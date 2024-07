CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en la colección de cuentos de Giovanni Boccaccio, “El decamerón” (“The Decameron” en su idioma original) es una comedia negra medieval de Netflix que se ambientada en la Florencia de 1348, durante la epidemia de Peste Negra. La serie creada por Kathleen Jordan sigue a un grupo de nobles y sus sirvientes que se refugian en la gran Villa Santa para escapar de la enfermedad. Aunque la invitación proviene del visconte Leonardo, este no aparece en su propiedad. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo el caos se apodera de la majestuosa de la villa? A continuación, te cuento lo que sucedió con los protagonistas.

Entre los invitados de honor se encuentran la prometida de Leonardo, Pampinea (Zosia Mamet), y su leal doncella Misia (Saoirse-Monica Jackson); Panfilo (Karan Gill) y su piadosa esposa Neifile (Lou Gala); Tindaro (Douggie McMeekin) y su médico Dioneo (Amar Chadha-Patel); y su prima Filomena (Jessica Plummer), acompañada de su sirvienta Licisca (Tanya Reynolds). Ellos son recibidos por el mayordomo Sirisco (Tony Hale), y la cocinera Stratilia (Leila Farzad).

Cada uno de los personajes de “El decameron” tiene secretos y planes ocultos. Empezando por el anfitrión, quien enfermó y murió. Sirisco trata de ocultar el deceso del Vizconde, pero Misia no tarda en descubrirlo. Debido a que ella llevó el cuerpo de su pareja enferma, decide no exponerlo. No obstante, Pampinea insiste en ver a su prometido y se empeña en ir a buscarlo, así que no tienen más opción que contarle la verdad.

Pampinea (Zosia Mamet) maltrata a su fiel doncella Misia (Saoirse-Monica Jackson) en la comedia dramática "El decamerón" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL DECAMERÓN”?

Al volver a Villa Santa, Pampinea anuncia al resto de invitados que se ha casado con Leonardo y más tarde, revela que está embarazada. Al principio, Sirisco la apoya porque está enamorado y piensa que el hijo que la noble espera es de él, sin embargo, descubre sus engaños y se alía con Panfilo para evitar que esa mujer se apodere de la propiedad.

De camino a la villa, Filomena y Licisca tienen una fuerte discusión que termina con la sirvienta empujando al agua a la noble. Creyendo que está muerta, Licisca toma su vestido y se hace pasar con Filomena, quien aparece en el castillo unos días después e intenta recuperar su lugar. No cuenta con el apoyo del resto, así que se refugia en Misia.

A medida que avanza la historia, se revela que Filomena y Licisca son hermanas. Además, esta última descubre que Filomena le mintió cuando le dijo que su padre había muerto solo para no retrasar su viaje a Villa Santa.

Por otro lado, Panfilo y Sirisco invitaron al primo hermano de Leonardo, Ruggiero, sin imaginar los problemas que ocasionaría junto a su banda. En medio del caos, Sirisco revela la verdad sobre el Vizconde y Licisca confiesa que cambió lugar con Filomena, provocando que Ruggiero los saque de la propiedad. Cuando Neifile decide quedarse al lado de ese hombre, su esposo Panfilo finalmente abre los ojos.

En la primera temporada de "El decamerón" se revela que Filomena (Jessica Plummer) y Licisca (Tanya Reynolds) son hermanas (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL DECAMERÓN”?

¿Quiénes sobreviven?

Mientras las hermanas Filomena y Licisca son secuestradas por un grupo de mercenarios, Panfilo, Pampinea y el resto se infiltran en el castillo y logran someter a Ruggiero y sus hombres, quienes también enferman de peste. Pampinea, al igual que Panfilo, intenta llegar a un acuerdo con el primo de Leonardo para no perder el control de la villa. No lo consigue, así que comparte su preocupación con Misia, quien asesina a Ruggiero.

Sin embargo, los planes de Pampinea se vienen abajo cuando se revela que Leonardo sí tiene un heredero. Se trata del hijo de Stratilia llamado Jacopo. Antes de que pueda convencer a Misia de lastimar al niño, los mercenarios que secuestraron a Filomena y Licisca llegan a la villa y se apoderan de todo.

Para los sobrevivientes la única opción es escapar de Villa Santa. Tindaro, quien se involucró con Stratilia , se sacrifica para que ella y su hijo puedan huir. Tras la muerte de su esposa a causa de la peste, Panfilo no quiere seguir viviendo, así que también se sacrifica para ayudar al resto.

Al final de “El decamerón”, Misia se cansa de los maltratos y engaños de Pampinea. La engaña para que se esconda en un barril y le prende fuego. Sirisca, Misia, Filomena, Licisca, Stratilia y Jacopo son los únicos que sobreviven y escapan al bosque, donde planean refugiarse por un tiempo.

Stratilia (Leila Farzad) revela que tiene un hijo con el vizconde Leonardo al final de la serie "El decamerón" (Foto: Netflix)