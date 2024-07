Las telenovelas siguen siendo la fórmula con la que TelevisaUnivision busca liderar la franja horaria en México y USA. Prueba de ello es el reciente estreno de “El precio de amarte”, una entrega que mezcla amor, celos, pasiones y engaños, además de ser protagonizada por los actores Scarlet Gruber y Marcus Ornellas. ¿Qué se sabe de esta producción que tuvo su tradicional claquetazo este último jueves 25 de julio?

Producido por Carmen Armendáriz y próximo a estrenar en México, este nuevo melodrama pon la ser visto a través de la señal de las estrellas y tendrá como antagonistas a Alejandra barros y Jorge poza.

Marcus Ornellas y Scarlet Gruber son las estrellas de este nuevo melodrama (Foto: TelevisaUnivision)

Si desea saber más acerca de esta flamante producción que promete llevarte a un carrusel de emociones, te sugiero seguir leyendo esta nota que mag tiene para ti.

¿DE QUÉ TRATA “EL PRECIO DE AMARTE”, LA NUEVA TELENOVELA DE LAS ESTRELLAS?

La trama de “El precio de amarte” nos entrega la historia de Diogo/Rodrigo (Ornellas), un policía que se encuentra llevando a cabo una investigación en su Tierra de origen para enfrentar a la mujer que considera la culpable de la muerte de sus padres.

Conforme avanzan los capítulos, nos vamos dando cuenta que la vida de la gente policial va tomando un camino diferente al momento de reencontrarse con Amelia (Gruber), la hija de su archienemiga.

Sobre el desarrollo de esta prometedora novela, Scarlet Gruber ha podido darnos sus impresiones y revelar qué se trata de una adaptación realizado hace algunos años. “Es una historia que se hizo en Portugal, pero no se ha hecho aquí en México, entonces siento que de alguna forma es algo más innovador”, sostuvo la actriz, que además debutará con un papel protagónico.

Además de los actores mencionados, el precio de amarte contará con un elenco plagado de talentos consolidados cómo son Raquel Garza, Enoc Leaño, Verónica Jaspeado, Gabriel Porras, Alejandra Ambrosi, Juan Carlos Barreto y Antón Araiza, entre otros.

TALENTO JUVENIL Y MÁS: “EL PRECIO DE AMARTE” TAMBIÉN CONTARÁ CON LA HIJA DE ANDREA LEGARRETA

Una de las grandes sorpresas del estreno de “El precio de amarte” es el debut que tendrá Nina Rubín, hija de la presenta Andrea Legarreta, en el formato de telenovela.

“Soy la más afortunada de compartirles que formo parte del elenco de “El precio de amarte”, una telenovela producida por mi bella y maravillosa Carmen Armendáriz. Este proyecto me ha brindado una familia bella que no pienso soltar; apoyo, cariño, entendimiento y diversión son atributos que me han arropado durante este tiempo y me llena el alma saber que están llenos de verdad. Ojalá que esta historia y estos personajes conecten con ustedes y los encuentren en un momento necesario como nos encontraron ellos a nosotros, y deseo que los ayude a olvidarse un poquito de sus problemas”, enfatizó la joven actriz a través de su cuenta en Instagram.

Marcus Ornellas, Scarlet Gruber, Carmen Armendariz (productora), Alejandra Barros y Jorge Poza en la fotografía (Foto: TelevisaUnivision)

Pero eso no es todo, ya que el melodrama también contará con la presencia de Sebastián Poza, heredero de Mayrín Villanueva y Jorge poza.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “EL PRECIO DE AMARTE”?

Se prevé que “El precio de amarte” se estrene a través de la señal de Las Estrellas el 2 de septiembre de 2024 a las 9:30 PM. Entraría en reemplazo de “Juana”.

