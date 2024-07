¿Hasta dónde pueden llegar las personas cuando ven que el dinero que estaban seguros era suyo se les escapa de las manos? De seguro, la traición, la venganza, la codicia y más se apoderarán de ellos, algo que veremos en “El señor de la casa” (en inglés: “Master of the House”), la serie tailandesa de Netflix donde la ambición hará sacar lo peor de cada uno. Si deseas saber de qué trata este drama, ver su tráiler, conocer su reparto, etc., continúa leyendo los siguientes párrafos.

Cabe mencionar que el título original de este thriller es “Suepsandan”. Tiene en la dirección a Sivaroj Kongsakul, mientras que la compañía productora a cargo es Kantana Motion Picture Company.

Kaimook atendiendo a Roongroj, quien se convierte en su esposo en "El señor de la casa" (Foto: Kantana Motion Picture Company)

¿DE QUÉ TRATA “EL SEÑOR DE LA CASA”?

De acuerdo con el breve resumen que da Netflix, en “Master of the House”, los hijos de un magnate de diamantes más grande de Asia, que fue asesinado, iniciarán una batalla de poder contra la empleada con la que acaba de casarse el patriarca. Todo esto con el único fin de quedarse con la fortuna de su padre.

“Cuando Roongroj, un magnate de la industria del diamante, muere de forma misteriosa, las sospechas recaen sobre la joven Kaimook, una antigua sirvienta con la que se acababa de casar. El drama se desata cuando los hijos de Roongroj inician una batalla despiadada por el patrimonio de su difunto padre”, se lee en la sinopsis oficial.

La serie de drama e intriga analiza el conflicto desde la mirada de los sirvientes del magnate, quienes viven resentidos con la familia por los constantes maltratos. Pese a las humillaciones de las cuales son víctimas, ellos ayudan a encubrir los oscuros secretos de su empleador.

En "El señor de la casa", la flamante esposa de Roongroj asiste sola a su velorio (Foto: Kantana Motion Picture Company)

TRÁILER DE “MASTER OF THE HOUSE”

En el tráiler de “El señor de la casa”, de dos minutos, vemos a la joven Kaimook ayudando a colocarle el saco a Roongroj. Una vez que se encuentra en el comedor, donde están los integrantes de su familia y empleados, el magnate se dirige a todos para anunciarle que la muchacha se convertía legalmente en su esposa desde ese momento, por lo que procede a colocarle una joya muy valiosa, dejando estupefactos a los presentes.

En otra toma, el millonario aparentemente cae de un piso superior a uno de los balcones, lo cual provoca su fallecimiento inmediato. Nadie más que su esposa va a su velorio, por lo que ella quiere saber lo que realmente ocurrió: “Si su muerte en realidad no fue un accidente, quiero que el culpable pague y sea castigado por su crimen”, dice.

Mientras tanto el caos se apodera en el núcleo familiar, ya que los hermanos comienzan a discutir sobre cómo llevar el negocio ante la ausencia del patriarca. Asimismo, se muestran los abusos de los que son víctimas las mujeres que llegan a trabajar para la familia.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “EL SEÑOR DE LA CASA”?

“El señor de la casa” se estrena este 18 de julio de 2024 en Netflix; por tanto, para poder disfrutar de la serie deberás tener una suscripción a la plataforma de streaming.

En "El señor de la casa", los miembros de la familia de Roongroj (Foto: Kantana Motion Picture Company)

ELENCO DE “MASTER OF THE HOUSE”

Narilya Gulmongkolpech como Kaimook, la sirvienta que se convierte en esposa

Teerapong Leowrakwong como Roongroj, el magnate de los diamantes

Chartayodom Hiranyasthiti como Phupat, el hijo mayor que dirige el negocio familiar

Thanavate Siriwattanagul como Mavin, el sensato hijo menor

Nusba Punnakanta como Padcha, la esposa de Phupat

Claudia Chakrabandhu Na Ayudhya como Araya, la exactriz y esposa esnob de Mavin

Tassawan Saeneewong como Yupin, la jefa de la servidumbre

En "El señor de la casa", toda la servidumbre recibiendo instrucciones para atender a la familia (Foto: Kantana Motion Picture Company)