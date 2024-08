¡Ha llegado el momento de volver a Tierra Media! Después de casi dos años de espera, los fanáticos de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” (“The Lord of the Rings: The Rings of Power” en su idioma original) finalmente podrán disfrutar de la segunda temporada de la serie de fantasía de Amazon Prime Video. Los nuevos episodios de la ficción desarrollada por JD Payne y Patrick McKay se centran en Sauron mientras continúa su búsqueda vengativa de poder. ¿Cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto los detalles principales.

La segunda temporada, que se filmó en el Reino Unido, se basa en la historia de la Middle-earth de J. R. R. Tolkien, principalmente en material de los apéndices de la novela “The Lord of the Rings”. Además, está ambientada miles de años antes de la novela en la Segunda Edad de la Tierra Media.

Ciarán Hinds, Rory Kinnear, Tanya Moodie, Gabriel, Akuwudike, Yasen “Zates” Atour, Ben Daniels, Sam Hazeldine, Amelia Kenworthy, Nia Towle, Nicholas Woodeson, Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Calam Lynch, William Chubb, Kevin Eldon, Will Keen, Selina Lo y Gavi Singh Chera se unen al elenco de la nueva entrega de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”.

Charlie Vickers regresa como Sauron en la nueva temporada de "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

Los tres primeros episodios de la segunda temporada de “El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder” se estrenará el jueves 29 de agosto de 2024 en Amazon Prime Video a las 0:00 a. m., hora del Pacífico y 3:00 a. m., hora del Este en Estados Unidos.

Mientras que el resto de los capítulos se lanzarán cada semana hasta el 3 de octubre en el mismo horario.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie de fantasía solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

La segunda temporada de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, protagonizada por Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry y Ian Blackburn, tiene ocho episodios.

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”

Episodio 1: Elven Kings Under the Sky: 29 de agosto de 2024

Episodio 2: Where the Stars are Strange: 29 de agosto de 2024

Episodio 3: The Eagle and the Sceptre: 29 de agosto de 2024

Episodio 4: 5 de septiembre de 2024

Episodio 5: 12 de septiembre de 2024

Episodio 6: 19 de septiembre de 2024

Episodio 7: 26 de septiembre de 2024

Episodio 8: 3 de octubre de 2024

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

De acuerdo con la sinopsis de Amazon Prime Video, en la segunda temporada de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, “Sauron volvió. Tras haber sido expulsado por Galadriel, el Señor Oscuro debe usar su ingenio para recuperar sus fuerzas y forjar los legendarios Anillos de Poder, con la amenaza de atar a Tierra Media a su siniestra voluntad. La Temporada 2 sumerge a sus más queridos y vulnerables personajes en una marea creciente de tinieblas, y los desafía a hallar su lugar en un mundo al borde de la calamidad”.

Robert Aramayo retoma el rol de Elrond en la temporada 2 de "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Prime Video)