Lee Kyo Yeob como Kang Nam

¿DE QUÉ TRATA “EL AMOR VUELVE A CASA”?

De acuerdo con la descripción oficial de “El amor vuelve a casa”, “Byun Moo Jin, un ambicioso hombre de negocios, ha dejado que sus negocios fallidos se interpusieran en el camino de su familia, lo que provocó que lo dejaran de lado y que su esposa, Geum Ae Yeon, se divorciara de él. Años después, sus hijos, Mi Rae y Hyun Jae, ya son adultos. Habiendo visto a su madre soltera luchar por criarlos, ambos se han visto profundamente afectados, con Mi Rae decidida a ser alguien en quien su madre pueda confiar, mientras que Hyun Jae creció como el alborotador de la familia.

Sus vidas se ven sumidas en el caos una vez más cuando Moo Jin regresa, y revela que ahora es el dueño del edificio donde viven y desea reunirse con su exesposa. Sin embargo, Mi Rae se opone firmemente a esto. Mientras tanto, Hyun Jae no podría estar más feliz con el intento de su padre de reunir a la familia.”

¿CÓMO VER “EL AMOR VUELVE A CASA”?

“El amor vuelve a casa” se estrenará el sábado 10 de agosto de 2024 en Netflix y en JTBC. Los episodios se lanzarán los sábados y domingos hasta el 15 de septiembre de 2024. Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.