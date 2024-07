La serie “El decamerón” (en inglés: “The decameron”) es una interesante alternativa del catálogo de Netflix para los fans de las comedias dramáticas, ya que explora una peculiar historia ambientada durante la pandemia más mortífera de la historia de la humanidad. Así, nombres como Amar Chadha-Patel, Leila Farzad y Tony Hale destacan en su elenco. ¿Te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la producción? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el show se estrena el jueves 25 de julio en Netflix y se desarrolla a lo largo de 8 episodios, inspirándose en el libro homónimo del siglo XIV.

De esta manera, la serie transcurre en 1348, cuando la peste negra golpea fuerte a la campiña italiana y un número limitado de nobles se van de vacaciones con sus sirvientes a una gran residencia. Sin embargo, lo que comienza como un juego sexual y mucho vino... pronto se convierte en un batalla campal por la supervivencia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El decamerón”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL DECAMERÓN”?

1. Amar Chadha-Patel como Dioneo

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, debemos empezar con uno de los protagonistas: Dioneo. Él es el leal compañero, médico y amigo del noble Tindaro, a quien utiliza para acceder a la lujosa vida de la clase alta.

Está interpretado por Amar Chadha-Patel, actor británico reconocido por su trabajo previo en producciones como “Aladdin”, “The Creator”, “Willow” y “The Third Day”.

2. Leila Farzad como Stratilia

Stratilia es la cocinera y sirvienta de Villa Santa que se caracteriza por ser intuitiva, sabia y firme. Ella se esfuerza por mantenerse al margen y proteger los secretos que esconde este lugar.

La actriz que le da vida al personaje es Leila Farzad, a quien también hemos visto en los proyectos: “Black Mirror: Joan is Awful”, “The Marvels”, “Innocent” y “The Fear Index”.

3. Lou Gala como Neifile

Neifile es una mujer temerosa de Dios, pero muy libidinosa... lo que la convierte en una persona llena de paradojas. Ella está casada con Pánfilo, con quien tiene un matrimonio casi platónico.

La artista que la interpreta es Lou Gala. En su filmografía, destacan títulos como “El peor trabajo de mi vida”, “Bowling Saturne”, “Tamara” y “Una sirena en París”.

4. Karan Gill como Pánfilo

Pánfilo es el hijo de una prominente familia política de Florencia, quien llega a la villa con la esperanza de asegurarse un futuro para él y su esposa Neifile.

El actor que asume este rol es Karan Gill, famoso por haber sido parte de los elencos de “I May Destroy You”, “Flesh and Blood” y “Bad Behaviour”.

5. Tony Hale como Sirisco

Sirisco es el mayordomo de Villa Santa, quien se lo debe todo al amo Leonardo. Se caracteriza por ser afable, mal preparado y siempre ansioso por complacer.

Está interpretado por Tony Hale, la estrella de obras como “Stranger Than Fiction”, “Inside Out 2″, “Happy Thank You More Please” y “The Informant!”.

6. Saoirse-Monica Jackson como Misia

Misia es la sirvienta de Pampinea, a quien adora y se esfuerza por satisfacer. La actriz que se pone en la piel del personaje es Saoirse-Monica Jackson, reconocida por su trabajo en “The Flash”, “Derry Girls”, “Upgraded” y “Finding You”.

7. Zosia Mamet como Pampinea

Pampinea es una mujer que carece por completo de conciencia de sí misma y, por si fuera poco, está próxima a convertirse en la señora de la villa. La artista que la interpreta es Zosia Mamet, figura de proyectos como “The Kids Are All Right”, “Girls”, “Under the Silver Lake” y “The Flight Attendant”.

8. Douggie McMeekin como Tindaro

Tindaro es un noble rico de una familia prominente, quien se caracteriza por su actitud insufrible y su desdén contundente hacia las mujeres. El actor que asume este rol es Douggie McMeekin, reconocido por títulos como “Catherine Called Birdy”, “The Beast Must Die” y “Ragdoll”.

9. Jessica Plummer como Filomena

Filomena es la última superviviente de una noble familia, quien huye de Florencia a casa de su primo, en Villa Santa, con su criada Licisca. Está interpretada por Jessica Plummer, estrella de los elencos de “How to Talk to Girls at Parties”, “The After”, “The Girl Before” y “Wizards vs. Aliens”.

10. Tanya Reynolds como Licisca

Licisca es una sirviente obediente pero impredecible, quien ha pasado toda su vida trabajando para la familia de Filomena... hasta ahora. La actriz que le da vida al personaje es Tanya Reynolds, a quien también hemos visto en “Sex Education”, “Emma.”, “Undergods” y “The Baby”.

