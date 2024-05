Luego de la guerra, los humanos han caído y ahora existe una nueva especie dominante en el planeta. Es así como inicia “El planeta de los simios: Nuevo reino” (en español: “Kingdom of the Planet of the Apes”), la más reciente entrega de la franquicia y que se sitúa más de 300 años después de los eventos vistos en la película previa de 2017 y en la que una humanidad casi diezmada debe sobrevivir a un tiránico líder, mientras que uno de los descendientes de César podría ser la clave para establecer un nuevo orden mundial.

Con figuras como Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville y Kevin Durand en el reparto, la cinta nos presenta al líder Proximus Caesar, un tirano que ha olvidado las enseñanzas de los antiguos y busca esclavizar a todos los clanes y especies por igual, por lo que solo un grupo buscará oponer resistencia, incluso contra su propia supervivencia.

La producción encabezada por Wes Ball se estrenó el pasado 10 de mayo en cines y en menos de 24 horas, desde especialistas, portales hasta miembros del público ya han expresado sus críticas hacia la cinta. ¿Positiva o negativas? Aquí las repasamos.

LA CRÍTICA A “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”

The Hollywood Reporter (vía David Rooney)

Los fanáticos de la franquicia deberían encontrar mucho para disfrutar en esta nueva y sólida entrega, que señala el camino a seguir hacia una posible nueva recalibración del equilibrio entre humanos y simios.

Dirección: Muchos de nosotros no pudimos mostrar mucho interés en las películas de Maze Runner , pero el tiempo de Ball en esa trilogía juvenil claramente ha afinado sus herramientas narrativas en términos de construcción de mundos, suspenso de supervivencia y acción vigorosa.

Escenas de acción: Ball sabe cuándo pisar el acelerador en una película en la que no falta adrenalina.

Actuación: Freya Allan es estupenda.

RogerEbert.com (vía Tomris Laffly)

El brillante “Reino del planeta de los simios” de Wes Ball sigue con seguridad los pasos de este legado reciente, luciendo con orgullo los valores de las películas centradas en César, como la justicia, la lealtad y la solidaridad comunitaria.

Aspectos visuales: Kingdom desata algunos efectos visuales al estilo Avatar: The Way of Water realmente impresionantes .

Escenas de acción: La acción a gran escala es tremendamente tensa y está construida de manera más lógica de lo que vemos a menudo en estos días.

Next Best Picturee (vía Matt Neglia)

El “Reino del Planeta de los Simios” es un espectáculo asombroso. Pero más que eso, conserva el corazón de las tres películas anteriores, absorbiéndonos en el mundo y haciendo que nos preocupemos profundamente por cada uno de los personajes recién presentados.

Aspectos visuales: El Reino del Planeta de los Simios es una hazaña visual tremenda con algunos de los mejores efectos que esta franquicia haya visto jamás y, sin duda, el más impresionante en la pantalla grande desde el lanzamiento de Avatar: El Camino del Agua... El equipo de Wētā FX ha superado ellos mismos una vez más.

Actuaciones: Owen Teague ofrece una actuación sobresaliente como Noa… Proximus Caesar de Durand es intimidante y amenazador, capaz de infundir miedo con solo una leve mirada. Es una actuación fascinante del actor de carácter que instantáneamente se ubica como una de las mejores.

Posible secuela: Para cuando termine la película, es seguro decir que la mayoría del público estará clamando por más monerías.

ScreenCrush (vía Matt Singer)

Aquí hay algunas escenas tan animadas y reflexivas como cualquier otra en la historia de esta gran serie.

Aspectos visuales: Noa y los de su calaña son creaciones digitales asombrosas de los artistas de Weta y otras casas de efectos especiales. No sé por qué los simios de El planeta de los simios tienden a verse mucho mejor que los personajes CGI comparables de otras producciones modernas de Hollywood, pero lo hacen.

Guión: Cuando el simio y sus compañeros de viaje llegan a su destino, el guión parece perder el valor y vuelve a ser más típico de un éxito de taquilla, todavía sólido, pero no tan fresco o inusual como las secciones anteriores.

Actuación: Kevin Durand convierte a Proximus en un villano intimidante.

Punto negativo: La conclusión del Reino del Planeta de los Simios abandona todas las cosas novedosas que había aportado a la propiedad en favor de una acción mucho más estándar, en un estilo y tono que parece sacado de una película totalmente diferente... Es una gran decepción.

New York Times (vía Alissa Wilkinson)

“El Reino del Planeta de los Simios” no es tan transportador como la trilogía anterior... pero todavía hay mucho que reflexionar aquí.

Posibles secuelas: Hay algunos indicios cerca del final de El reino del planeta de los simios sobre lo que podría ser el próximo paso de la franquicia, en caso de que esté destinada a continuar. Pero lo divertido de la serie es que ya sabemos lo que sucederá eventualmente.

Collider (vía Ross Bonaime)

Es difícil no comparar “El reino del planeta de los simios” con lo que fue antes y, desafortunadamente, la versión de Ball de los simios no es tan fascinante como la última serie de películas.

Actuación: En una película llena de increíbles efectos especiales y actores de captura de movimiento, es la actuación de Peter Macon bajo todo eso lo que hace de Raka la incorporación más encantadora a este mundo.

Variety (vía Owen Gleiberman)

A la franquicia le ha tomado tanto tiempo llegar al lugar donde debería haber comenzado.