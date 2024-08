La temporada 2 de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”(” The Lord of the Rings: The Rings of Power”) está a punto de llegar, continuando con los emocionantes eventos de la primera entrega, como la revelación de la verdadera identidad de Sauron, la creación de los primeros Anillos de Poder y el surgimiento de Mordor. Además del regreso de personajes queridos, también se presentarán nuevos rostros que añadirán misterio y emoción a la trama. ¿Quieres conocerlos? Aquí te los presento.

Los tres primeros episodios de esta emocionante temporada se estrenan el 29 de agosto de 2024 en Prime Video. Antes de seguir, asegúrate de ver el tráiler de la temporada 2 de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”.

¿QUIÉNES SE SUMAN A LA TEMPORADA 2 DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

1. Ben Daniels como Círdan

Ben Daniels como Círdan en la temporada 2 de "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

Círdan, “el Carpintero”, es un sabio y venerado constructor de barcos, guardián de los Puertos Grises y portador del Anillo de Poder Narya. Este personaje emblemático del legendarium de Tolkien ahora cobra vida en la serie. Ben Daniels, quien lo interpreta, es conocido por sus intensos papeles en “Jupiter’s Legacy” (Netflix) como Walter Sampson, “The Crown” (Netflix) como Lord Snowdon, y “The Exorcist” (Hulu) como Father Marcus Keane.

2. Nia Towle como Estrid

Estrid, una creación original de la serie, es una enigmática mujer con la que Isildur se encuentra después de la devastadora erupción del Monte del Destino. Nia Towle, la actriz que le da vida, ha dejado huella recientemente en la película de Netflix “Persuasion”, demostrando su talento en este nuevo y misterioso papel.

3. Rory Kinnear como Tom Bombadil

Conoce a Tom Bombadil, el personaje de Tolkien que finalmente hará su debut en la pantalla en "Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

Tom Bombadil, uno de los personajes más enigmáticos y antiguos del mundo de Tolkien, ha vivido durante gran parte de la historia de la Tierra Media. En la Tercera Edad, es conocido por habitar en el valle del Withywindle, en lo profundo del Bosque Viejo. Rory Kinnear, quien lo interpreta, es ampliamente reconocido por su rol como Bill Tanner en las películas de James Bond “Quantum of Solace”, “Skyfall”, y “Spectre”, y ahora enfrenta el desafío de traer a la pantalla a este icónico y enigmático ser.

4. Gavi Singh Chera como Merimac

Merimac, un Stoor, es uno de los medianos que forma parte del elenco original de la serie. Este personaje añade una capa extra de misterio y complejidad a la historia. Gavi Singh Chera, el actor que lo encarna, ha impresionado en series como “The Undeclared War” (Channel 4) y “The Lazarus Project”, y ahora promete dar vida a este nuevo y fascinante personaje.

5. Ciarán Hinds como El Mago Oscuro

Ciarán Hinds como El Mago Oscuro en "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

Este Mago Oscuro, una creación original de la serie, es uno de los Istari que se embarca en la peligrosa búsqueda del Extraño, un personaje central en esta temporada. Ciarán Hinds, el actor detrás de este papel, es conocido por su impactante interpretación como Pop en “Belfast”, y ha brillado en producciones como “Munich” de Steven Spielberg y la mundialmente famosa “Game of Thrones”.

Otros nuevos actores y personajes de “Los anillos del poder”:

Robert Strange como Glüg

Olivia Williams como Winterblossom

Tanya Moodie como Gundabel

Gabriel Akuwudike

Yasen ‘Zates’ Atour

Sam Hazeldine como Adar

Amelia Kenworthy como Mirdania

Nicholas Woodeson

Oliver Alvin-Wilson

Stuart Bowman

Calam Lynch como Camnir

William Chubb

Kevin Eldon como Narvi

Will Keen

Selina Lo como Rían

¿QUIÉNES REGRESAN A LA TEMPORADA 2 DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

Morfydd Clark como Galadriel

Charlie Vickers como Sauron

Robert Aramayo como Elrond

Benjamin Walker como Gil-galad

Charles Edwards como Celebrimbor

Ismael Cruz Córdova como Arondir

Owain Arthur como Durin IV

Sophia Nomvete como Disa

Lloyd Owen como Elendil

Maxim Baldry como Isildur

Cynthia Addai-Robinson como Míriel

Trystan Gravelle como Pharazôn

Daniel Weyman como El extranjero