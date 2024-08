Cuando la exnovia de la secundaria reaparece en la vida de Mike (Mark Wahlberg), el trabajador de la construcción de Nueva Jersey termina en Londres inmerso en el mundo del espionaje y los agentes secretos en “El sindicato” (“The Union” en su idioma original), película de acción de Netflix. ¿Qué otros actores forman parte del reparto principal de la cinta dirigida por Julian Farino a partir de un guion de Joe Barton y David Guggenheim? A continuación, te comparto la lista completa de miembros del elenco.

“Siempre sentimos que Roxanne tenía que ser el amor de la vida de este tipo; se quedó donde estaba porque esperaba que ella realmente regresara a su vida de alguna manera”, dijo Wahlberg a Tudum. “Tenían una especie de relación prohibida en la secundaria, y él haría cualquier cosa para hacerla sonreír y cualquier cosa para hacerla feliz y nunca volver a perderla de vista. Esa es toda su motivación: su sonrisa”.

Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Jackie Earle Haley y JK Simmons también son parte del elenco de “El sindicato”, que cuenta con Mark Wahlberg, Stephen Levinson y Jeff Waxman como productores, tiene una duración de 109 minutos y se estrenará el 16 de agosto de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SINDICATO”

1. Mark Wahlberg como Mike

Mark Wahlberg, que fue parte de “The Perfect Storm”, “Planet of the Apes”, “The Italian Job”, “The Other Guys”, las películas de “Ted”, las película de “Daddy’s Home” y las dos películas de la franquicia “Transformers”, da vida a Mike, un trabajador de la construcción que es arrastrado al mundo del espionaje por su exnovia.

Mike (Mark Wahlberg) es un un trabajador de la construcción que se reencuentra con su exnovia Roxanne (Halle Berry) en la película "El sindicato" (Foto: Netflix)

2. Halle Berry como Roxanne

Halle Berry, la ganadora de un Premio Óscar, un Globo de Oro, dos Premios del Sindicato de Actores y un Emmy que es recordada por películas como “X-Men”, “Monster’s Ball”, “007: Otro día para morir”, “Catwoman”, “New Year’s Eve”, “Kingsman: The Golden Circle” y “John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, interpreta a Roxanne, una espía que trabaja para The Union, agencia que hace el trabajo sucio para la CIA y el FBI.

Roxanne (Halle Berry) recluta a su ex Mike (Mark Wahlberg) y lo entrena como agente en la película de acción "El sindicato" (Foto: Netflix)

3. Mike Colter como Nick Faraday

Mike Colter, conocido por interpretar a Luke Cage en las series “Jessica Jones”, “Luke Cage” y “The Defenders”, al Spartan Jameson Locke en el videojuego “Halo 5:Guardians” y otros roles en “The Good Wife”, “The Good Fight” y “Malcolm Ward en Ringer”, asume el rol de Nick Faraday, otro agente de “El Sindicato” y exmarido de Roxanne.

Mike Colter como Nick Faraday, exmarido de Roxanne, en la película de acción "El sindicato" (Foto: Netflix)

4. J. K. Simmons como Tom Brennan

J. K. Simmons, recordado por su papel del neonazi Vernon Schillinger en la serie “Oz”, de J, Jonah Jameson en las películas de “Spider-Man”, de Terence Fletcher en la película “Whiplash” y por su participación en “The Ladykillers” y “Burn After Reading”, da vida a Tom Brennan, el jefe de la organización The Union.

J. K. Simmons interpreta a Tom Brennan, el jefe de Roxanne, en la película de acción "El sindicato" (Foto: Netflix)

5. Jackie Earle Haley como Foreman

Jackie Earle Haley, conocido por interpretar a Moocher en “El relevo”, a Kelly Leak en la trilogía “Los picarones”, a Ronnie McGorvey en “Juegos secretos”, a Rorschach en “Watchmen” y a Freddy Krueger en “A Nightmare on Elm Street” de 2010, asume el rol de Foreman.

Jackie Earle Haley interpreta a Foreman en la película de acción "El sindicato" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El sindicato”:

Adewale Akinnuoye-Agbaje como Pfeiffer

Alice Lee como Athena Kim

Jessica De Gouw como Juliet Quinn

James McMenamin como Johnny Healy

Lorraine Bracco como Lorraine McKenna

¿DE QUÉ TRATA “EL SINDICATO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El sindicato”, “Mike es feliz viviendo una vida sencilla como trabajador de la construcción en su natal Nueva Jersey, hasta que su novia de la secundaria, Roxanne, aparece con algo más en qué pensar que en el romance. Sabiendo que es el hombre adecuado para el trabajo, recluta a Mike para una peligrosa misión de inteligencia en Europa que los vuelve a poner juntos en un mundo de espías y persecuciones en coche a alta velocidad, con chispas que saltan por el camino”.

“Siempre sentimos que Roxanne tenía que ser el amor de la vida de este tipo; se quedó donde estaba porque esperaba que ella realmente regresara a su vida de alguna manera”, dijo Wahlberg a Tudum. “Tenían una especie de relación prohibida en la secundaria, y él haría cualquier cosa para hacerla sonreír y cualquier cosa para hacerla feliz y nunca volver a perderla de vista. Esa es toda su motivación: su sonrisa”.

¿CÓMO VER “EL SINDICATO”?

“El sindicato” se estrenará el viernes 16 de agosto de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película española solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.